Star-Trek-Legende Walter Koenig mit 90 Jahren verstorben

Er flog durch die Galaxis und eroberte die Welt. Nun trauern Millionen Fans weltweit um den Mann, der Chekov ein unverwechselbares Gesicht gab.

Walter Koenig, der als Fähnrich Pavel Chekov in „Star Trek“ bekannt wurde, ist tot. Der Schauspieler wurde 90 Jahre alt und starb in seinem Zuhause in North Hollywood. Seine Agentur Galactic Productions bestätigte den Todesfall.

In der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober erlag Koenig der Altersschwäche. Bei ihm waren seine Tochter und seine Nichte.

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Rolle als Chekov

In der Originalserie schlüpfte Koenig an Bord der Enterprise in die Rolle des Fähnrichs Pavel Chekov und war in 36 Folgen zu sehen. Mit dieser Figur wurde er international bekannt. Auch in mehreren Kinofilmen kehrte er zurück, unter anderem in „Star Trek: The Motion Picture“, „Star Trek II: Der Zorn des Khan“ und „Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock“.

Weitere Projekte

Seine Laufbahn beschränkte sich nicht auf das Franchise: Koenig hatte Auftritte in „Babylon 5“, „Columbo“ und „Futurama“. 2023 sprach er in „Star Trek: Picard“ die Figur Anton Chekov. Zuletzt beteiligte er sich gemeinsam mit George Takei und William Shatner an der Dokumentation „The Sixty-Year Mission“.

Galactic Productions äußerte sich auf X mit den Worten: „Heute trauern wir um Walter Koenig, dessen Talent, Herzlichkeit und unvergessliche Darbietungen Generationen von Fans auf der ganzen Welt geprägt haben.“