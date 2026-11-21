Vier Pfoten stoppen einen Jet noch vor dem Start. Im Funkverkehr von Boston fällt ein Laut, den kein Lotse je erwartet hätte.

Wegen einer entlaufenen Katze hat sich am Freitag der Abflug einer Delta-Maschine vom Boston Logan International Airport nach Tampa verspätet. Das Tier hatte sich auf dem Weg zur Startbahn aus seiner Transportbox befreit. Wie aus den Aufzeichnungen des Funkverkehrs hervorgeht, setzte der Pilot die Flugsicherung über „eine Situation in der Kabine“ in Kenntnis und ersuchte um einen Halt von mehreren Minuten. Die Lotsen wiesen dem Flugzeug daraufhin einen Wartepunkt zu und erklärten sich zur Unterstützung bereit.

Der Besatzung gelang es, die Katze wieder zu fassen und zu sichern. Erst dann rollte die Maschine weiter. Der Abflug erfolgte schließlich mit rund 15 Minuten Verspätung, in Tampa kam das Flugzeug dennoch planmäßig an.

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Funkwechsel im Netz

Auf die Erklärung des Piloten, man habe „eine Katze frei in der Kabine“ gehabt, reagierte der Fluglotse hörbar belustigt. „Das ist mal etwas Neues“, entgegnete er. Beim Abschied von der Crew hängte er noch ein „Miau“ an. Der Mitschnitt des Funkwechsels machte in den sozialen Medien schnell die Runde. Auch mehrere US-Nachrichtensender thematisierten die Aufnahme.

Delta-Richtlinien

Laut den Beförderungsrichtlinien von Delta Air Lines müssen Haustiere sowohl während des gesamten Aufenthalts am Flughafen als auch an Bord in ihrer Transportbox bleiben.