Amazon schafft beliebte Bezahlmethode ab: Das gilt jetzt für Kunden

Eine beliebte Bezahlmöglichkeit bei Amazon ist Geschichte. Kunden in Österreich müssen ihre Einkäufe künftig einzeln abrechnen und innerhalb von 14 Tagen bezahlen.

Amazon hat seine bisherige Monatsabrechnung in Österreich abgeschafft. Statt einer gemeinsamen Rechnung für alle Einkäufe erhalten Kunden nun für jede Bestellung eine eigene Rechnung mit 14 Tagen Zahlungsfrist. Die Umstellung erfolgte schrittweise zwischen dem 1. Oktober und dem 15. November 2026. Hintergrund sind strengere Vorschriften für Verbraucherkredite, die ab 20. November gelten.

Der klassische Rechnungskauf bleibt erhalten. Wegfallen soll lediglich die Bündelung mehrerer Bestellungen zu einer gemeinsamen Monatsrechnung. Amazon beruft sich auf neue gesetzliche Anforderungen. Hätte das Unternehmen sein bisheriges Modell an die strengeren Vorgaben angepasst, wäre der Bezahlvorgang erheblich komplizierter geworden. Deshalb setzt Amazon nun auf den Rechnungskauf ohne Monatsabrechnung.

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Einzelne Rechnungen

Anstelle einer Sammelrechnung zum Monatsende bekommt jede Bestellung ihre eigene Rechnung, die binnen 14 Tagen nach Rechnungsstellung zu bezahlen ist. Wer regelmäßig bei Amazon einkauft, muss künftig mehrere Fälligkeitstermine im Blick behalten. Bestehende Monatsabrechnungen bleiben allerdings gültig und können weiterhin wie gewohnt bezahlt werden.

Was passiert bei verspäteter Zahlung?

Wer eine Rechnung nicht rechtzeitig bezahlt, muss mit zusätzlichen Kosten rechnen. Der Zahlungsdienstleister Riverty nennt für Österreich eine Verzugspauschale von 2,50 Euro. Bleibt die Rechnung weiterhin offen, können weitere Mahnungen und gegebenenfalls ein Inkassoverfahren folgen. Kunden können nachweisen, dass kein oder ein wesentlich geringerer Verzugsschaden entstanden ist.

Neues Gesetz

Auslöser ist das Verbraucherkreditrechts-Änderungsgesetz, mit dem Österreich eine EU-Richtlinie umsetzt. Die neuen Vorschriften gelten ab dem 20. November 2026 und sollen Verbraucher besser vor Überschuldung schützen. Künftig werden auch Kleinkredite unter 200 Euro und bestimmte kurzfristige Zahlungsaufschübe vom Verbraucherkreditrecht erfasst.

Anbieter müssen ausführlicher über Vertragsbedingungen, mögliche Kosten und Rücktrittsrechte informieren. Zudem sind strengere Bonitätsprüfungen vorgeschrieben. Zahlungsaufschübe sind nur dann zulässig, wenn die Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen realistisch ist.

Für Kunden in Österreich ist besonders wichtig, dass beim neuen Rechnungskauf jede Bestellung eine eigene Zahlungsreferenz erhält. Diese muss bei einer Überweisung korrekt angegeben werden, damit die Zahlung richtig zugeordnet werden kann. Rechnung und Fälligkeitsdatum finden Kunden in ihrem Amazon-Konto unter „Meine Zahlungen“ und „Rechnung“.

Die neuen Vorschriften betreffen auch andere Zahlungsanbieter. Klarna will in Österreich an seiner Bezahloption „In 30 Tagen zahlen“ festhalten. Der Dienstleister verweist auf bereits eingeführte Bonitätsprüfungen und Informationen zu den Zahlungsbedingungen. Ein generelles Verbot längerer Zahlungsfristen ist mit den neuen Vorschriften nicht verbunden.