Flammen am Dach, zwei Menschen im Haus und Nachbarn Wand an Wand. Für die Einsatzkräfte begann ein Wettlauf gegen die Zeit.

Zwei Bewohner eines brennenden Wohnhauses wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht. Zugleich gelang es, das Feuer von den unmittelbar angebauten Nachbarhäusern fernzuhalten. Die beiden Geretteten brachte der Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Alarmstufe B3

Einsatzleiter René Schiman veranlasste umgehend, die Alarmstufe auf B3 anzuheben. Daraufhin rückten acht Feuerwehren mit zusammen 100 Mitgliedern und 15 Fahrzeugen aus. Die Löschmannschaften gingen das Feuer aus zwei Richtungen an. Atemschutztrupps drangen ins Innere des Gebäudes vor, andere Kräfte löschten von außen.

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Im Einsatz standen insgesamt 47 Atemschutzträger. Dank der Drehleiter aus Hollabrunn bekamen die Einsatzkräfte vor allem den Brand im Dachbereich rasch in den Griff.

Einsatzende

Um 13.12 Uhr gab die Einsatzleitung mit der Meldung „Brand aus“ Entwarnung. Nach weiteren Kontrollen und aufwendigen Nachlöscharbeiten war der Einsatz gegen 14.30 Uhr beendet. Damit die Flammen nicht erneut aufflackern, bleibt eine Brandwache vor Ort.