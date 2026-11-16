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Sachbeschädigung

200.000 Euro Schaden: Frau soll 84 Autos zerkratzt haben

200.000 Euro Schaden: Frau soll 84 Autos zerkratzt haben
FOTO: iStockphoto
1 Min. Lesezeit |

84 Autos, zwei Straßenzüge, rund 200.000 Euro Schaden. Die Spur der Verwüstung führt zu einer 58-Jährigen, die sich nun erklären muss.

Eine 58-jährige Frau soll in Krems 84 geparkte Autos zerkratzt haben. Die Taten ereigneten sich zwischen dem 11. Oktober 2025 und dem 8. November 2026. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 200.000 Euro. Die Beschuldigte hat die Taten gestanden.

Die Serie spielte sich in ihrer Heimatstadt Krems ab. Beschädigt wurden Pkw, die in den Straßenzügen Am Rosenhügel und Am Goldberg abgestellt waren, insgesamt 84 Fahrzeuge. Die Taten verteilten sich auf den Zeitraum vom 11. Oktober 2025 bis zum 8. November 2026.

Ermittlungen der Polizei

Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Krems, des Landeskriminalamts Niederösterreich und der Staatsanwaltschaft Krems führten auf eine Frau als Tatverdächtige. Am Wochenende wurde die Beschuldigte in der Nähe der Tatorte angehalten.

Gegenüber noe.ORF.at äußerte sich die Polizei nicht zum Motiv.

Die Verdächtige wird bei der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt.

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