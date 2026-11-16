17 Videos sichergestellt: Physiotherapeut soll Patienten sexuell missbraucht haben

Er sollte helfen und heilen. Stattdessen soll ein Physiotherapeut in betreuten Wohneinrichtungen jahrelang Vertrauen missbraucht haben.

Ein 44-jähriger Physiotherapeut muss sich am Freitag vor dem Wiener Landesgericht verantworten. Die Anklage wirft ihm Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauch von Unmündigen, Missbrauch einer wehrlosen Person, Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses sowie bildliche sexualbezogene Kindesmissbrauchsdarstellungen vor.

Vorwürfe im Detail

Nach den Ermittlungen soll der Mann drei wehrlose bzw. psychisch beeinträchtigte Menschen in betreuten Wohneinrichtungen sexuell missbraucht haben. Die Altersangaben der Betroffenen lauten 12, 21 und 26 Jahre, es handelt sich um eine Frau, einen Mann und ein Mädchen. Zu den Übergriffen soll es im Zuge therapeutischer Behandlungen gekommen sein. Sie setzten 2021 ein und zogen sich bis 2025 hin. Der Beschuldigte war dort als externer Mitarbeiter tätig.

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Der Katalog an Sexualdelikten, die dem 44-Jährigen zur Last gelegt werden, ist umfangreich. Seit März befindet er sich in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe betreffen Taten an Menschen, die sich wegen ihrer geistigen Behinderung nicht zur Wehr setzen konnten.

Videos sichergestellt

Im Zuge einer Hausdurchsuchung sicherten die Ermittler einschlägiges Bild- und Videomaterial. Der Anklage zufolge hielt der Mann seine Taten in mindestens 17 Videoaufnahmen fest und legte diese auf seinem Laptop ab.

Zumindest eine städtische Einrichtung ist von dem Fall betroffen. Wie Ingrid Pöschmann, Sprecherin der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11), bestätigte, handelt es sich um eine Vertragseinrichtung der Behörde. Der Beschuldigte hat sich bislang geständig gezeigt.

Sollte er im Sinne der Anklage verurteilt werden, liegt der Strafrahmen bei zwei bis zehn Jahren Haft.