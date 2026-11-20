Drei Wochen nach der europaweiten Fahndung gibt es im Fall Juwelenraub Maastricht noch keine Festnahme. Dafür sind neue Details bekannt: ein früherer Raubversuch, mehr als 20 Hinweise und eine Spur nach Österreich. Denn einen der Fluchtwagen gab jemand nach der Tat in Wien zurück.

Zum Juwelenraub von Maastricht stehen seit dem 29. Oktober 2026 fünf Verdächtige aus Serbien auf der Liste „Europe’s Most Wanted“. Die Behörden suchen Aleksandar Cenic (50), Aleksandar Stojiljkovic (50), Dusko Dimitrijevic (50), Bratislav Stojanovic (41) und Ninoslava Jovic (41). International ausgeschrieben sind die fünf bereits seit April 2026. Außerdem stehen sie auf der niederländischen Nationalen Fahndungsliste.

Am 2. November zeigte die niederländische Fernsehsendung „Opsporing Verzocht“ ihre Fotos. Danach meldeten sich mehr als 20 Menschen mit Hinweisen bei der Polizei. Die Ermittler prüfen nun, welche davon weiterhelfen. Eine Festnahme haben die Behörden bis zum 19. November nicht gemeldet. Für Hinweise, die zur Festnahme mindestens eines Verdächtigen führen, zahlt die Staatsanwaltschaft Limburg 20.000 Euro. Die in vielen Medien genannten 600.000 Euro betreffen dagegen eine andere Belohnung. Mehr dazu weiter unten.

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Faktenbox Juwelenraub Maastricht: Die Fakten Stand 19. November 2026 Tat 28. Juni 2022, Kunstmesse TEFAF in Maastricht, Stand von Symbolic & Chase Beute rund 40 Mio. € laut Polizei und Staatsanwaltschaft Gesucht Aleksandar Cenić (50) Aleksandar Stojiljković (50) Duško Dimitrijević (50) Bratislav Stojanović (41) Ninoslava Jović (41) Fahndung international seit April 2026, Europe’s Most Wanted seit 29. Oktober 2026 Österreich-Bezug Fluchtroute über Österreich, Opel Astra am 1. Juli 2022 in Wien zurückgegeben Sichergestellt drei Diamanten (Hongkong, Israel, Botswana) Belohnungen 20.000 Euro der Staatsanwaltschaft für eine Festnahme 500.000 Pfund des Versicherers (2023) für die Rückholung der Beute Hinweise Formular auf politie.nl, Telefon +31 79 345 9800 , anonym 00800 800 7000 ; Gesuchte nicht selbst ansprechen Festnahmen keine gemeldet (Stand 19. November 2026)

Juwelenraub Maastricht: Was am 28. Juni 2022 geschah

Vier Männer in eleganten Anzügen, mit Kappen und Brillen, betraten an diesem Tag die Kunstmesse TEFAF in Maastricht. Am Stand des Londoner Händlers Symbolic & Chase zertrümmerten sie Vitrinen mit Hämmern. Zwei von ihnen hielten Umstehende mit Waffen auf Abstand, die wie echte Pistolen aussahen. Niemand erlitt Verletzungen. Anschließend flüchteten die Täter auf Elektrorollern.

Den Wert der Beute beziffern Polizei und Staatsanwaltschaft auf rund 40 Millionen Euro. Darunter war eine besonders wertvolle Halskette mit einem großen gelben Diamanten. Medien nannten dafür schon 2022 einen Wert von 27 Millionen Euro. Die Messe wollte diese Zahl damals jedoch weder bestätigen noch dementieren. Mehrere Medien bringen die Täter mit den sogenannten Pink Panthers in Verbindung. Diesen Namen gab Interpol einem Netzwerk von Juwelendieben vom Balkan. Die Polizei selbst spricht von einer Gruppe aus Serbien.

Neu ist vor allem eine Erkenntnis aus der Vorgeschichte. Schon im März 2020 gab es laut Staatsanwaltschaft einen Raubversuch auf dieselbe Messe. Mindestens einen der fünf Verdächtigen bringen die Ermittler damit in Verbindung. Die Spur stammt aus Daten von Sky ECC. Diesen verschlüsselten Messenger nutzten vor allem Kriminelle. Im März 2021 schaltete die Polizei den Dienst ab und fing die Nachrichten ab. Die Informationen zum Juwelenraub in Maastricht erhielt das Ermittlerteam jedoch erst vor Kurzem über Europol.

Außerdem wissen die Ermittler inzwischen deutlich mehr über die Gruppe. Laut dem Ermittlungsleiter kennen sie Namen, Aliasse, Bildmaterial und mögliche Aufenthaltsorte. Schon 2024 teilte die Polizei mit, dass die Verdächtigen falsche Identitäten nutzten. Einige bringt sie zudem mit ähnlichen Überfällen in der Schweiz und in Tschechien in Verbindung.

Die Spur nach Wien

Für Leserinnen und Leser in Österreich ist ein Detail aus den Ermittlungen zum Juwelenraub von Maastricht besonders interessant. Die Gruppe nutzte vor und nach dem Raub zwei Mietwagen. Einen Kia Ceed mietete am 5. Juni 2022 eine Frau in der Nähe des Frankfurter Flughafens. Einen Opel Astra mietete am 22. Juni einer der Männer am Flughafen Charleroi in Belgien. Am Tattag parkten beide Autos nur wenige hundert Meter von der Messe entfernt.

