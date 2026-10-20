Kräftiger Regen im Anmarsch: Danach stürzen die Temperaturen

Am Dienstag bleibt Österreich noch weitgehend unter Hochdruckeinfluss. Gleichzeitig dreht die Höhenströmung auf Südwest und führt zunehmend feuchte Luft aus dem Mittelmeerraum heran. Am Mittwoch erreicht schließlich eine markante Kaltfront das Land und bringt verbreitet Regen, besonders im Südwesten und Süden teils auch größere Mengen.

Die deutliche Abkühlung folgt allerdings erst hinter der Front: Während es am Mittwoch vor allem im Osten noch ungewöhnlich mild werden kann, sinken die Höchstwerte am Donnerstag österreichweit auf nur noch etwa 7 bis 15 Grad.

Kräftiger Regen

Am Dienstag scheint abseits einiger Nebel- und Hochnebelfelder vielerorts die Sonne. Im Süden werden die Wolken im Laufe des Nachmittags dichter und am Karnischen Hauptkamm kann bereits etwas Regen einsetzen. In den westlichen Föhntälern frischt der Südwind kräftig auf, in Böen kann er sogar stürmisch werden. Die Höchstwerte liegen je nach Sonne und Föhn zwischen 11 und 18 Grad.

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Am Mittwoch zeigt sich im Norden und Osten zunächst noch zeitweise die Sonne, während es im Westen und Süden bereits trüb und nass ist. Besonders entlang des Alpenhauptkamms sowie in Osttirol und Kärnten ist mit teils kräftigem und ergiebigem Regen zu rechnen. Im Laufe des Nachmittags breiten sich die Niederschläge weiter nach Osten aus. Wetterexperte Roland Reiter von der Unwetterzentrale rechnet vor allem im Südwesten und Süden mit größeren Regenmengen.

Bei den Temperaturen gibt es am Mittwoch große regionale Unterschiede: Im Westen wird es bereits kühler, während es in der Osthälfte vorübergehend noch sehr mild bleibt. Österreichweit sind je nach Region etwa 9 bis 22 Grad möglich.

Deutliche Abkühlung

Am Donnerstag fällt vor allem im Süden und Osten zunächst noch Regen, im zentralen Bergland halten sich letzte Schauer. Im Laufe des Vormittags trocknet es jedoch vielerorts ab und von Westen her setzt sich zunehmend die Sonne durch. Mit Höchstwerten von nur noch 7 bis 15 Grad wird es deutlich kühler. Dazu weht mäßiger bis lebhafter West- bis Nordwestwind.

Am Freitag wird es vorübergehend freundlicher. Neben Sonne ziehen zwar einige Wolken durch, im Westen können später wieder einzelne Schauer auftreten. Die Temperaturen erreichen etwa 10 bis 18 Grad. Dazu kann besonders im Osten und in den Alpen wieder lebhafter bis kräftiger Südwind aufkommen.