Blackout-Alarm: Wie sicher ist Österreichs Stromversorgung wirklich?

Ein flächendeckender Stromausfall gehört zu den Szenarien, die lange als äußerst unwahrscheinlich galten. Doch die Ereignisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, wie schnell die Stromversorgung ganzer Regionen zusammenbrechen kann. Im April 2025 waren Spanien und Portugal von einem historischen Blackout betroffen. Millionen Menschen saßen plötzlich ohne Strom fest. Auch Teile Südfrankreichs waren kurzfristig betroffen. Im Jänner 2026 rückte zudem ein tagelanger Stromausfall nach einem Anschlag auf die Berliner Energieinfrastruktur die Verwundbarkeit europäischer Stromnetze erneut in den Mittelpunkt.

Wie real diese Gefahr inzwischen ist, zeigen mehrere Cyberangriffe auf europäische Supermärkte. Im Oktober und November 2026 gelang es Hackern, die digitalen Steuerungssysteme von Kühlgeräten und Gefrieranlagen aus der Ferne zu manipulieren. In zahlreichen Geschäften wurden die Temperaturen teilweise auf bis zu 50 Grad Celsius erhöht oder automatische Abtauprogramme aktiviert. Betroffen waren unter anderem Supermärkte in Frankreich, Schweden, Belgien und Estland. Tonnenweise Lebensmittel mussten anschließend entsorgt werden. Besonders alarmierend: Die Angreifer nutzten bekannte Sicherheitslücken in älteren Steuerungssystemen, die teilweise nicht mehr mit Sicherheitsupdates versorgt wurden.

Damit stellt sich auch in Österreich eine entscheidende Frage: Wie sicher ist unsere Versorgung tatsächlich, und könnten ähnliche Ereignisse auch hierzulande passieren?

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Österreich hat eines der sichersten Stromnetze Europas

Die Zahlen der Austrian Power Grid (APG), dem österreichischen Übertragungsnetzbetreiber, vermitteln zunächst ein beruhigendes Bild. Die Versorgungssicherheit liege bei mehr als 99,99 Prozent. Damit befinde sich Österreich international im Spitzenfeld. Das Unternehmen verweist auf ein leistungsfähiges Stromnetz, einen Kraftwerksmix aus Wasser-, Wind- und Pumpspeicherkraftwerken sowie zusätzliche Reservekapazitäten.

Ein wichtiger Schutzmechanismus ist das sogenannte N-1-Prinzip. Es bedeutet, dass das Stromnetz grundsätzlich auch dann stabil weiterbetrieben werden soll, wenn eine wesentliche Komponente ausfällt. Fällt beispielsweise eine wichtige Leitung aus, können andere Leitungen deren Funktion übernehmen.

Die APG plant außerdem mit umfangreichen Investitionen: Bis 2035 sollen rund neun Milliarden Euro in den Ausbau und die Modernisierung des österreichischen Stromsystems fließen. Dazu gehören zusätzliche Netzkapazitäten, Speicher und die Integration neuer Energieerzeuger.

Trotzdem verschweigt der Netzbetreiber die zunehmenden Herausforderungen nicht. Die Energiewende, die steigende Zahl dezentraler Stromerzeugungsanlagen, der wachsende Strombedarf und Cyberkriminalität erhöhen die Anforderungen an das gesamte System. Auch die Blackoutgefahr sei in den vergangenen Jahren gestiegen, räumt die APG ein. Ein großflächiger Ausfall werde allerdings erst dann möglich, wenn mehrere unvorhergesehene Ereignisse in engem zeitlichem und technischem Zusammenhang auftreten.

Veraltete Software: Wie verwundbar sind Europas Stromnetze?

Besonders heikel ist die digitale Seite der Stromversorgung. Kraftwerke, Umspannwerke und Netzleitstellen werden zunehmend durch Computersysteme gesteuert. Diese sogenannte Operational Technology (OT) kontrolliert physische Prozesse und kann damit unmittelbar Einfluss auf die Energieversorgung nehmen.

Eine im Dezember 2025 veröffentlichte Studie im Auftrag des Industrieausschusses des Europäischen Parlaments beschreibt erhebliche Sicherheitsprobleme in diesem Bereich. Demnach laufen zahlreiche industrielle Steuerungssysteme in Europa noch mit veralteten Plattformen und Kommunikationsprotokollen. Genannt werden unter anderem Windows XP und speziell entwickelte Steuerungssysteme, denen moderne Sicherheitsmechanismen und regelmäßige Aktualisierungsmöglichkeiten fehlen.

Das Problem: Solche Systeme lassen sich häufig nur schwer modernisieren. Ein Austausch kann teuer sein und den laufenden Betrieb gefährden. Gleichzeitig können Sicherheitslücken bestehen bleiben, die Angreifer im schlimmsten Fall ausnutzen könnten. Ob und in welchem Umfang österreichische Stromnetzbetreiber selbst solche veralteten Systeme einsetzen, lässt sich anhand öffentlich zugänglicher Informationen allerdings nicht feststellen. Es wäre daher unseriös, Österreich eine konkrete Windows-XP-Sicherheitslücke zu unterstellen.

