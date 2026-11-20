Drei Verfahren, ein Streitpunkt: Der Ex-ORF-Chef will seinen Rauswurf kippen. Seine Nachfolgerin lässt keinen Zentimeter Spielraum zu.

Der frühere ORF-Generaldirektor Roland Weißmann geht vor dem Arbeits- und Sozialgericht Wien gegen seine Kündigung vor und beruft sich dabei auf eine Motivkündigung. Seine Nachfolgerin Ingrid Thurnher bleibt bei ihrer Entscheidung.

In der Auseinandersetzung gibt es insgesamt drei gerichtliche Verfahrenstränge. Einer davon kam am Freitag voran. Bis rechtskräftige Urteile vorliegen, können Monate oder gar Jahre vergehen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

In drei arbeitsgerichtlichen Verfahren geht es um Weißmanns Anfechtung seiner Kündigung als mutmaßlich sittenwidrig, um Kündigungsentschädigung und anteilige Pensionskassenbeiträge sowie um seine Klage auf Haftung für künftige Schäden aus der ORF-Presseaussendung vom 9. März 2026.

Rücktritt und Kündigung

Im März war Weißmann nach Vorwürfen zurückgetreten, wonach er eine Mitarbeiterin sexuell belästigt haben soll. Im April sprach seine Nachfolgerin die Kündigung aus. Er schildert, dass die Ereignisse für ihn persönlich schwerwiegende Folgen hatten.

Thurnhers Position

Thurnher bekräftigte, eine Weiterbeschäftigung sei ihr „schwierig oder unmöglich“ erschienen. Ein solches Verhalten hält sie bei einer Führungskraft des ORF für nicht akzeptabel. Aus heutiger Sicht würde sie nicht anders entscheiden als damals.