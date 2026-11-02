Autofahren wird 2027 teurer: Diese Änderungen kosten jetzt mehr

Zum Jahreswechsel 2027 wird Autofahren in Österreich teurer. Wer vor einem Stichtag handelt, kann sich Hunderte Euro sparen.

Ab 1. Jänner 2027 treten mehrere Neuerungen in Kraft, die das Autofahren in Österreich verteuern können. Wer einen neuen Verbrenner kauft, zahlt wegen einer angepassten NoVA mehr.

Die Jahresvignette wird teurer und ist künftig nur noch digital erhältlich. Für die private Nutzung elektrischer Firmenwagen wird ein Sachbezug fällig, während offen bleibt, wie sich die Spritpreise entwickeln.

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Höhere NoVA

Bei der Normverbrauchsabgabe sinkt der CO2-Abzugsbetrag ab Jänner 2027 auf 88 g/km. Für viele Modelle bedeutet das einen um einen Prozentpunkt höheren NoVA-Steuersatz. Unverändert bleiben Malusgrenze, Aufschläge und Obergrenzen.

Die NoVA bemisst sich am CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs. Der CO2-Abzugsbetrag wird von 91 auf 88 g/km gesenkt, die Malusgrenze liegt weiterhin bei 155 g/km. Für jedes weitere Gramm darüber werden 80 Euro fällig.

Der maximale Steuersatz beträgt unverändert 80 Prozent, der Abzugsposten 350 Euro. Wie sich das auswirkt, zeigt ein Beispiel: Ein Neuwagen um 30.000 Euro netto mit 136 g/km wird künftig mit 10 statt 9 Prozent NoVA belastet.

Die Abgabe steigt damit von 2.350 auf 2.650 Euro, also um 300 Euro. Bei einem Modell um 40.000 Euro netto mit 163 g/km erhöht sich die Abgabe inklusive Malus von 5.890 auf 6.290 Euro, das ist ein Plus von 400 Euro.

Eine Übergangsregel sieht vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen noch die NoVA-Werte 2026 angewendet werden können, wenn vor dem 1. Dezember 2026 ein unwiderruflicher schriftlicher Kaufvertrag abgeschlossen wurde und die Lieferung vor dem 1. April 2027 erfolgt. Reine Elektroautos und Wasserstofffahrzeuge mit 0 g/km bleiben von der NoVA befreit.

Auch die Pkw-Jahresvignette wird teurer. Sie soll 2027 rund 108,90 Euro kosten, bisher waren es 106,80 Euro.

Ab 2027 gibt es sie nur noch digital, die Klebevignette entfällt. Wer die 2027er-Vignette bis 31. Dezember 2026 kauft, soll noch den Preis von 106,80 Euro bezahlen können.

Für privat genutzte elektrische Dienstwagen gilt ab 1. Jänner 2027 ein Sachbezug von 0,375 Prozent der Anschaffungskosten pro Monat, höchstens aber 180 Euro. Ab 2028 steigt er auf 0,625 Prozent, gedeckelt mit 300 Euro. Die Regelung erfasst auch Fahrzeuge, die bereits genutzt oder geleast werden.

Ein Beispiel: Bei Anschaffungskosten von 42.000 Euro ergibt sich 2027 ein monatlicher Sachbezug von 157,50 Euro. Bei einem Bruttogehalt von 3.000 Euro wird dadurch eine zusätzliche Nettobelastung von rund 75 bis 80 Euro erwartet, ab 2028 von rund 125 bis 130 Euro.

Spritpreise und CO2

Das europäische Emissionshandelssystem für Gebäude und Verkehr, ETS 2, soll mit 1. Jänner 2028 starten. Die nationale CO2-Bepreisung bleibt deshalb bis Ende 2027 bestehen.

Der CO2-Preis beträgt auch 2027 weiterhin 55 Euro pro Tonne. Dieser Wert gilt bereits seit 2025. Inklusive Umsatzsteuer entspricht die CO2-Bepreisung derzeit etwa 15 Cent pro Liter Benzin und 16,5 Cent pro Liter Diesel.

Im Oktober und November 2026 sorgt eine ausgeweitete Spritpreisbremse für Entlastung: Die Mineralölsteuer kann um bis zu 6,7 Cent pro Liter gesenkt werden, zudem gilt eine Margenbegrenzung von 3,5 Cent pro Liter. Unter Einrechnung des Mehrwertsteuereffekts kann sich daraus eine Entlastung von rund 12 Cent pro Liter ergeben.

Die erweiterte Spritpreisbremse ist derzeit bis Ende November 2026 befristet. Danach fällt die zusätzliche Entlastung weg, sofern keine Verlängerung beschlossen wird. Sie kann inklusive Mineralölsteuersenkung, Margenbegrenzung und Mehrwertsteuereffekt insgesamt rund 12 Cent pro Liter ausmachen. Wie sich ein Auslaufen tatsächlich auf die Preise an den Tankstellen auswirkt, hängt allerdings auch von der Entwicklung der Marktpreise ab.

Bei der motorbezogenen Versicherungssteuer ist für 2027 derzeit keine neuerliche grundlegende Änderung vorgesehen.

Seit April 2025 wird sie auch für Elektroautos fällig.