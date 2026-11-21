Eine Maschine von Air Serbia ist auf dem Weg von Belgrad nach Mostar von einem Blitz getroffen worden. Das Flugzeug landete sicher, musste anschließend jedoch zur technischen Kontrolle, der geplante Rückflug fiel aus.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag, dem 20. November, auf Flug JU634. Nach der Landung am internationalen Flughafen Mostar meldete die Besatzung den Blitzschlag. Die Fluggesellschaft bestätigte gegenüber dem Portal Hercegovina.info, dass die Maschine wegen ungünstiger Wetterbedingungen in der Region getroffen worden war.

Technische Kontrolle verhindert Rückflug

Für die Passagiere des anschließenden Fluges nach Belgrad hatte der Vorfall unmittelbare Folgen: JU635, dessen Abflug für 15:15 Uhr vorgesehen war, wurde gestrichen. Nach Angaben von Air Serbia wurde die Maschine entsprechend den Sicherheitsverfahren einer eingehenden technischen Überprüfung unterzogen. Diese benötigte zusätzliche Zeit, wodurch der weitere Einsatz auf der Strecke nicht wie geplant möglich war. Die Fluggesellschaft erklärte, für die betroffenen Reisenden einen alternativen Transport organisiert zu haben. Sie entschuldigte sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten und betonte, dass die Sicherheit von Passagieren und Besatzung Vorrang habe.

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Schäden am Heck nicht bestätigt

In ersten Berichten war von einem möglichen Schaden am hinteren Teil des Flugzeugs die Rede. Air Serbia bestätigte diese Vermutung jedoch nicht. Gesichert ist bislang, dass die Maschine nach dem Blitzschlag überprüft werden musste.

Auch Flughafenchef Marko Đuzel bestätigte gegenüber Hercegovina.info die Meldung der Besatzung und die anschließende Kontrolle. Der Rückflug des Flugzeugs nach Belgrad wurde für Samstag nach Abschluss der Überprüfung in Aussicht gestellt. Eine bestätigte Durchführung lag zum recherchierten Stand noch nicht vor. Eine Notlandung oder ein schwerer Schaden lässt sich aus den bestätigten Informationen nicht ableiten.

Warum ein Blitzschlag nicht automatisch eine Katastrophe bedeutet

Für Passagiere klingt ein Blitzschlag zunächst bedrohlich. Moderne Verkehrsflugzeuge werden jedoch unter Berücksichtigung solcher Ereignisse konstruiert und zugelassen. Air Serbia verwies ausdrücklich darauf, dass Blitzschläge im kommerziellen Luftverkehr keine ungewöhnliche Erscheinung seien.

Der Schutz betrifft nicht nur die äußere Struktur. Auch elektrische und elektronische Systeme müssen gegen die Auswirkungen von Blitzschlägen abgesichert sein. Entsprechende Anforderungen und Nachweisverfahren sind Bestandteil der Luftfahrtzulassung.

Das bedeutet allerdings nicht, dass ein getroffenes Flugzeug ohne weitere Prüfung wieder starten kann. Die sichere Landung und die Freigabe für den nächsten Einsatz sind zwei unterschiedliche Fragen. Im konkreten Fall entschied die technische Überprüfung darüber, wann die Maschine erneut eingesetzt werden konnte.

Für Reisende zählt der aktuelle Flugstatus

Wer auf der Verbindung Mostar–Belgrad gebucht ist oder über Belgrad weiterreisen möchte, sollte den Status seiner konkreten Buchung direkt bei Air Serbia kontrollieren. Aus der Absage des Freitagsfluges lässt sich keine generelle Einstellung der Strecke ableiten.