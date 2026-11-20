Die UEFA hat am Freitag die entscheidenden Duelle der Nations League ausgelost. Während Serbien, Kroatien, Bosnien und Slowenien um einen Platz in der höchsten Spielklasse kämpfen müssen, hat Österreich sein Ziel bereits erreicht.

Am 20. November 2026 blickte die Fußballwelt nach Nyon in die Schweiz. Dort entschied die Auslosung, welche Nationalmannschaften im März 2027 um den Aufstieg beziehungsweise Verbleib in Liga A der Nations League kämpfen werden. Für die vier Teams aus dem ehemaligen Jugoslawien stehen nun die Gegner fest. Besonders für Bosnien und Herzegowina und Slowenien eröffnet sich die Chance, in die europäische Elite aufzusteigen.

Serbien trifft auf Ungarn

Die serbische Nationalmannschaft bekommt es in den Play-offs mit Ungarn zu tun. Das Hinspiel wird in Ungarn ausgetragen, das Rückspiel findet in Serbien statt. Für die „Orlovi“ geht es um den Verbleib in Liga A. Nach einer enttäuschenden Gruppenphase, in der Serbien gegen Deutschland, die Niederlande und Griechenland antreten musste, blieb nur der Weg über die Play-offs.

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Bemerkenswert: Bereits in der vergangenen Nations-League-Ausgabe musste Serbien seinen Platz in der höchsten Spielklasse verteidigen. Damals war ausgerechnet Österreich der Gegner. Die Serben setzten sich durch und blieben erstklassig. Nun wartet mit Ungarn ein weiterer anspruchsvoller Gegner.

Kroatien muss gegen Irland bestehen

Auch Kroatien muss um seinen Platz in Liga A kämpfen. Die Mannschaft von Nationaltrainer Slaven Bilić trifft auf die Republik Irland. Das Hinspiel findet in Irland statt, während Kroatien im Rückspiel Heimvorteil genießt. Wo die Partie ausgetragen wird, steht noch nicht endgültig fest. Als mögliche Austragungsorte gelten Zagreb, Split und Osijek.

Die Kroaten hatten ihre Gruppenphase hinter England und Spanien auf dem dritten Platz abgeschlossen. Obwohl die Mannschaft weiterhin zu den stärkeren Nationalteams Europas zählt, muss sie nun in zwei Spielen ihren Platz in der Eliteklasse verteidigen. Eine interessante Verbindung zu Österreich gibt es ebenfalls: Irland spielte in derselben Nations-League-Gruppe wie das ÖFB-Team und belegte dort den zweiten Platz.

Bosnien gegen Dänemark: Chance auf die Sensation

Für Bosnien und Herzegowina hat die Auslosung einen besonders großen Stellenwert. Die „Zmajevi“ treffen auf Dänemark und kämpfen damit um den Aufstieg in Liga A. Die Mannschaft von Sergej Barbarez hatte sich mit dem zweiten Platz in ihrer Gruppe die Teilnahme an den Play-offs gesichert. Am letzten Spieltag gelang gegen Rumänien ein wichtiger 2:1-Heimsieg.

Das erste Duell mit Dänemark wird im Stadion Bilino Polje in Zenica ausgetragen. Wenige Tage später folgt das Rückspiel in Dänemark. Für Bosnien wäre der Aufstieg in die höchste Nations-League-Spielklasse ein bedeutender sportlicher Erfolg. Allerdings wartet mit Dänemark ein Gegner, der bereits regelmäßig auf höchstem europäischem Niveau spielt.

Slowenien bekommt es mit Wales zu tun

Auch Slowenien darf weiterhin vom Aufstieg träumen. Die Mannschaft trifft im Play-off auf Wales. Die Slowenen belegten in ihrer Gruppe hinter der Schweiz den zweiten Platz und qualifizierten sich damit für die Entscheidungsspiele. Das Hinspiel findet in Slowenien statt, das Rückspiel in Wales. Wie auch bei Bosnien und Herzegowina geht es für Slowenien um den erstmaligen Aufstieg in Liga A.

Österreich steht bereits als Aufsteiger fest

Während vier Nationalmannschaften aus dem ehemaligen Jugoslawien noch zittern müssen, kann sich Österreich bereits auf die höchste Spielklasse freuen. Das Team von Ralf Rangnick gewann seine Gruppe B3 ungeschlagen und sicherte sich damit den direkten Aufstieg in Liga A. Dort wird Österreich in der nächsten Ausgabe der Nations League, die 2028 beginnt, wieder gegen europäische Spitzenteams antreten.

Besonders interessant: Österreich setzte sich in seiner Gruppe gegen Irland, Israel und Kosovo durch. Anders als die Play-off-Teilnehmer musste die österreichische Nationalmannschaft deshalb am Freitag nicht auf einen möglichen Gegner warten. Ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg ist nicht mehr notwendig.

Wann finden die Spiele statt?

Die Play-offs werden Ende März 2027 in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Vorgesehen sind die Zeitfenster vom 25. bis 27. März beziehungsweise vom 28. bis 30. März. Folgende Begegnungen wurden ausgelost:

Ungarn gegen Serbien

Republik Irland gegen Kroatien

Bosnien und Herzegowina gegen Dänemark

Slowenien gegen Wales

Am selben Tag wurden auch die Viertelfinalduelle um den Nations-League-Titel bestimmt. Spanien trifft auf Frankreich, Norwegen auf England, die Niederlande auf Portugal und Belgien auf Deutschland. Die Sieger dieser Viertelfinals qualifizieren sich für das Finalturnier vom 9. bis 13. Juni 2027.

Für die Fußballfans aus der Balkan-Community in Österreich verspricht der März damit besonders spannend zu werden: Während Österreich schon für Liga A planen kann, entscheidet sich für Serbien, Kroatien, Bosnien und Slowenien erst auf dem Spielfeld, wer künftig ebenfalls zur europäischen Nations-League-Elite gehört.