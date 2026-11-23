Weil Italien die Ukraine unterstützt, fordert ein kremlnaher Aktivist ein Pizza-Verbot in Russland. Auch eine Beraterin von Wladimir Putin macht gegen das italienische Gericht mobil.

Ein kremlnaher Aktivist will Pizza in Russland verbieten lassen, zunächst in Schulen und Universitäten. Witali Borodin ärgert sich darüber, dass Italien die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützt. Für ihn ist das Gericht ein Instrument, mit dem der Westen politisch Einfluss nimmt.

Pizza als westlicher Einfluss

Wie die „BILD“ berichtet, hat Borodin die Diskussion am 3. November angestoßen. Er steht an der Spitze des russischen Föderalen Projekts für Sicherheit und Korruptionsbekämpfung. Was Pizza für ihn bedeutet, fasst er in diese Worte: „Das ist nicht ‚nur Essen‘, sondern Soft Power in einer Pappschachtel.“

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Borodin fordert, Pizza zunächst aus Schul- und Universitätskantinen zu verbannen. Gleichzeitig sollen traditionelle russische Gerichte wie Kulebjaka, eine gefüllte Pastete, und Piroschki wieder stärker auf den Speiseplänen stehen. Nach seiner Darstellung wachsen russische Kinder zunehmend mit ausländischem Fast Food auf, während heimische Spezialitäten in Vergessenheit geraten.

Russische Esstraditionen

Jelena Jampolskaja, die Wladimir Putin in Kulturfragen berät, unterstützt den Vorstoß für Schulen. Sie hält das italienische Gericht für ungesund. Direkte Verbote sieht sie allerdings nicht als wirksame Lösung. Staatliche Schulen sollen stattdessen verstärkt auf russische Esstraditionen setzen.

„Unser kulturelles Erbe ist enorm, darunter die großartige russische Küche und die prachtvolle russische Tischkultur“, wird Jampolskaja von der „BILD“ zitiert. Ein Pizza-Verbot wurde bislang nicht beschlossen. Das italienische Gericht bleibt nach den geltenden Vorschriften in russischen Schulkantinen grundsätzlich erlaubt.

Spott und Kritik aus Russland

Der Unternehmer Sergei Koljasnikow, der ebenfalls dem kremlnahen Lager angehört, macht sich über den Vorstoß lustig. Die „BILD“ gibt seine sarkastische Reaktion so wieder: „Pizza ist Staatsfeind Nummer 1. Konzentriert all eure Anstrengungen auf den Kampf gegen Pizza!“ Koljasnikow lenkt den Blick auf andere Probleme. Er verweist auf Stromausfälle auf der Krim, fehlende Wasser- und Wärmeversorgung in russisch kontrollierten ukrainischen Gebieten sowie die Wohnungsnot ehemaliger Beschäftigter staatlicher Sicherheitsbehörden.

Auch innerhalb der russischen Politik stößt die Forderung auf Widerstand. Mehrere Politiker kritisieren, dass die Essgewohnheiten von Kindern nicht zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen werden sollten.

Italien reagiert mit eigener Pizza

In Italien sorgt die Debatte ebenfalls für Kritik. Der bekannte neapolitanische Pizzabäcker Gino Sorbillo bezeichnet die Verbotsidee als unsinnig. Als Antwort kündigte er eine besondere „Pizza for Russia“ an, die ein Zeichen der Verständigung setzen soll.

Auch Italiens Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida widerspricht der Kritik an dem Nationalgericht. Pizza könne durchaus eine gesunde Mahlzeit sein. Die Italienische Gesellschaft für Umweltmedizin betont ebenfalls, dass eine Pizza mit hochwertigen Zutaten und angemessenen Portionen Teil einer ausgewogenen Ernährung sein könne. Damit ist aus der Forderung eines kremlnahen Aktivisten eine internationale Debatte geworden. Eine staatliche Entscheidung über ein Pizza-Verbot in Russland gibt es jedoch weiterhin nicht.