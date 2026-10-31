Spritpreisbremse verlängert: Diese Ausnahme sollten Autofahrer kennen

Die Spritpreisbremse in Österreich wird bis Ende November verlängert. Doch eine Ausnahme betrifft ausgerechnet Tankstellen, an denen viele auf längeren Fahrten stehen bleiben. Wer sparen will, sollte außerdem eine Zahl kennen, die auf keiner Zapfsäule steht: die Kosten des eigenen Umwegs.

Noch schnell auf der Autobahn volltanken oder lieber bei der nächsten Ausfahrt abfahren? Diese Entscheidung bleibt auch mit der Spritpreisbremse relevant. Denn die angekündigte Entlastung sorgt weder für einen einheitlichen Literpreis noch dafür, dass jede Tankstelle von denselben Vorgaben erfasst wird.

Was im November beim Spritpreis weiterläuft

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Am 30. Oktober 2026 gab die Bundesregierung bekannt, die bestehende Regelung unverändert bis 30. November fortzuführen. Das Paket besteht aus zwei Teilen: einer Senkung der Mineralölsteuer um 6,7 Cent je Liter und einer Margenbegrenzung um 3,5 Cent je Liter bei den erfassten Unternehmen.

Zusammen sind das 10,2 Cent netto. Mit der darauf entfallenden Umsatzsteuer ergeben sich rechnerisch 12,24 Cent je Liter, also rund zwölf Cent. Bei einer Tankfüllung von 50 Litern entspricht die kombinierte Entlastung rechnerisch 6,12 Euro.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Benzin und Diesel zum Monatswechsel nochmals um zwölf Cent billiger werden müssten. Verlängert wird eine bereits laufende Maßnahme. Andere Markt- und Kostenentwicklungen können die Preise weiterhin bewegen.

Die wichtige Ausnahme auf der Autobahn

Autobahntankstellen sind von der Margenbegrenzung ausgenommen. Das steht in der bestehenden Verordnung. Die Bundesregierung hat für November die unveränderte Fortführung der Regelung bekanntgegeben.

Diese Ausnahme betrifft einen Teil des Pakets. Sie bedeutet nicht, dass an Autobahntankstellen auch die Mineralölsteuersenkung entfällt. Wer daraus macht, die gesamte Spritpreisbremse gelte dort nicht, würde die beiden Instrumente miteinander verwechseln.

Die Steuersenkung allein entspricht einschließlich Umsatzsteuer rechnerisch 8,04 Cent je Liter, bei 50 Litern also 4,02 Euro. Die Margenkomponente macht rechnerisch weitere 4,20 Cent brutto je Liter aus. Wie hoch der tatsächliche Preisunterschied zwischen zwei Stationen ist, lässt sich daraus jedoch nicht vorhersagen.

Auch abseits der Autobahn erfasst die Margenregelung nicht jeden Betreiber unmittelbar. Unter anderem kommt es auf die Konzernstruktur und bei bestimmten unabhängigen Betreibern auf die Zahl ihrer Tankstellen an. Das Markenlogo allein genügt deshalb nicht, um die rechtliche Einordnung einer Station abzulesen.

Warum der höhere Preis kein Beweis für einen Verstoß ist

Die Bremse setzt keinen österreichweit einheitlichen Höchstpreis fest. Eine teurere Station verstößt daher nicht allein deshalb gegen die Regeln, weil eine andere weniger verlangt. Ebenso lässt sich ein Preisrückgang nicht vollständig der Maßnahme zuschreiben: Dafür müsste man wissen, wie sich der Preis ohne sie entwickelt hätte.

Für Autofahrer bleibt der Vergleich der tatsächlich verlangten Preise deshalb sinnvoll. Besonders auf einer längeren Heimfahrt kann ein günstiger geplanter Tankstopp mehr bringen als die spontane Entscheidung mit fast leerem Tank.

Wann sich das Abfahren wirklich lohnt

Der Preis auf der Zapfsäule ist nur die halbe Rechnung. Entscheidend sind auch die geplante Tankmenge und die zusätzliche Strecke.

Ein Modellbeispiel: Für eine günstigere Station werden insgesamt sechs Kilometer zusätzlich gefahren. Das Auto verbraucht angenommen 6,5 Liter auf 100 Kilometer, der Treibstoff kostet 1,80 Euro je Liter. Der Umweg benötigt damit 0,39 Liter und kostet rund 70 Cent zusätzlichen Treibstoff.

• 50 Liter bei fünf Cent Preisvorteil: 2,50 Euro Ersparnis, nach Zusatzverbrauch bleiben rund 1,80 Euro.

• 20 Liter bei fünf Cent Preisvorteil: Ein Euro Ersparnis, nach Zusatzverbrauch bleiben nur rund 30 Cent.

• 50 Liter bei 20 Cent Preisvorteil: Zehn Euro Ersparnis, nach Zusatzverbrauch bleiben rund 9,30 Euro.

Das sind Rechenmodelle, keine erhobenen Angebote bestimmter Tankstellen. Zeitaufwand und Verschleiß sind noch nicht berücksichtigt. Die sechs Kilometer müssen außerdem den gesamten zusätzlichen Weg umfassen, nicht nur die Strecke bis zur günstigeren Station.

Die Entfernungsfalle beim Preisvergleich

Der Spritpreisrechner der E-Control zeigt bei einer Standortsuche die zehn nächstgelegenen Tankstellen und die Preise der fünf günstigsten. Ein Detail ist dabei wichtig: Die angezeigten Entfernungen sind Luftlinie.

Gerade auf der Autobahn kann das täuschen. Eine vermeintlich nahe Station liegt vielleicht in der Gegenrichtung oder ist nur über eine längere Zufahrt erreichbar. Deshalb vor dem Abfahren die tatsächliche Route und die Öffnungszeiten prüfen. Eine genaue Adresse als Suchausgangspunkt ist hilfreicher als nur eine Postleitzahl.

Verglichen werden sollten zudem dieselben Kraftstoffprodukte. Die Margenregelung nennt Diesel B7 und Euro-Super E10. Für Premiumprodukte sollte niemand pauschal dieselbe kombinierte Entlastung erwarten.

Auch der Tankzeitpunkt spielt eine Rolle

Nach den aktuellen Hinweisen des ÖAMTC dürfen Treibstoffpreise einmal täglich um 12 Uhr erhöht werden. Senkungen sind jederzeit möglich. Der Club empfiehlt deshalb, Preise vor der Mittagsanhebung zu vergleichen. Eine Garantie für die billigste Tankfüllung an jeder einzelnen Station ist das nicht.

Für Fahrten nach Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina oder Serbien gilt außerdem: Österreichs Regelung lässt sich nicht auf ausländische Tankstellen übertragen. Ob Tanken vor oder nach der Grenze günstiger ist, braucht einen aktuellen Vergleich derselben Produkte und gegebenenfalls eine korrekte Währungsumrechnung.

Vor der nächsten Fahrt reichen für einen ersten Sparcheck drei Angaben: Wie viel willst du tanken, wie groß ist der Preisunterschied und wie viele Kilometer kommen tatsächlich dazu? Erst zusammen zeigen sie, ob sich die günstigere Zapfsäule auch für dich rechnet.