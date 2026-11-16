Nächtlicher Brand: Auto von Aleksandra Prijović in Flammen (VIDEO)

Mitten in der Nacht steht ein Auto vor dem Haus einer bekannten serbischen Sängerin in Flammen. Auch ein zweites Fahrzeug wird beschädigt, die Polizei ermittelt.

In der Nacht auf Montag, den 16. November, ist in Belgrad ein Auto vor dem Wohnhaus der Sängerin Aleksandra Prijović in Flammen aufgegangen. Polizei und Feuerwehr rückten zum Einsatz aus. Ob das Feuer absichtlich gelegt wurde, ist bislang nicht offiziell geklärt.

Das Fahrzeug gehört der serbischen Sängerin Aleksandra Prijovic und ihrem Ehemann Filip Zivojinovic. Es war nur wenige Schritte vom Wohnhaus des Paares entfernt auf der Bežanijska kosa abgestellt. Wie das Portal Telegraf.rs berichtet, griffen die Flammen auf ein danebenstehendes Auto über.

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Bei dem betroffenen Fahrzeug handelt es sich laut Blic um einen Range Rover. Auf veröffentlichten Aufnahmen sind Schäden an der Frontpartie zu erkennen, darunter am linken Scheinwerfer, Kotflügel und Stoßfänger. Auch das benachbarte Auto wurde im vorderen Bereich beschädigt.

Snimak zapaljenog automobila Aleksandre Prijović: Pogledajte kolika je šteta, plamen zahvatio i vozilo pored.

Automobil pevačice Aleksandre Prijović i njenog supruga Filipa Živojinovića zapaljen je večeras ispred njihove vile na Bežanijskoj kosi. https://t.co/CCAWlyaRJl — zoran (@zoran4067) November 16, 2026

Polizeiliche Ermittlungen

Die Polizei nahm noch vor Ort die Tatortarbeit auf und sicherte Spuren, die zur Klärung der Umstände beitragen sollen. Den Eingang des Hauses sperrten Beamte ab.

Telegraf.rs zeigt zudem ein Video, auf dem Filip Zivojinovic und Aleksandra Prijovic sichtlich aufgewühlt vor dem Haus stehen.