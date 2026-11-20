Er baut Gemüse an, lehrt an der Uni und singt vor 150.000 Menschen. Jetzt führt dieser Mann Serbiens Parlament und vorerst auch den Staat.

Mit 140 von 239 Stimmen hat das serbische Parlament Aleksandar Cupic zu seinem Präsidenten gewählt. Nach dem Wahlsieg der Studentischen Liste übernimmt der Biobauer und Universitätsdozent von Ana Brnabic auch das Amt des Interims-Staatspräsidenten. Dieses übt er bis zur Neuwahl des Präsidenten aus.

Das Abstimmungsergebnis deckt sich exakt mit den 140 Mandaten, über die die Studentische Liste verfügt. Bis zum 27. Dezember muss die Präsidentenneuwahl stattfinden. Nach Artikel 120 der serbischen Verfassung übernimmt der Präsident der Nationalversammlung das Amt, wenn das Mandat des Staatspräsidenten vorzeitig endet; Aleksandar Vučićs Rücktritt am 27. September 2026 setzte die Dreimonatsfrist in Gang, weshalb die Präsidentenwahl spätestens am 27. Dezember 2026 stattfinden muss.

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Cupics Werdegang

Cupic ist 48 Jahre alt und Vater von sechs Kindern. Er wohnt in einem Dorf rund 50 Kilometer südlich von Belgrad, wo er auf seinem Bio-Bauernhof Obst und Gemüse anbaut. Während der Protestmärsche durch das Land fanden dort auch Studenten ein Nachtquartier.

Seit gut 20 Jahren unterrichtet er an der Fakultät für Verkehrswesen der Universität Belgrad. Seine Studenten nominierten ihn zunächst als Parlamentsabgeordneten, später auch für den Vorsitz des Parlaments. Eine politische Laufbahn habe er nicht geplant, erzählte Cupic.

Zum Abschluss des Wahlkampfs stand er auf dem Belgrader Slavija-Platz vor 150.000 Zuschauern und sang die Protesthymne „Hajde grade“, ein umgedichtetes altes Volkslied. Viele Zuhörer hatten dabei Tränen in den Augen. Anhänger der Studentenbewegung sehen in ihm einen Volksvertreter.

In einer serbischen Fernsehtalkshow erklärte Cupic: „Mir hat schon lange nicht mehr gefallen, in welche Richtung unsere Gesellschaft geht. Und dann habe ich gesehen, wie meine Studenten Ideen entwickelt haben, wie sie unsere Gesellschaft verändern können und das hat mich sehr berührt.“ Deshalb habe er sich verantwortlich gefühlt, an ihrer Seite zu stehen. Sein wichtigstes politisches Ziel ist nach eigener Aussage die Unabhängigkeit der serbischen Institutionen von politischem Einfluss.

Vucics Angriffe

Der langjährige frühere Präsident Aleksandar Vucic zog die Abstimmung über zwei Tage lang mit langen Redebeiträgen und verbalen Angriffen in die Länge. Dabei kritisierte er Cupics akademische Laufbahn. Anstatt zum Professor aufzusteigen, habe dieser lieber Bioprodukte verkauft.

Vucic warf der Studentischen Liste außerdem vor, die Bürger in die Irre geführt zu haben, indem sie Cupic als Universitätsprofessor bezeichnete. Überdies sei verschwiegen worden, dass Cupic Anteile an sieben Wohnungen in einem Belgrader Gebäude besitze. Cupic entgegnete, er werde alles transparent machen und habe nichts zu verbergen.

Scharfe Kritik kam auch vom Fraktionsvorsitzenden der Studentischen Liste, Jovo Bakic. Die frühere Regierung unter Vucic nannte er eine „kriminelle Vereinigung“, die Wortmeldungen aus Vucics Fraktion bezeichnete er als „verbale Diarrhoe“. Zudem zog Bakic eine Parallele zum Vorgehen der Medien in den vergangenen 14 Jahren, die er als Vucics Propagandamedien bezeichnete.