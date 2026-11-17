Kaum sitzt Aleksandar Vučić auf der Oppositionsbank, fliegen im serbischen Parlament die verbalen Giftpfeile. Der ehemalige Machthaber nimmt seine politischen Gegner aufs Korn und sorgt mit einem ChatGPT-Sager für Aufsehen.

Bei der ersten Sitzung des neu gewählten serbischen Parlaments am Dienstag kam es zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen Aleksandar Vučić und Abgeordneten der siegreichen Studentenliste. Besonders eine Rede zur Vorstellung des Kandidaten für das Amt des Parlamentspräsidenten brachte Vučić auf die Palme. Der Abgeordnete Jugoslav Gašić hatte Aleksandar Čupić in einer außergewöhnlich blumigen Rede als Persönlichkeit mit antiken Tugenden, moralischer Integrität und dem Erscheinungsbild eines alten Gelehrten beschrieben.

„Macht ihr Witze mit uns?“

Vučić reagierte mit beißendem Spott. „Ich dachte, ChatGPT wird in unserem Land weniger genutzt. Heute habe ich erkannt, dass es offenbar enorm verbreitet ist“, erklärte er und zitierte mehrere Passagen aus der Rede.

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Besonders die Beschreibung Čupićs als Verkörperung eines antiken Schönheitsideals nahm er aufs Korn. „Nicht jeder mit einem Bart ist gleich Pašić“, spottete Vučić in Anspielung auf den früheren serbischen Staatsmann Nikola Pašić.

Dann legte er nach: „Ich bin eben nicht so klug wie ChatGPT. Ihr gebt etwas ein, bekommt einen Text und seid dann unglaublich weise.“ Ob die Rede tatsächlich mit künstlicher Intelligenz geschrieben wurde, ist allerdings nicht belegt.

Streit um billige Pljeskavica

Auch das Parlamentsrestaurant wurde zum Streitpunkt. Vučić behauptete, die neuen Abgeordneten hätten sich dort regelrecht angestellt, um Pljeskavica für 360 Dinar statt 800 Dinar zu essen. Zuvor hatte Gašić die hohen Kosten der Parlamentssitzung kritisiert und das bisherige Auftreten der Abgeordneten mit einem Gespräch auf einem Busbahnhof oder Markt verglichen. Vučić warf der Studentenliste daraufhin elitäres Denken vor. Die Menschen auf Märkten und Busbahnhöfen seien ehrliche Bürger, deren Sprache man nicht geringschätzen dürfe.

Nach 14 Jahren plötzlich Opposition

Der Streit markiert einen historischen Machtwechsel. Erstmals seit 14 Jahren sitzt Vučićs Serbische Fortschrittspartei (SNS) in der Opposition. Die Studentenliste gewann bei den vorgezogenen Wahlen 140 der 250 Parlamentssitze, während das Bündnis um Vučić auf 103 Mandate kam. Schon die erste Sitzung zeigte, dass der politische Machtwechsel keineswegs das Ende der Konfrontationen bedeutet.