Bunte Kartons, praktische Schraubverschlüsse und ein modernes Design: Flüssigwaschmittel werden längst nicht mehr ausschließlich in klassischen Plastikflaschen verkauft. Manche Hersteller setzen auf Kartonverpackungen, die jenen von Milch, Fruchtsäften oder Trinkjoghurt auffallend ähnlich sehen. Genau solche Produkte haben nun einen Rechtsstreit ausgelöst, der für die gesamte Europäische Union Bedeutung hat.

Neun Waschmittel wegen ihrer Verpackung verboten

Ausgangspunkt ist das schwedische Unternehmen Orkla Care, das unter anderem flüssige Waschmittel in länglichen, farbigen Kartonverpackungen mit Schraubverschluss vertreibt. Nach Beschwerden von Verbrauchern schritt die schwedische Chemikalienbehörde ein. Sie befürchtete, dass Menschen die Produkte aufgrund ihrer Verpackung mit Lebensmitteln verwechseln könnten.

Die Behörde untersagte daraufhin den Verkauf von neun Produkten in dieser Verpackungsform.

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Das Unternehmen wehrte sich dagegen. Die Kartons seien deutlich als Waschmittel gekennzeichnet, zeigten Textilien statt Lebensmittel und verfügten über Sicherheitsverschlüsse. Außerdem argumentierte Orkla Care, die verwendeten Stoffe seien vor allem für die Augen reizend. Eine erhebliche Gefahr beim Verschlucken bestehe nach Darstellung des Unternehmens nicht. Der Fall landete schließlich beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg.

Die größte Überraschung betrifft den Sicherheitsverschluss

Am 5. November 2026 fällte der EuGH sein Urteil in der Rechtssache C-395/25. Die Richter stellten klar, dass bei der Beurteilung einer möglichen Verwechslungsgefahr nicht nur die Beschriftung zählt. Entscheidend ist der Gesamteindruck einer Verpackung.

Dazu gehören ihre Form, Größe, Farbe, Oberfläche, das verwendete Material und sogar der Geruch. Besonders bemerkenswert ist eine weitere Feststellung: Ein Sicherheitsmerkmal kann unzureichend sein, wenn es nach dem ersten Öffnen verschwindet. Ein zusätzlicher Streifen oder ein Siegel, das den Karton zunächst von Lebensmittelverpackungen unterscheidet, schützt möglicherweise nur bis zur ersten Verwendung.

Danach steht das Waschmittel wieder im Haushalt und könnte erneut mit einem Getränk verwechselt werden. Das ist eine entscheidende Erkenntnis für Eltern: Eine Verpackung muss nicht nur beim Kauf sicher erkennbar sein, sondern auch während ihrer weiteren Verwendung.

Hersteller müssen nicht erst auf einen Unfall warten

Noch überraschender ist, dass Behörden laut EuGH nicht nachweisen müssen, dass bereits jemand versehentlich aus einer solchen Verpackung getrunken hat.

Eine relevante, nicht bloß unerhebliche Verwechslungsgefahr kann ausreichen, um einzuschreiten.

Dabei müssen die Behörden ausdrücklich auch Kinder und andere besonders schutzbedürftige Menschen berücksichtigen. Das Urteil bedeutet allerdings nicht, dass sämtliche Waschmittel in Kartonverpackungen verboten wären. Ob eine konkrete Verpackung tatsächlich irreführend gestaltet ist, muss im Einzelfall beurteilt werden. Darüber hat nun das zuständige schwedische Gericht unter Berücksichtigung der EuGH-Vorgaben zu entscheiden.

Was in Schweden problematisch ist, muss nicht überall gleich wirken

Eine weitere Besonderheit des Urteils könnte künftig für Diskussionen sorgen. Die Richter erlauben nationalen Behörden, bei ihrer Beurteilung die Gewohnheiten der Verbraucher im eigenen Land zu berücksichtigen.

Eine Verpackung kann deshalb in Schweden besonders stark an ein bekanntes Getränk erinnern, während Menschen in einem anderen EU-Land möglicherweise eine andere Assoziation haben. Die europäischen Sicherheitsregeln sind einheitlich, ihre konkrete Anwendung kann aber nationale Besonderheiten berücksichtigen. Damit entsteht eine ungewöhnliche Situation: Ein Produktdesign kann in einem Land als irreführend beurteilt werden, obwohl Verbraucher anderswo die Verpackung möglicherweise eindeutig erkennen.

Was Eltern in Österreich beachten sollten

Auch in österreichischen Haushalten gehören Reinigungsmittel zu den möglichen Vergiftungsgefahren für Kinder. Das öffentliche Gesundheitsportal empfiehlt deshalb, Waschmittel und andere Haushaltschemikalien grundsätzlich in der Originalverpackung aufzubewahren und für Kinder unzugänglich zu verstauen. Besonders gefährlich ist es, Reinigungsmittel in Getränkeflaschen oder Lebensmittelbehälter umzufüllen.

Besteht der Verdacht, dass ein Kind Waschmittel verschluckt hat, sollte keinesfalls Erbrechen ausgelöst werden. Die österreichische Vergiftungsinformationszentrale ist unter 01 406 43 43 rund um die Uhr erreichbar. Bei akuter Lebensgefahr gilt der Rettungsnotruf 144.

Das neue EuGH-Urteil macht deutlich, dass Produktsicherheit nicht erst beim Inhalt beginnt. Auch die Verpackung selbst kann eine Gefahr darstellen.

Denn wenn ein Kind eine Flasche oder einen Karton für ein Getränk hält, hilft selbst der deutlichste Warnhinweis wenig, wenn es ihn noch gar nicht lesen kann.