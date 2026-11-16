Bosnien bekommt neue Staatsspitze: Wer das Land künftig führt

Bosnien und Herzegowina bekommt eine neue Staatsspitze. Zwei Mitglieder bleiben, Željko Komšić wird abgelöst.

Das neue Staatspräsidium von Bosnien und Herzegowina nimmt heute offiziell seine Arbeit auf. Bei der konstituierenden Sitzung in Sarajevo, die für 16 Uhr angesetzt ist, treten Denis Becirovic, Darijana Filipovic und Zeljka Cvijanovic ihr Amt an.

Zu Beginn werden den drei Mitgliedern ihre Zertifikate überreicht. Danach geben sie die feierliche Erklärung ab und unterzeichnen sie, wie es die Geschäftsordnung des Präsidiums vorsieht.

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Den Vorsitz im neuen Gremium übernimmt automatisch jenes Mitglied, das laut Rotationsreihenfolge aus der vorherigen Zusammensetzung an der Reihe ist. Einigen sich die Mitglieder im Konsens, ist auch eine andere Lösung möglich. Die Amtszeit der Staatsspitze beträgt vier Jahre und reicht von 2026 bis 2030.

Wahlergebnis im Detail

Die Allgemeinen Wahlen fanden am 4. Oktober 2026 statt. Am 3. November bestätigte die Zentrale Wahlkommission die Ergebnisse. Željka Cvijanović gewann die Wahl zum serbischen Mitglied des Präsidiums mit 319.705 Stimmen (55,57 Prozent). Denis Bećirović setzte sich bei der Wahl zum bosniakischen Mitglied mit 222.484 Stimmen (38,10 Prozent) durch. Die Prozentwerte beziehen sich auf unterschiedliche Wahlkategorien.

Darijana Filipovic erhielt 120.701 Stimmen, das sind 47,28 Prozent. Becirovic und Cvijanovic gehen damit in ihre zweite aufeinanderfolgende Amtszeit im Präsidium. Filipovic, die Kandidatin der HDZ BiH, zieht erstmals in die Staatsspitze ein. Sie folgt auf Zeljko Komsic, der vier Mandate im Präsidium verbracht hat.

Das Staatspräsidium besteht aus drei Mitgliedern, die unterschiedliche Bevölkerungsgruppen repräsentieren. Der bosniakische und der kroatische Vertreter werden in der Föderation Bosnien und Herzegowina gewählt, der serbische Vertreter in der Republika Srpska. Das Gremium trifft wichtige Entscheidungen gemeinsam und verfügt unter anderem über Zuständigkeiten in der Außenpolitik.

Zuständigkeiten des Präsidiums

Laut Verfassung ist das Präsidium für die Außenpolitik zuständig. Es ernennt Botschafter und weitere internationale Vertreter und vertritt den Staat in internationalen Organisationen.

Außerdem legt es der Parlamentarischen Versammlung von Bosnien und Herzegowina den Vorschlag für das jährliche Budget vor, versehen mit einer Empfehlung des Ministerrats.