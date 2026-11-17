Krankgeschrieben und trotzdem zur Familie nach Kroatien, Bosnien oder Serbien reisen? Was viele Arbeitnehmer nicht wissen: Selbst wenn der Arzt nichts gegen die Fahrt einzuwenden hat, ist eine zusätzliche Genehmigung notwendig.

Wer in Österreich im Krankenstand ist, muss nicht automatisch den ganzen Tag im Bett verbringen. Entscheidend sind die Erkrankung, die ärztlichen Anordnungen und die Frage, ob eine bestimmte Tätigkeit die Genesung beeinträchtigt. Doch sobald ein Aufenthalt im Ausland geplant ist, gelten besondere Vorschriften.

Auslandsreise nur mit ÖGK-Zustimmung

Die Regeln sind in Paragraf 64 der Krankenordnung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) festgelegt. Wer während einer Arbeitsunfähigkeit Österreich verlassen möchte, muss vorher die Zustimmung der Krankenkasse einholen. Das gilt unabhängig davon, ob die Reise nach Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien oder in ein anderes Land führt.

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Eine gewöhnliche Krankmeldung oder die mündliche Zustimmung des Hausarztes reichen dafür nicht aus. Die Entscheidung über den Auslandsaufenthalt liegt bei der ÖGK. Auch eine bereits gebuchte Reise oder der Wunsch, einige Tage bei den Eltern zu verbringen, bedeuten nicht automatisch, dass eine Genehmigung erteilt wird.

Wann die Krankenkasse eine Reise erlauben kann

Die Krankenordnung sieht ausdrücklich Ausnahmen vor. Eine Zustimmung kann erteilt werden, wenn die behandelnde Stelle den Ortswechsel befürwortet und dieser den Heilungsverlauf positiv beeinflussen kann. Auch ein triftiger Grund kann berücksichtigt werden, sofern die Reise die Genesung nicht beeinträchtigt. Zusätzlich muss die notwendige medizinische Betreuung am Aufenthaltsort gewährleistet sein.

Dabei kommt es immer auf den Einzelfall an. Ein Ortswechsel nach einer Operation ist beispielsweise anders zu beurteilen als ein Aufenthalt während einer psychischen Erkrankung.

Entscheidend ist nicht allein die Diagnose, sondern auch, ob die geplante Reise mit der Behandlung und Genesung vereinbar ist.

Ein ärztliches Schreiben kann den Antrag unterstützen. Es ersetzt aber nicht die Zustimmung der Gesundheitskasse.

Im schlimmsten Fall bleibt das Krankengeld aus

Wer ohne Bewilligung verreist, riskiert finanzielle Konsequenzen. Die ÖGK weist ausdrücklich darauf hin, dass das Krankengeld für die Dauer eines nicht bewilligten Auslandsaufenthalts ruht. Das betrifft insbesondere Arbeitnehmer, die bereits Krankengeld von der Gesundheitskasse beziehen. Bei Personen, die noch eine Entgeltfortzahlung durch ihren Arbeitgeber erhalten, ist die rechtliche Situation gesondert zu beurteilen.

Auch arbeitsrechtliche Probleme können entstehen. Wer ärztliche Anweisungen missachtet oder durch sein Verhalten die Genesung gefährdet, muss je nach Umständen mit Konsequenzen bis hin zur Entlassung rechnen. Eine Reise während des Krankenstands führt allerdings nicht automatisch zum Verlust des Arbeitsplatzes.

Was gilt bei einem Ortswechsel innerhalb Österreichs?

Hier besteht ein wesentlicher Unterschied. Wer während des Krankenstands beispielsweise von Wien zu Angehörigen nach Graz oder Salzburg fahren möchte, muss der ÖGK den neuen Aufenthaltsort vorher mitteilen. Für einen solchen Ortswechsel innerhalb Österreichs ist grundsätzlich keine eigene Bewilligung erforderlich. Die ärztlichen Anordnungen müssen aber weiterhin eingehalten werden.

Bei einer Auslandsreise reicht diese Meldung nicht aus. Dort ist die ausdrückliche Zustimmung der ÖGK notwendig.

Anders, wenn man erst im Heimaturlaub krank wird

Eine andere Situation liegt vor, wenn jemand gesund in den Urlaub fährt und erst dort erkrankt. In diesem Fall gelten die Vorschriften für eine Erkrankung während des Urlaubs. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage und werden die gesetzlichen Voraussetzungen eingehalten, werden die betroffenen Krankheitstage grundsätzlich nicht als Urlaubstage verbraucht.

Arbeitnehmer müssen ihren Arbeitgeber spätestens nach drei Tagen über die Erkrankung informieren und nach ihrer Rückkehr eine ärztliche Krankenstandsbestätigung vorlegen. Die Arbeitsunfähigkeit muss bereits am Urlaubsort ärztlich festgestellt werden. Eine nachträgliche Krankschreibung durch den Hausarzt in Österreich reicht grundsätzlich nicht aus.

Bei einer Erkrankung im Ausland gelten zusätzliche Nachweispflichten. Neben der ärztlichen Bestätigung ist grundsätzlich eine behördliche Bestätigung erforderlich, dass der behandelnde Arzt zur Berufsausübung berechtigt ist. Diese entfällt, wenn eine entsprechende Behandlungsbestätigung eines Krankenhauses vorliegt. Krankmeldungen aus Bosnien und Serbien müssen für die ÖGK übersetzt werden, jene aus Kroatien nicht. Die ausländische Krankmeldung muss der ÖGK unverzüglich übermittelt werden. Geht sie erst nach mehr als sieben Tagen ein, ruht das Krankengeld grundsätzlich bis zum Eingang der Meldung.

Wichtig: Die Erkrankung verlängert den ursprünglich vereinbarten Urlaub nicht automatisch.

Was Betroffene vor der Reise machen sollten

Wer bereits krankgeschrieben ist und ins Ausland fahren möchte, sollte zuerst mit dem behandelnden Arzt besprechen, ob die Reise medizinisch vertretbar ist. Anschließend muss die Zustimmung der ÖGK vor der Abreise eingeholt werden. Dabei sollten Reiseziel, Aufenthaltsdauer und die medizinische Begründung nachvollziehbar angegeben werden.

Fazit: Im Krankenstand zur Familie zu fahren, ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Wer aber ohne die erforderliche Genehmigung Österreich verlässt, riskiert finanzielle und möglicherweise auch arbeitsrechtliche Konsequenzen.