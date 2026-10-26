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Studiostürmung

Dutzende stürmen Sender Informer: Wütende Menge stellt Chefredakteur in Belgrad zur Rede

Dutzende stürmen Sender Informer: Wütende Menge stellt Chefredakteur in Belgrad zur Rede
(FOTO: Informer TV)
2 Min. Lesezeit |

Live auf Sendung, plötzlich stürmen Dutzende das Studio. Während der Chefredakteur um Hilfe ruft, spitzt sich die Lage im Hof weiter zu.

Im Gebäude des serbischen Senders Informer ist es zu turbulenten Szenen gekommen: Mehrere Dutzend Bürger drangen in die Räumlichkeiten ein und legten das laufende Programm lahm. Chefredakteur Dragan J. Vucicevic alarmierte Polizei und Rettung. Wenig später wurde er im Hof ein weiteres Mal umringt.

Zuvor hatte Dijana Hrka die Gruppe vor das Haus gerufen, wo sie sich eine Weile aufhielt. Gegen 18.40 Uhr betraten mehrere Dutzend Bürger schließlich das Gebäude, woraufhin Vucicevic und einzelne Mitarbeiter das Studio verließen. Im Raum standen zudem Vorwürfe, Anhänger seien zum Schutz des Senders mobilisiert worden. Gleichzeitig wurde kritisch nachgefragt, wer sich da überhaupt Zutritt zum Haus verschafft habe.

Live-Sendung unterbrochen

In der Live-Sendung „Kolegijum“ wandte sich Vucicevic an Polizei und Rettung. Er verlangte ein Fahrzeug, um die Mitarbeiter in Sicherheit zu bringen. Danach rief er Ilija Srdanovic an und bat ihn, die vor Informer Versammelten zurückzurufen.

Der Listenerste der Studentenliste entgegnete, er müsse diese Informationen erst überprüfen. Anschließend wurde erneut die Rettung verständigt. Am Telefon hieß es, eine Kollegin erleide einen epileptischen Anfall.

Szenen im Hof

Nach einem lautstarken Wortgefecht mit Vucicevic und weiteren Mitarbeitern verließen die Bürger das Gebäude und zogen in den Hof.

Nach einiger Zeit umringten sie den Chefredakteur abermals, filmten ihn und gaben ihm vor, wie er sich bei den Bürgern Serbiens zu entschuldigen habe.

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KO KOSMO-Redaktion
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