Streit an Kroatiens Küste eskaliert: EU-Millionenprojekt sorgt in Istrien für Proteste

Mehr als 300 Millionen Euro sollen in eine klimafreundliche Zementfabrik an der kroatischen Küste fließen. Doch ausgerechnet ein Projekt, das den CO₂-Ausstoß drastisch reduzieren soll, stößt bei der Bevölkerung auf massiven Widerstand. Hinter den Protesten in Istrien steckt ein ungewöhnlicher Konflikt zwischen Klimaschutz, Industrie und der Sorge um die eigene Gesundheit.

Am 14. November 2026 versammelten sich zahlreiche Menschen vor dem Sitz der Gespanschaft Istrien in Pula. Ihr Ziel: das umstrittene Industrieprojekt KOdeCO Net Zero stoppen und die Genehmigungen für die energetische Verwertung von Abfällen in der Zementfabrik Holcim in Koromačno überprüfen lassen. Die Demonstranten befürchten gesundheitliche und ökologische Folgen. Besonders bemerkenswert ist allerdings, dass das geplante CO₂-Projekt von der Europäischen Union als wichtiger Beitrag zum Klimaschutz gefördert wird.

117 Millionen Euro aus Brüssel für eine neue Technologie

Die Zementfabrik Holcim in Koromačno, unweit von Labin an der Ostküste Istriens, besteht seit rund 100 Jahren. Mit KOdeCO Net Zero will der Konzern die Anlage grundlegend modernisieren. Geplant ist, künftig jährlich etwa 360.000 Tonnen Kohlendioxid aus den Abgasen der Zementproduktion abzuscheiden.

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Das CO₂ soll anschließend verflüssigt, über eine neue Hafeninfrastruktur abtransportiert und dauerhaft in geeigneten geologischen Formationen im Mittelmeerraum gespeichert werden. Die Technologie wird als Carbon Capture and Storage (CCS) bezeichnet.

Die EU unterstützt das Vorhaben mit 116,9 Millionen Euro aus ihrem Innovationsfonds. Nach aktuellen Angaben von Holcim übersteigt die gesamte geplante Investition 300 Millionen Euro. Als Zieltermin für die Inbetriebnahme wird 2030 genannt.

Warum sich ausgerechnet Umweltschützer dagegen wehren

Auf den ersten Blick erscheint der Widerstand widersprüchlich. Die Zementproduktion gehört zu den besonders emissionsintensiven Industriezweigen. Ein Teil des Kohlendioxids entsteht zwangsläufig bei der chemischen Verarbeitung von Kalkstein. Deshalb gilt die Abscheidung von CO₂ als eine mögliche Technologie, um die Emissionen der Zementindustrie deutlich zu reduzieren.

Doch die Menschen in Koromačno und der umliegenden Region sorgen sich um zusätzliche Industrieanlagen, Transportwege und mögliche Umweltbelastungen. Die Bürgerinitiative Ujedinjena Labinština fordert, Projekte zur CO₂-Abscheidung, zum Transport und zur Speicherung aus den regionalen Raumordnungsplänen auszuschließen.

Besonders wichtig ist die Unterscheidung: Eine dauerhafte CO₂-Speicherung unmittelbar unter Istrien ist durch die öffentlich beschriebenen Projektpläne nicht belegt. Vorgesehen ist der Transport zu einem geologischen Speicher im Mittelmeerraum.

Ein zweiter Streit verschärft die Situation

Parallel dazu gibt es einen Konflikt um die Nutzung von Abfällen bei der Zementproduktion. Holcim verwendet bestimmte Abfälle als alternative Brennstoffe und andere Materialien als Ersatz für natürliche Rohstoffe. Besonders umstritten ist die Verarbeitung von Abfällen aus Gospić.

Die Bürgerinitiativen befürchten, dass bei der energetischen Verwertung gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden könnten. Holcim verweist dagegen auf laufende Emissionsmessungen und behördliche Kontrollen. Nach Angaben des Unternehmens wurden bei Inspektionen im Jahr 2026 keine entsprechenden Rechtsverstöße festgestellt.

Die Gespanschaft Istrien kündigte nun an, eine Überprüfung der genehmigten Emissionsgrenzwerte durch die zuständigen staatlichen Behörden zu verlangen. Die CO₂-Abscheidung und die energetische Verwertung von Abfällen sind allerdings zwei unterschiedliche Verfahren. Sie dürfen trotz des gemeinsamen Industriestandorts nicht miteinander gleichgesetzt werden.

Die Umweltprüfung wurde bereits zurückgezogen

Der Konflikt hat inzwischen konkrete Auswirkungen auf das Großprojekt. Holcim zog die bisherige Umweltverträglichkeitsstudie zurück, nachdem Änderungen am geplanten Standort der neuen Hafenanlage notwendig geworden waren.

Das Unternehmen erklärte, auf Wünsche der lokalen Bevölkerung eingegangen zu sein. Die Hafeninfrastruktur soll nun südöstlich der bestehenden Fabrik entstehen. Dafür muss allerdings zunächst der Raumordnungsplan der Gemeinde Raša angepasst werden. Erst anschließend soll das überarbeitete Projekt erneut das erforderliche Umweltprüfungsverfahren durchlaufen.

Istrien steht vor einer ungewöhnlichen Entscheidung

Am 16. November soll die Gespanschaftsversammlung erneut über die umstrittenen Vorhaben beraten. Dabei geht es auch um eine grundsätzliche Frage: Wie viel neue Industrieinfrastruktur verträgt eine Region, die international vor allem für Natur, Küstenlandschaften und Tourismus bekannt ist?

Der Konflikt zeigt ein Problem, das künftig auch andere europäische Regionen beschäftigen könnte. Um Klimaziele zu erreichen, müssen energieintensive Industriebetriebe modernisiert werden. Dafür braucht es jedoch neue Anlagen, Transportwege und erhebliche Investitionen. Gleichzeitig erwarten die Menschen vor Ort, dass ihre Gesundheit und Lebensqualität geschützt werden.

Die besondere Ironie des Streits in Istrien: Ein Projekt, das Europas Umwelt schützen soll, stößt ausgerechnet bei jenen Menschen auf Widerstand, die ihre unmittelbare Umwelt bedroht sehen.