Ein Revolver mit drei Patronen, ein gezogener Abzug und ein Cobra-Beamter in Lebensgefahr. Die Ermittlungen führten zu einer Gruppe, die für mehrere schwere Gewalttaten verantwortlich sein soll.

Das Landeskriminalamt Steiermark hat nach monatelangen Ermittlungen zehn Männer im Alter zwischen 18 und 29 Jahren festgenommen. Die Verdächtigen sollen in wechselnder Zusammensetzung an mehreren Einbrüchen und bewaffneten Raubüberfällen beteiligt gewesen sein. Dazu zählt auch der brutale Überfall auf ein betagtes Ehepaar in St. Radegund bei Graz im August 2025.

In der Nacht auf den 29. August 2025 verschafften sich drei maskierte Männer Zutritt zum Haus eines betagten Ehepaares in St. Radegund bei Graz. Die beiden Pensionisten, 81 und 84 Jahre alt, wurden mit Waffen bedroht und um mehrere hundert Euro Bargeld gebracht. Beide erlitten einen Schock.

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Inzwischen stehen drei Männer unter Tatverdacht. Laut den Ermittlern verfügte ein 26-Jähriger über Insiderwissen und ist geständig. Seine beiden mutmaßlichen Komplizen bestreiten, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Einbruch in St. Anna

Am 9. Mai 2026 brachen zwei Männer in ein Einfamilienhaus in St. Anna am Aigen ein und stahlen einen Tresor mit mehreren Schusswaffen, Munition und einer wertvollen Uhr. Besonders brisant: Das Haus gehört dem Vater ihres 26-jährigen Komplizen, der während des Einbruchs in einem eigens angemieteten Fluchtauto wartete. Anschließend brach das Trio den Tresor in einem Waldstück auf. Noch am selben Abend kam es zum Cobra-Zugriff in einer Grazer Wohnung.

Bei der Festnahme kam es zu einer lebensgefährlichen Situation. Ein heute 23-jähriger Verdächtiger richtete einen der gestohlenen Revolver auf einen Cobra-Beamten und drückte ab. Doch es löste sich kein Schuss, weil die betreffende Kammer leer war. In der Trommel befanden sich insgesamt drei Patronen. Bevor der Mann erneut abdrücken konnte, überwältigten ihn die Beamten.

Gegen den 23-Jährigen wurde bereits im Mai wegen des Verdachts des zweifachen versuchten Mordes ermittelt. Die Einsatzkräfte stellten die gestohlenen Waffen sicher.

Überfall auf ehemalige Komplizen

Die Ermittlungen führten zu weiteren mutmaßlichen Straftaten. Zwischen März und April 2026 sollen insgesamt acht Männer in wechselnder Zusammensetzung bei drei Einbrüchen in Graz hochwertige Markenkleidung, Taschen und Schuhe im Wert von rund 70.000 Euro gestohlen haben.

Am 7. Mai 2026 sollen Mitglieder der Gruppe schließlich ihre eigenen ehemaligen Komplizen überfallen haben. Drei Männer wurden laut Ermittlern mit einer Schreckschusspistole und einem Messer bedroht, geschlagen und gefesselt. Die Täter erbeuteten eine Uhr sowie mehrere Tausend Euro Bargeld. Von vier Verdächtigen in diesem Fall sind laut Medienberichten drei geständig, einer bestreitet die Vorwürfe.

Insgesamt nahm die Polizei im Zuge der Ermittlungen zehn Männer zwischen 18 und 29 Jahren fest. Sichergestellt wurden sämtliche gestohlenen Schusswaffen sowie weiteres Diebesgut, darunter eine Uhr im Wert von rund 30.000 Euro. Als mögliche Motive nennt die Polizei Suchtmittelabhängigkeit und den Wunsch nach einem luxuriösen Lebensstil. Einige der Beschuldigten befinden sich weiterhin in Haft. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.