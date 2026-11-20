Am Donnerstag empfing Kroatiens Präsident Zoran Milanović drei außergewöhnliche Sportlerinnen. Nikolina Šustić Stanković, ihre Zwillingsschwester Nataša Šustić und Mirjana Šimek Bilić hatten am 20. September bei der Ultramarathon-Weltmeisterschaft im spanischen Ames Geschichte geschrieben. Kroatien gewann Gold in der Teamwertung über 100 Kilometer, vor Spanien und Finnland.

Zwei Schwestern, ein unglaublicher Zieleinlauf

Was die beiden 39-jährigen Schwestern aus Split geleistet haben, lässt sich an einer einzigen Zahl verdeutlichen. Nikolina absolvierte die 100 Kilometer in 7 Stunden, 21 Minuten und 57 Sekunden. Nataša benötigte 7 Stunden, 22 Minuten und 43 Sekunden.

Nach sieben Stunden und mehr als 100.000 Laufschritten trennten die Zwillinge gerade einmal 46 Sekunden.

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Nikolina wurde Fünfte, Nataša Siebente. Ihre Teamkollegin Mirjana Šimek Bilić erreichte nach 7 Stunden, 27 Minuten und 46 Sekunden als Zehnte das Ziel. Damit landeten gleich drei Kroatinnen unter den zehn besten Ultraläuferinnen der Welt. Ihre zusammengerechnete Zeit von 22:12:26 Stunden reichte zum Weltmeistertitel.

Besonders beeindruckend: Die Kroatinnen lagen nach der Hälfte des Rennens laut kroatischen Sportberichten noch mehr als 20 Minuten hinter den führenden Spanierinnen. Erst in der zweiten Rennhälfte gelang die große Aufholjagd.

Eine Architektin, eine Mutter und kaum professionelle Unterstützung

Hinter dem Erfolg steckt keine hoch bezahlte Profimannschaft mit einem großen Betreuerstab. Nataša Šustić ist ausgebildete Architektin. Bevor sie zum Ultramarathon wechselte, war sie bereits kroatische Meisterin in mehreren Sportarten, darunter Rudern und Radsport.

Für sie war das Rennen in Spanien sogar der erste Wettkampf über die volle Distanz von 100 Kilometern. Ihre Schwester Nikolina hat Elektrotechnik und Informatik studiert, ist Mutter von zwei Söhnen und gehört schon länger zur Weltspitze. Bereits 2018 gewann sie in Kroatien den Einzelweltmeistertitel über 100 Kilometer.

Im Gespräch mit dem kroatischen Fernsehen HRT erzählten die Schwestern, wie ungewöhnlich ihre Vorbereitung aussieht. Sie organisieren ihre Trainingseinheiten weitgehend selbst, ohne ständig verfügbare Trainer, Physiotherapeuten oder professionelle Trainingsinfrastruktur. Obwohl sie in Split nur etwa zehn Minuten voneinander entfernt wohnen, trainieren sie selten gemeinsam. Beruf, Familie und unterschiedliche Tagesabläufe müssen mit den sportlichen Anforderungen vereinbart werden.

Nach 70 Kilometern beginnt der eigentliche Kampf

Wie extrem diese Sportart ist, beschrieb Nataša nach dem WM-Erfolg. Besonders schwierig seien die letzten 30 Kilometer gewesen. Immer mehr Konkurrentinnen hätten das Tempo nicht mehr halten können. Sie selbst habe nicht gewusst, wie ihr Körper reagieren würde.

Doch sie sah ihre Schwester vor sich und kämpfte sich weiter ins Ziel. Ein Ultramarathon verlangt nicht nur enorme körperliche Ausdauer. Die Athleten müssen während des Rennens ausreichend Energie aufnehmen, ihren Flüssigkeitshaushalt kontrollieren und trotz zunehmender Erschöpfung ihr Tempo möglichst konstant halten.

Nataša berichtete nach dem Rennen auch von den körperlichen Folgen: schmerzenden Muskeln, blutigen Blasen und einer Nacht, in der an Schlaf kaum zu denken gewesen sei.

Für die beiden Schwestern war das gemeinsame WM-Gold dennoch die Erfüllung eines sportlichen Traums.

Kroatien bekommt 2027 die nächste große Chance

Die Geschichte hat inzwischen eine überraschende Fortsetzung. Der internationale Ultramarathonverband IAU hat entschieden, die 100-Kilometer-Europameisterschaft 2027 nach Kroatien zu vergeben.

Am 18. September kommenden Jahres sollen Europas beste Ultraläufer in Slavonski Brod antreten. Organisiert wird das Rennen vom Ultramarathonklub Mazator gemeinsam mit dem Team der Veranstaltung Polojska Ultra. Damit bekommt Kroatien nur ein Jahr nach dem WM-Triumph die Gelegenheit, seine Stärke in dieser außergewöhnlichen Disziplin vor heimischem Publikum zu zeigen.

Ob alle drei Weltmeisterinnen dort antreten werden, steht noch nicht fest. Während im internationalen Fußball Millionengehälter, Transfers und Sponsorenverträge die Schlagzeilen beherrschen, zeigt der Erfolg der kroatischen Ultraläuferinnen eine völlig andere Seite des Spitzensports.

Zwei Schwestern, die ihren Alltag selbst organisieren, eine Teamkollegin und 300 gemeinsam gelaufene Kilometer haben gereicht, um Kroatien an die Weltspitze zu bringen. Und vielleicht ist genau das die bemerkenswerteste Geschichte dieses Weltmeistertitels.