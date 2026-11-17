An der Supermarktkasse spähen sie PIN-Codes aus, wenig später verschwinden die Bankkarten. Zwei mutmaßliche Trickdiebe sollen innerhalb von fünf Tagen elf weitere Opfer in Österreich bestohlen haben.

Das Landeskriminalamt Salzburg fahndet nach zwei Männern, die österreichweit Bankomat- und Kreditkarten gestohlen und damit Geld behoben oder Zahlungen versucht haben sollen. Bereits im Februar 2026 veröffentlichte die Polizei Fahndungsbilder, konnte die Verdächtigen aber nicht ausforschen. Nun werden ihnen elf weitere mutmaßliche Fälle zwischen dem 10. und 14. November 2026 zugeordnet.

Die Masche ist laut Polizei besonders heimtückisch: Die Männer sollen ihre Opfer zunächst beim Bezahlen an Supermarktkassen beobachten und deren PIN-Code ausspähen. Anschließend lenkt einer der Verdächtigen die Betroffenen mit Fragen ab, während der andere die Bankkarte aus einer Geldbörse oder Tasche entwendet. Kurz darauf wird mit der gestohlenen Karte Bargeld behoben oder versucht, Einkäufe zu bezahlen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Dokumentierte Fälle

Ein dokumentierter Fall trug sich am 3. Oktober 2025 gegen 15 Uhr in Hallein zu. Die Täter hatten den PIN-Code einer Frau ausgespäht, sie in der Tiefgarage abgelenkt und die Bankomatkarte aus ihrer Geldbörse gezogen, die auf dem Beifahrersitz lag. Etwa zwanzig Minuten danach wurden an einem Bankomaten in Hallein 2.300 Euro behoben. Am 4. Oktober 2025, kurz vor Mittag, gingen die Männer in Kitzbühel nach demselben Muster vor und hoben 1.340 Euro ab. Wenig später entwendeten sie zwei weitere Bankomatkarten und behoben damit 1.930 Euro.

Weitere mutmaßliche Tatorte waren Anfang Oktober 2025 St. Florian am Inn in Oberösterreich und Saalfelden in Salzburg. Bereits bei der ersten Öffentlichkeitsfahndung im Februar 2026 bezifferte die Polizei den Schaden aus der damaligen Serie auf mindestens 15.000 Euro. Die Ermittler vermuteten zudem, dass die Männer während ihrer Tour in Unterkünften im Raum Salzburg sowie im Pinzgau und in Tirol übernachtet hatten.

Elf neue Fälle: Polizei sucht Zeugen

Zwischen dem 10. und 14. November 2026 sollen die beiden Verdächtigen erneut quer durch Österreich unterwegs gewesen sein. Die Polizei bringt sie mit elf weiteren gleichartigen Fällen in Verbindung und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Die mutmaßliche Route führte am 10. November durch Kärnten, am 11. November durch die Steiermark und am 12. November durch Niederösterreich. Dort sollen die Männer unter anderem in Hadersdorf am Kamp, Straß im Straßertale, Raabs an der Thaya, Waidhofen an der Thaya und Zwettl unterwegs gewesen sein.

Am 13. November führte ihre mutmaßliche Spur nach Unterweißenbach in Oberösterreich, am folgenden Tag nach Liezen und Haus im Ennstal. Die Ermittler vermuten außerdem Übernachtungen im Raum Deutschlandsberg/Köflach, in Wien und im Raum Zwettl. Die Polizei sucht insbesondere Personen, die das Duo zwischen dem 10. und 14. November gesehen haben oder Hinweise auf mögliche Übernachtungsorte geben können. Informationen nimmt das Landeskriminalamt Salzburg unter der Telefonnummer 059133 50 3333 entgegen. Für die beiden Gesuchten gilt die Unschuldsvermutung.

So schützt man seine Bankkarte

Die Polizei rät grundsätzlich dazu, bei der PIN-Eingabe an Kassen und Bankomaten das Tastenfeld mit der freien Hand abzudecken. Bankkarten und Geldbörsen sollten auch bei kurzen Gesprächen nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen oder Auto liegen bleiben. Wer bemerkt, dass seine Bankkarte verschwunden ist, sollte sie sofort sperren lassen und bei Verdacht auf Diebstahl die Polizei verständigen.