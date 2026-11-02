Schnee kommt nach Österreich: Hier fällt er zuerst

Im Süden fällt Schnee, im Norden hängt der Nebel fest. Dann rücken von Westen zwei Hochs an, die dem Herbst ein anderes Gesicht geben.

Die Woche beginnt im Süden und Osten Österreichs weiterhin unbeständig. Ab Dienstag baut sich von Westen her der Einfluss der Hochs Klaus und Jurij aus. Das Herbstwetter wird dadurch ruhiger, neigt aber zu Nebel.

Ein Höhentief wandert laut Unwetterzentrale nach Italien weiter. Von Westen her erstarkt das Hoch der Systeme Klaus und Jurij. Wetter-Experte Marcus Rubel rechnet danach mit beruhigtem, stellenweise nebeligem Herbstwetter.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Trüber Montag

Am Montag zeigt sich der Süden und Osten trüb. Von den Lavanttaler Alpen quer durch die Steiermark bis ins Südburgenland regnet es zeitweise etwas, ab rund 1.000 Metern schneit es. Nördlich der Alpen liegt zäher Hochnebel, nur im westlichen Bergland rund um den Alpenhauptkamm lässt sich die Sonne häufiger blicken.

Im östlichen Flachland weht lebhafter Wind aus Nord. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 4 und 10 Grad.

Am Dienstag bleibt es in weiten Teilen des Landes dicht bewölkt. Von der Obersteiermark bis ins östliche Flachland fällt gelegentlich leichter Regen, ab 700 bis 900 Metern mischen sich vorübergehend Schneeflocken darunter. Mehr Sonne gibt es vom Tiroler Oberland über den Alpenhauptkamm bis nach Osttirol und Oberkärnten.

Im Osten und am Bodensee weht lebhafter Wind aus Nord bis Nordost. Es bleibt für Anfang November kühl, regional sind jedoch auch Höchstwerte um 10 Grad möglich.

Nebel am Mittwoch

Am Mittwoch dominieren im Süden und Südosten zähe, hochnebelartige Wolken, nur noch vereinzelt fällt Regen oder Nieselregen. Nördlich der Alpen liegt zunächst verbreitet Nebel oder Hochnebel, der sich im Lauf des Tages stellenweise lichtet.

Am längsten scheint die Sonne in den Nordalpen und ganz im Osten.

Nördlich der Alpen bläst zeitweise lebhafter Ostwind.