Nach dem Juwelenraub in Maastricht flüchteten die Verdächtigen laut Polizei über Belgien, Deutschland, Österreich und Ungarn nach Serbien. Den Opel gab am 1. Juli 2022 eine unbekannte Person bei einer Autovermietung in Wien zurück. Wer das war, konnte die Polizei nach eigenen Angaben nicht klären. Den Kia brachten am 2. Juli zwei Frauen zu einer Vermietung bei Frankfurt zurück. Sie gelten nicht als Verdächtige, doch die Polizei möchte mit ihnen sprechen. Wer die beiden sind, ist laut aktuellen Berichten weiter unklar.

Vor und nach dem Raub wohnte die Gruppe in Belgien, nämlich in Lüttich und in Verviers. Auf der Flucht hielten die Verdächtigen laut Polizei auch kurz in Verviers. Deshalb suchten belgische und niederländische Spezialisten dort im November 2024 den Fluss Vesdre ab. Dabei fanden sie allerdings nichts, was zu den Tätern führt.

Welche Rolle Ninoslava Jovic vorgeworfen

Ninoslava Jovic ist die einzige Frau unter den fünf Gesuchten zum Juwelenraub von Maastricht. Laut Fahndungsseite der niederländischen Polizei soll sie bei dem Raub eine unterstützende Rolle gespielt haben. Was die Ermittler ihr konkret vorwerfen, steht dort nicht. Klar ist dagegen, was sie nicht getan haben soll. Das serbische Portal Kurir beruft sich dazu auf die niederländische Polizei. Demnach beschuldigen die Ermittler Jović nicht, sich direkt am Zertrümmern der Vitrinen beteiligt zu haben.

Mehrere Medien berichten, sie habe den vier Männern vor allem bei der Flucht geholfen. Einzelne Boulevardmedien beschreiben sie sogar als Fahrerin. Offiziell bestätigt ist aber nur die Formulierung der Polizei, also die unterstützende Rolle. Als letzten bekannten Aufenthaltsort nennt die Fahndung Nis. Die Polizei geht davon aus, dass sie in Serbien lebt, hält Reisen in andere Länder aber für möglich. Laut Fahndung hat sie braune Augen und blond gefärbtes oder braunes Haar. Auf den Unterarmen trägt sie die Schriftzüge „Selena“ und vermutlich „Faith“. Für alle fünf gilt die Unschuldsvermutung. Verurteilt ist bisher niemand, und kein Gericht hat die Vorwürfe geprüft.

Warum Serbien die Gesuchten nicht ausliefert

Die Ermittler vermuten alle fünf in Nis oder im Raum Belgrad. Genau hier liegt die Schwierigkeit. Serbien liefert eigene Staatsbürger nicht aus. Solange die Verdächtigen dort bleiben, ist eine Festnahme laut Staatsanwaltschaft deshalb nicht möglich. Die Niederlande hoffen stattdessen auf eine Festnahme in einem anderen Land. Rechtlich regelt das in Serbien das Gesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Es nennt als Voraussetzung für eine Auslieferung, dass die Person keine serbische Staatsbürgerschaft hat. Zwischenstaatliche Verträge können allerdings Ausnahmen vorsehen. So vereinbarten Serbien und Kroatien 2010 eine gegenseitige Auslieferung bei organisierter Kriminalität und Korruption.

Das ist kein serbisches Sonderrecht. Auch Österreich liefert eigene Staatsbürger grundsätzlich nicht aus. Das Verbot steht im Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz und hat sogar Verfassungsrang. Für den Europäischen Haftbefehl innerhalb der EU gelten dabei eigene Regeln. Kroatiens Verfassung kennt ebenfalls ein Auslieferungsverbot für eigene Bürger, mit Ausnahmen für Verträge und EU-Recht. Wer eigene Bürger nicht ausliefert, kann ein Verfahren allerdings selbst übernehmen. Das serbische Justizministerium beschreibt solche Ersuchen um Übernahme der Strafverfolgung als eigenen Weg. Ob die Niederlande einen solchen Antrag gestellt haben, geht aus den bisherigen Mitteilungen nicht hervor.

Was über die Beute bekannt ist

Vom Juwelenraub in Maastricht stellten Ermittler laut Staatsanwaltschaft bisher drei Diamanten sicher. Zwei tauchten früher in Hongkong und in Israel auf, ein dritter Anfang 2026 in Botswana. Was mit dem Rest des Schmucks geschah, ist öffentlich nicht bekannt. Bei den Belohnungen gibt es oft Verwirrung. Die Staatsanwaltschaft Limburg zahlt 20.000 Euro für Hinweise, die zu einer Festnahme führen. Davon getrennt lobte die Firma Charles Taylor Adjusting im März 2023 für den Versicherer 500.000 Pfund aus. Umgerechnet ist das mehr als eine halbe Million Euro. Diese Summe gilt Hinweisen, die zur Rückholung des Schmucks führen. Polizei und Staatsanwaltschaft sind an dieser zweiten Belohnung nach eigenen Angaben nicht beteiligt.