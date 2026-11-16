Eine Boeing mit 189 Plätzen, ein Passagier auf dem Papier. Nach neuen Recherchen sieht der Flug ab Düsseldorf ganz anders aus.

Das Flüchtlingsministerium Nordrhein-Westfalens hat seine Darstellung zu einem Sammelcharter richtiggestellt. Eine Person wurde nach Bulgarien gebracht, in derselben Maschine saßen zusätzlich 34 Personen, deren Ziel Albanien war.

Die Maschine hob am 29. September in Düsseldorf ab. Nach einem Zwischenstopp in Sofia ging es weiter nach Tirana.

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Eine Sprecherin des Ministeriums sagte: „Dass an Bord eines Sammelcharters nach Bulgarien im September nur eine einzige Person mit Begleitung gewesen sein soll, hat Fragen aufgeworfen. Deshalb haben wir uns den Vorgang noch einmal genau angesehen.“ Das Ministerium betonte: „Die erste Auskunft zu dem Flug am 29. September war leider unvollständig, und dadurch ist ein falsches Bild entstanden.“

Tatsächlicher Ablauf

Dem Ministerium zufolge war auf dem Abschnitt nach Bulgarien tatsächlich nur eine Person an Bord. „Im selben Flugzeug saßen aber außerdem 34 Personen, die nach Albanien abgeschoben wurden“, so die Sprecherin weiter. Nach dem Zwischenstopp in Sofia habe die Maschine Kurs auf Tirana genommen. „Es waren also gewissermaßen zwei Flüge in einem.“

Zunächst hatte der Kölner Stadt-Anzeiger über einen Abschiebeflug mit lediglich einer Person berichtet. BILD recherchierte danach den Flugzeugtyp, eine Boeing 737 mit 189 Plätzen. Nach einer internen Prüfung legte das Ministerium schließlich seine korrigierte Darstellung vor.

Politische Folgen

Die FDP brachte im NRW-Landtag eine offizielle Anfrage ein, für deren Beantwortung die Regierung vier Wochen Zeit hat. Der FDP-Abgeordnete Alexander Steffen übte Kritik an Flüchtlingsministerin Verena Schäffer und sagte: „Das passiert eben, wenn man Abschiebungen ausgerechnet einer Partei überlässt, die sie weder organisieren kann noch will.“