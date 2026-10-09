Regen, Sonne und Schnee: So wird das Wochenende in Österreich

Regen, Wolken und erste Schneeflocken in den Bergen: Österreich steht ein wechselhaftes Wochenende bevor. Während am Freitag zunehmend die Sonne durchkommt, ziehen am Samstag neue Regenwolken auf. Auch am Sonntag bleibt das Wetter unbeständig.

Nach einem wechselhaften Start beruhigt sich das Wetter in Österreich am Freitag vorübergehend. Im Tagesverlauf lockern die Wolken vielerorts auf, besonders vom Innviertel bis ins Nordburgenland zeigt sich häufig die Sonne. Entlang der Nordalpen und im Süden kann es in der Früh noch etwas regnen. Oberhalb von rund 1.700 Metern sind im westlichen Bergland vereinzelt Schneeflocken möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 19 Grad.

Regenwolken am Samstag

Am Samstag ziehen von Vorarlberg bis ins Waldviertel dichte Wolken auf, die im Tagesverlauf zeitweise Regen bringen.

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Im Süden und Osten zeigt sich zunächst noch die Sonne, bevor auch dort die Bewölkung zunimmt. Vor allem im Südosten sind später einzelne Regenschauer möglich. Die Temperaturen erreichen 10 bis 20 Grad. An der Alpennordseite kann der Westwind zeitweise lebhaft auffrischen.

Wechselhaftes Wetter am Sonntag

Auch am Sonntag wechseln sich Wolken und sonnige Phasen ab.

Vor allem entlang der Nordalpen sind Regenschauer möglich, am Nachmittag verlagert sich der Schwerpunkt in Richtung Süden und Südosten. An der Alpennordseite lässt der Regen hingegen nach. Die Schneefallgrenze liegt je nach Region zwischen 1.600 und 2.200 Metern. Die Temperaturen erreichen 11 bis 19 Grad, dazu weht vor allem im Norden und Osten zeitweise lebhafter Westwind.