Wende im Prozess: Schamaninnen-Clan könnte sechs Millionen Euro zurückbekommen

Drei Angeklagte, Millionen auf Eis und eine Hauptverdächtige auf der Flucht. Der OGH zwingt das Gericht in Wien zur zweiten Runde.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat die Urteile teilweise aufgehoben, deshalb steht heute am Wiener Landesgericht die „Schamanin“-Causa erneut auf dem Programm. Zu klären sind der Vermögensverfall und die Gewerbsmäßigkeit. Davon hängt ab, wie hoch die Strafen künftig ausfallen.

Sichergestellte Millionen

Bei Hausdurchsuchungen wurden rund 10 Millionen Euro sichergestellt. Sechs Millionen davon konnten laut dem ersten Urteil keinem Opfer zugeordnet werden, daher sollte das Geld an die Republik gehen. Der OGH stellte jedoch klar, dass die Familie nicht pauschal haftbar gemacht werden dürfe. Das Vermögen müsse den einzelnen Beschuldigten zugewiesen werden.

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Das Verfahren geht nun am Wiener Landesgericht weiter. Der OGH hat dafür rechtliche Leitlinien festgelegt, an die sich die Zuordnung des sichergestellten Vermögens genau halten muss. Ob die sechs Millionen Euro an die Familie zurückgehen, ist damit offen.

Beim Vorwurf des schweren Betrugs war die erste Instanz von Gewerbsmäßigkeit ausgegangen. Ihre Begründung lautete, die drei Angeklagten hätten das gewollt und in Kauf genommen. Dem OGH reichte diese Argumentation nicht aus, um eine feste Absicht auf ein dauerhaftes Einkommen und damit die Gewerbsmäßigkeit zu belegen. Wie diese Frage beantwortet wird, wirkt sich auch auf die Höhe der Strafen aus.

Erste Urteile

Die ersten Urteile waren im Dezember des Vorjahres ergangen. Vor Gericht standen der Ex-Mann, der Sohn und die Schwiegertochter der mutmaßlichen Haupttäterin, nach der weiterhin gesucht wird. Die „Schamanin“ selbst ist nach wie vor auf der Flucht.

Die WKStA klagte die drei Angehörigen wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs, krimineller Vereinigung und Geldwäscherei an. Die Anklage umfasste 19 Opfer und einen Schaden von 1,7 Millionen Euro. Die 30-jährige Schwiegertochter, die unter dem Namen „Anna“ ebenfalls als „Schamanin“ aufgetreten war, wurde zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt. Der Ex-Mann und der Sohn erhielten jeweils drei Jahre Haft, von denen in beiden Fällen zwei Jahre bedingt nachgesehen wurden.

Im neuen Verfahren könnten die sechs Millionen Euro an die Familie zurückfließen, und auch die Strafen könnten milder ausfallen.