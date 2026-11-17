Ein Bub bricht sich das Handgelenk, die Versicherung zahlt nur einen Teil. Ein einziges Wort in den Unterlagen sorgt für Ärger.

Ein Achtjähriger aus Kärnten zog sich einen Bruch des Handgelenks zu. Die vertraglich zugesicherte Direktleistung wollte die Versicherung dafür zunächst nicht erbringen. Erst nachdem die AK Kärnten eingeschritten war, wurden knapp 4.300 Euro ausgezahlt.

Der Volksschüler hatte sich bei einem Unfall in seiner Freizeit am Handgelenk verletzt. Die Unfallversicherung kam für den allgemeinen Knochenbruch auf, ebenso für die laufenden Unfallkosten und für die Unterbringung einer Begleitperson im Spital. Unbezahlt blieb hingegen die im Vertrag vorgesehene Direktleistung von knapp 4.300 Euro.

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Abgelehnte Direktleistung

Zur Begründung ihrer Absage verwies die Versicherung auf medizinische Unterlagen, in denen von einem Unterarmbruch die Rede war. Ein solcher fällt laut Polizze nicht unter die einschlägige Zusatzklausel. Die Eltern holten sich daraufhin Hilfe beim Konsumentenschutz der AK Kärnten. Die Befunde wurden geprüft, die Expertinnen und Experten der AK schalteten sich ein, und die Versicherung revidierte schließlich ihre Entscheidung. Sie überwies die gesamte Summe.

AK-Stimmen

Kathrin Halbherr, Konsumentenschützerin der AK, erklärt: „Gerade bei Versicherungsfällen kommt es auf jedes Detail an. Wenn in medizinischen Unterlagen eine andere Verletzung bezeichnet wird als jene, die tatsächlich vorliegt und vom Versicherungsschutz umfasst ist, kann das weitreichende Folgen haben. Wir haben interveniert und konnten erreichen, dass die Familie die ihr zustehenden knapp 4.300 Euro doch noch bekommt“. Wie wichtig korrekte Bezeichnungen sind, unterstreicht AK-Präsident Günther Goach: „Hätte die Familie die Ablehnung einfach so hingenommen, wäre sie um mehrere Tausend Euro gekommen.“