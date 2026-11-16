Erst Frost, dann bis zu 15 Grad: Wetterwoche bringt neue Überraschungen

Frostige Morgenstunden, kräftiger Wind und bis zu 15 Grad: Das Wetter zeigt diese Woche viele Gesichter. Während es in den Bergen schneit, bleibt es in tieferen Lagen zeitweise mild.

Die neue Woche bringt in Österreich einen Mix aus Regen, kräftigem Wind und zeitweise milden Temperaturen. Laut aktuellen Wetterprognosen sind regional bis zu 15 Grad möglich, während die Schneefallgrenze im Wochenverlauf deutlich schwankt. Besonders wechselhaft wird es im Westen und entlang der Alpennordseite. Ein dauerhafter Wintereinbruch bis ins Flachland zeichnet sich zunächst nicht ab.

Montag und Dienstag

Am Montag, dem 16. November, ziehen vor allem im Norden und entlang der Alpennordseite Regenschauer durch. In höheren Lagen fällt Schnee, regional sinkt die Schneefallgrenze auf 1.200 bis 1.500 Meter. Der Wind frischt besonders im nördlichen Alpenvorland auf. Größere Neuschneemengen sind zunächst nicht zu erwarten.

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Im restlichen Land bleibt es überwiegend trocken, der Nebel weicht verbreitet den Wolken. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus 4 und plus 5 Grad, die Höchstwerte zwischen 5 und 13 Grad.

Am Dienstag, dem 17. November, überwiegen in vielen Regionen dichte Wolken und zeitweise Regen. Besonders im Westen und Norden fällt wiederholt Niederschlag, im Süden bleibt es zunächst häufiger trocken. Gleichzeitig steigt die Schneefallgrenze von rund 1.300 auf 1.900 bis 2.500 Meter. In föhnigen Regionen können die Temperaturen bis zu 15 Grad erreichen. Im Bergland sind auch stürmische Böen möglich.

Der kräftige Wind kann vor allem in den Alpen und im nördlichen Alpenvorland für ungemütliche Verhältnisse sorgen. In höheren Lagen geht der Niederschlag vorübergehend überwiegend in Regen über. Erst in der Nacht auf Mittwoch sinkt die Schneefallgrenze wieder deutlich.

Mittwoch bis Freitag

Am Mittwoch lösen einander Sonne und Wolken ab. In den nördlichen und westlichen Bundesländern muss wiederholt mit Regenschauern gerechnet werden, im Süden und Südosten bleibt es meist den ganzen Tag über trocken. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 1.400 bis 1.800 Meter. Besonders im Norden und entlang der Alpen weht weiterhin kräftiger Westwind, örtlich sind auch stürmische Böen möglich. Die Tageshöchstwerte erreichen 6 bis 15 Grad, wobei es im Osten am mildesten wird.

Am Donnerstag, dem 19. November, beginnt der Tag vielerorts mit trockenen Phasen und etwas Sonnenschein. Im weiteren Verlauf ziehen von Nordwesten dichtere Wolken und neue Regenschauer auf. Besonders im Norden und Westen wird es zunehmend unbeständig. Im Südosten bestehen die besten Chancen auf längere trockene Abschnitte.

Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 1.500 und 1.800 Metern. Am Morgen liegen die Temperaturen zwischen minus 1 und plus 9 Grad, tagsüber erreichen sie 8 bis 14 Grad.

Am Freitag, dem 20. November, wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab. Besonders von Vorarlberg bis Niederösterreich ziehen im Tagesverlauf einzelne Regenschauer durch. In Ober- und Niederösterreich kann der Westwind erneut kräftig auffrischen. Insgesamt bleibt das Wetter wechselhaft.

Am Freitag werden voraussichtlich 5 bis 13 Grad erreicht, die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1.400 Metern. In den Bergen kann es durch den Wind deutlich ungemütlicher werden als in den Tälern. Wer Ausflüge in höhere Lagen plant, sollte deshalb die aktuellen Wetterwarnungen beachten.