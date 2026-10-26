Slowenien-Vignette: Vor der Fahrt prüfen und unnötigen Neukauf vermeiden

Auf der Kaufbestätigung steht ein abgelaufenes Datum – trotzdem könnte deine Slowenien-Vignette noch gelten. Eine einmalige Verlängerung kann auch bei der nächsten Heimfahrt Geld sparen. Entscheidend sind der ursprüngliche Gültigkeitszeitraum und die geplante Rückreise.

Vor der Fahrt nach Kroatien, Bosnien und Herzegowina oder Serbien wird noch schnell eine slowenische Vignette gekauft. Wer bereits eine Jahresvignette besitzt, sollte allerdings zuerst deren tatsächliche Gültigkeit kontrollieren: Bestimmte Jahres-E-Vignetten wurden automatisch und kostenlos um vier Monate verlängert.

Die Maßnahme stammt aus dem Jahr 2025. Je nach ursprünglichem Ablaufdatum kann sie aber noch Fahrten im Herbst und Winter 2026 oder sogar Anfang 2027 abdecken.

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Wer profitiert

Die Verlängerung betrifft Jahres-E-Vignetten, die am 1. Dezember 2025 noch gültig waren. Die vier zusätzlichen Monate werden an das ursprünglich vorgesehene Ablaufdatum angehängt.

Die Regelung gilt für die Vignettenklassen 1, 2A und 2B und unabhängig vom Zulassungsland. Entsprechende Fahrzeuge mit österreichischen oder deutschen Kennzeichen sind somit ebenfalls eingeschlossen. Ein Antrag oder eine zusätzliche Zahlung ist dafür nicht erforderlich.

Wochen-, Monats- und Halbjahresvignetten wurden nicht verlängert. Jahresvignetten mit Gültigkeitsbeginn ab dem 2. Dezember 2025 haben weiterhin die reguläre Laufzeit von zwölf Monaten. Es handelt sich um eine einmalige Sondermaßnahme, nicht um eine dauerhafte Verlängerung sämtlicher Jahresvignetten.

Alter Beleg

Besonders leicht übersehen wird ein Unterschied zwischen Kaufbestätigung und tatsächlicher Gültigkeit: Auf der ursprünglichen Bestätigung kann weiterhin das frühere Ablaufdatum stehen. Die automatische Verlängerung wird dagegen bei der offiziellen Online-Gültigkeitsabfrage berücksichtigt.

Wer nur auf den alten Beleg schaut, könnte deshalb eine neue Vignette kaufen, obwohl die bestehende noch ausreicht. Umgekehrt darf aus der Sonderregelung nicht geschlossen werden, dass jede ältere Jahresvignette heute noch gültig ist. Viele verlängerte Laufzeiten sind inzwischen ebenfalls abgelaufen.

Konkrete Beispiele

Eine Jahresvignette mit Gültigkeitsbeginn am 15. Juli 2025 lief ursprünglich bis 15. Juli 2026. Durch die Verlängerung reicht ihre Gültigkeit bis 15. November 2026.

Bei einem Gültigkeitsbeginn am 15. September 2025 verschiebt sich das Ende vom 15. September 2026 auf den 15. Jänner 2027. Eine Jahresvignette, die am 1. Dezember 2025 zu gelten begann, reicht durch die Sondermaßnahme bis zum 1. April 2027.

Für die konkrete Fahrt sollte dennoch immer das im offiziellen System angezeigte Ablaufdatum kontrolliert werden.

Rückfahrt beachten

Das September-Beispiel zeigt den möglichen Nutzen für die Weihnachtsreise: Eine bis 15. Jänner 2027 verlängerte Vignette kann sowohl die Heimfahrt im Dezember als auch die Rückreise Anfang Jänner abdecken.

Wer erst nach dem 15. Jänner zurückfährt, benötigt für die spätere Nutzung vignettenpflichtiger Straßen wieder eine gültige Vignette. Eine noch abgedeckte Hinfahrt bedeutet somit nicht automatisch, dass auch die Rückfahrt eingeschlossen ist.

Gültigkeit prüfen

Die Kontrolle ist über die offizielle Website der slowenischen Autobahngesellschaft DARS unter dem Menüpunkt zur Gültigkeitsprüfung möglich. Dort werden die erforderlichen Fahrzeugdaten eingegeben und die hinterlegte Gültigkeit kontrolliert.

Ablaufdatum: Den angezeigten Zeitraum prüfen, statt sich ausschließlich auf die ursprüngliche Kaufbestätigung zu verlassen.

Den angezeigten Zeitraum prüfen, statt sich ausschließlich auf die ursprüngliche Kaufbestätigung zu verlassen. Fahrzeugdaten: Kennzeichen und Zulassungsstaat kontrollieren, besonders nach einem Fahrzeug- oder Kennzeichenwechsel. Auch die Mautklasse muss passen.

Kennzeichen und Zulassungsstaat kontrollieren, besonders nach einem Fahrzeug- oder Kennzeichenwechsel. Auch die Mautklasse muss passen. Reisedaten: Sowohl die Hinreise als auch die Rückfahrt mit dem tatsächlichen Gültigkeitsende vergleichen.

Die E-Vignette ist an das registrierte Kennzeichen und den Zulassungsstaat gebunden. Eine früher gekaufte Vignette deckt ein anderes Kennzeichen deshalb nicht automatisch ab.

Bereits gekauft?

Wer vorschnell eine neue Vignette gekauft hat, sollte deren Gültigkeitsbeginn ansehen. Solange die neue Vignette noch nicht zu gelten begonnen hat, ist grundsätzlich ein Rücktritt mit Erstattung des Kaufpreises möglich. Ansprechpartner ist die Verkaufsstelle, bei der sie gekauft wurde.

Nach Beginn der Gültigkeit besteht diese Rücktrittsmöglichkeit nicht mehr. Eine Überschneidung zweier Vignetten führt daher nicht automatisch zu einer Rückzahlung.

Vor dem nächsten Kauf lohnt sich die kurze Kontrolle: Deckt die bestehende Jahresvignette die gesamte Reise noch ab, ist für diesen Zeitraum keine zusätzliche slowenische Vignette erforderlich.