Afghane ersticht Studenten: Warum dem Beschuldigten keine Haftstrafe droht

Ein Student stirbt auf offener Straße, der Angreifer kannte ihn nicht. Ein Gutachten sorgt nun für eine Wendung, die kein Urteil bringt.

Im Fall des tödlichen Messerangriffs auf einen Studenten in Trier wird es kein Strafverfahren gegen den 22-jährigen Beschuldigten geben. Laut einem vorläufigen Gutachten war der Mann schuldunfähig. Die Staatsanwaltschaft Trier beantragt daher stattdessen seine Unterbringung. Die Anklagebehörde hat beim Landgericht Trier die Durchführung eines Sicherungsverfahrens beantragt. Der Mann soll auf Dauer in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden, damit mögliche weitere Straftaten verhindert werden.

Psychiatrisches Gutachten

Ein psychiatrischer Gutachter stellte beim Beschuldigten eine Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis fest. Zur Tatzeit sei er «von wahnhaften Verfolgungsängsten beherrscht» gewesen, außerdem sei er «nicht in der Lage gewesen, sein Verhalten einsichtsgemäß zu steuern». Die Attacke sei «anlasslos und unvermittelt» erfolgt.

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Die Staatsanwaltschaft Trier will erreichen, dass der Mann dauerhaft in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus bleibt. Die Entscheidung über den Antrag liegt bei der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Trier. Wann verhandelt wird, ist offen. Seit seiner Festnahme ist der Beschuldigte einstweilig in einer geschlossenen forensischen Psychiatrie untergebracht.

Tatablauf

Die Tat ereignete sich am 15. Juli nahe dem Universitätsgelände in Trier, wo ein 22-jähriger Student mit einem großen Küchenmesser attackiert wurde. Der Angreifer und sein Opfer kannten einander nicht. Der junge Mann wurde von mehreren Stichen in den Oberkörper getroffen, sackte auf der Straße zusammen und erlag kurz darauf in einem Trierer Krankenhaus seinen Verletzungen.

Der tatverdächtige afghanische Staatsangehörige wurde wenig später nicht weit vom Tatort entfernt vor seiner eigenen Wohnung festgenommen. Die Ermittler gehen von einem Totschlag im Zustand der Schuldunfähigkeit aus. Der getötete Student stammte aus Landstuhl im Kreis Kaiserslautern.