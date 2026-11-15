Immer mehr Alleinlebende, immer weniger Neubau: Baut Österreich am Bedarf vorbei?

Österreich erlebt einen historischen Einbruch beim Wohnungsbau. Gleichzeitig zeigen neue Zahlen einen überraschenden Widerspruch: Während immer mehr Menschen alleine leben, verfügt fast jede dritte neu fertiggestellte Wohnung über mindestens sechs Wohnräume. Baut Österreich zunehmend am tatsächlichen Bedarf vorbei?

Die neuesten Zahlen von Statistik Austria werfen eine ungewöhnliche Frage auf. Im Jahr 2025 wurden österreichweit nur noch 48.597 Wohnungen fertiggestellt, 12,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Besonders stark brach der Neubau ein. Mit lediglich 34.217 Wohnungen in neuen Gebäuden wurde der niedrigste Wert seit Beginn der entsprechenden Zeitreihe im Jahr 2011 erreicht.

Doch nicht nur die sinkende Zahl überrascht. Auch die Größe der fertiggestellten Wohnungen steht auf den ersten Blick in einem bemerkenswerten Gegensatz zur gesellschaftlichen Entwicklung.

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Fast jede dritte neue Wohnung hat sechs oder mehr Räume

Nach Angaben von Statistik Austria verfügten die 2025 fertiggestellten Wohnungen im Durchschnitt über 5,2 Wohnräume. Besonders bemerkenswert ist ihre Verteilung: 32,6 Prozent hatten mindestens sechs Wohnräume, weitere 44,1 Prozent drei bis fünf.

Nur 19,3 Prozent entfielen auf Wohnungen mit zwei Wohnräumen. Der Anteil der Einraumwohnungen lag sogar bei lediglich vier Prozent. Die durchschnittliche Nutzfläche einer neu fertiggestellten Wohneinheit betrug österreichweit 111,1 Quadratmeter.

Allerdings enthält die Statistik auch Einfamilienhäuser und andere Wohnformen. Die Zahlen bedeuten also nicht, dass jede dritte neu errichtete Mietwohnung sechs Räume besitzt. Trotzdem lohnt sich ein Vergleich mit der tatsächlichen Zusammensetzung österreichischer Haushalte.

Mehr als 1,6 Millionen Menschen leben alleine

Parallel zum Rückgang des Wohnungsbaus verändert sich Österreichs Gesellschaft. Laut Wohnstatistik bestanden 2025 bereits 39,1 Prozent aller Privathaushalte aus nur einer Person. Das entspricht mehr als 1,6 Millionen Haushalten. Zehn Jahre zuvor lag dieser Anteil noch bei 37,2 Prozent.

Auch die durchschnittliche Haushaltsgröße sinkt. Während 2015 noch 2,23 Menschen in einem Haushalt lebten, waren es 2025 nur noch 2,16. Die Gründe sind vielfältig: Menschen heiraten später, Partnerschaften zerbrechen, ältere Personen bleiben nach dem Tod ihres Partners alleine zurück.

Gleichzeitig möchten viele Menschen möglichst lange in ihrer vertrauten Wohnung bleiben. Damit wächst die Bedeutung kleinerer, gut nutzbarer und leistbarer Wohnungen. Allerdings benötigt nicht jeder Einpersonenhaushalt zwangsläufig eine Ein- oder Zweiraumwohnung.

Wien und Niederösterreich könnten unterschiedlicher kaum sein

Besonders interessant wird die Statistik beim Vergleich der Bundesländer. In Niederösterreich hatten die 2025 fertiggestellten Wohnungen durchschnittlich 6,6 Wohnräume und 133,6 Quadratmeter. Auch Oberösterreich lag mit 6,4 Räumen deutlich über dem österreichischen Durchschnitt.

Ganz anders sieht es in Wien aus. Dort verfügten die fertiggestellten Wohnungen im Schnitt über lediglich drei Wohnräume und 79,5 Quadratmeter. Gleichzeitig ist Wien jenes Bundesland, in dem besonders viele Menschen alleine wohnen: 45,5 Prozent aller Haushalte sind Einpersonenhaushalte.

Die Zahlen verdeutlichen, wie unterschiedlich der Wohnungsmarkt funktioniert. Während in ländlichen Regionen Einfamilienhäuser eine größere Rolle spielen, dominieren in der Bundeshauptstadt mehrgeschossige Wohngebäude. Ein bundesweiter Durchschnitt kann diese Unterschiede daher nur eingeschränkt abbilden.

Das eigentliche Problem könnte erst noch kommen

Während über die richtige Wohnungsgröße diskutiert werden kann, ist eine andere Entwicklung bereits klar erkennbar: In Österreich wird deutlich weniger gebaut. Besonders alarmierend ist der Blick auf die Baubewilligungen.

Seit 2021 ist ihre Zahl jährlich zurückgegangen. Allein 2023 betrug das Minus gegenüber dem Vorjahr 30,4 Prozent, 2025 folgte ein weiterer Rückgang um 7,1 Prozent. Da zwischen Bewilligung und Fertigstellung häufig mehrere Jahre liegen, erwartet Statistik Austria auch in den kommenden Jahren sinkende Fertigstellungszahlen.

Das könnte vor allem dort zum Problem werden, wo die Nachfrage nach leistbaren Wohnungen weiterhin hoch bleibt. Weniger Neubauten bedeuten allerdings nicht automatisch überall steigende Mieten. Entscheidend sind auch Bevölkerungsentwicklung, Leerstand, Einkommen und das örtliche Wohnungsangebot.

Baut Österreich tatsächlich an den Menschen vorbei?

Die Kombination der Zahlen ist auffällig: Immer mehr Haushalte bestehen aus einer Person, während ein erheblicher Teil der neuen Wohneinheiten vergleichsweise groß ausfällt. Ein Beweis für eine systematische Fehlplanung ist das noch nicht. Schließlich werden bestehende Haushaltsstrukturen mit Neubauten verglichen, und die Statistik umfasst sowohl Einfamilienhäuser als auch Geschosswohnungen.

Dennoch stellt sich eine grundsätzliche Frage: Entstehen künftig genügend Wohnungen, die Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen tatsächlich benötigen und bezahlen können? Denn Österreich verändert sich. Die Menschen werden älter, Haushalte kleiner und Wohnbedürfnisse vielfältiger.

Die Herausforderung besteht deshalb nicht nur darin, wieder mehr Wohnungen zu bauen. Entscheidend wird sein, ob der Wohnraum dort entsteht, wo er gebraucht wird, und ob sich die Menschen ihn überhaupt leisten können.