Dass die Gefahr grundsätzlich ernst genommen werden muss, zeigt auch ein Interview des staatlichen Informationsportals onlinesicherheit.gv.at mit dem IT-Sicherheitsexperten Markus Fleischanderl von der Fachhochschule Oberösterreich. Er erklärt, dass Energieunternehmen grundsätzlich zwei digitale Welten voneinander trennen sollten: die gewöhnliche Büro-IT und jene Systeme, die unmittelbar den Betrieb eines Kraftwerks steuern.

Zwischen diesen Bereichen müsse eine strikte Trennung bestehen. Selbst wenn Hacker in die Büro-IT eindringen, soll ihnen dadurch nicht automatisch der Zugriff auf die Steuerungstechnik möglich sein. Allerdings sei diese Trennung in der Praxis nicht vollständig. Wartungsarbeiten und technische Zugriffe erfordern Verbindungen zwischen den Systemen. Deshalb brauche jedes Kraftwerk ein eigenes, umfassendes Schutzkonzept.

Fleischanderl verweist auch auf den Cyberangriff auf das ukrainische Stromnetz im Jahr 2015. Damals gelang es einer Hackergruppe, mehrere Umspannwerke anzugreifen und Stromausfälle auszulösen. Der Vorfall gilt bis heute als Warnsignal dafür, welche Folgen gezielte Angriffe auf Energieinfrastruktur haben können.

Spanien und Portugal: Was der Blackout tatsächlich zeigt

Der Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel am 28. April 2025 war ein Weckruf für ganz Europa. Innerhalb kürzester Zeit brach die Stromversorgung in Spanien und Portugal zusammen. Die Folgen waren massiv: Verkehrssysteme standen still, Ampeln fielen aus, Geschäfte mussten schließen und Millionen Menschen waren ohne Strom.

Der im März 2026 veröffentlichte Abschlussbericht eines 49-köpfigen internationalen Expertengremiums liefert inzwischen eine genauere Erklärung. Demnach war nicht ein einzelner technischer Defekt verantwortlich. Vielmehr kamen mehrere Probleme zusammen: Schwächen bei der Spannungs- und Blindleistungsregelung, unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Spannungssteuerung, rasche Leistungsreduktionen und die anschließende Abschaltung von Kraftwerken. Eine Kettenreaktion führte schließlich zum Zusammenbruch des Stromsystems.

Bemerkenswert ist, dass die französischen Schutzmechanismen eine Ausbreitung des Blackouts auf das übrige europäische Stromnetz verhinderten. In Teilen Südwestfrankreichs kam es zwar zu kurzen Unterbrechungen, der landesweite Zusammenbruch blieb jedoch aus. Der Vorfall zeigt damit vor allem eines: Selbst technisch hoch entwickelte Stromnetze sind nicht automatisch vor einer Verkettung mehrerer Störungen geschützt.

Rechnungshof kritisiert Österreichs Krisenvorsorge

Nicht nur die technische Infrastruktur ist entscheidend. Mindestens ebenso wichtig ist die Frage, wie gut Behörden, Einsatzorganisationen und staatliche Stellen auf einen großflächigen Stromausfall vorbereitet sind. Hier fällt die Bilanz des österreichischen Rechnungshofes weniger beruhigend aus. In einem Bericht vom Jänner 2025 stellte die Kontrollbehörde fest, dass Österreich noch keine fertiggestellte gesamtstaatliche Blackout-Strategie besitzt. Zwar hätten Bund, Länder und Gemeinden bereits verschiedene Vorbereitungen getroffen, diese seien jedoch unterschiedlich weit fortgeschritten.

Besonders kritisch: Ein österreichweit einheitlicher Informations- und Kommunikationsplan fehlte. Auch die Definition eines Blackouts war zwischen den Bundesländern nicht einheitlich. Eine bundesweite Übung mit Schwerpunkt Krisenkommunikation hatte zum Zeitpunkt der Prüfung ebenfalls noch nicht stattgefunden. Der Rechnungshof warnte vor möglichen Verzögerungen und widersprüchlichen Informationen im Ernstfall. Zuständigkeiten und Kommunikationswege müssten bereits im Vorfeld eindeutig festgelegt sein.

Das Problem ist keineswegs nebensächlich. Bei einem großflächigen Stromausfall können nicht nur Licht und Heizung ausfallen. Auch Mobilfunk, Internet, Bankomaten, Tankstellen, öffentliche Verkehrsmittel und Teile der Lebensmittelversorgung können betroffen sein. Hilfe aus benachbarten Regionen ist bei einem echten überregionalen Blackout ebenfalls nur eingeschränkt möglich.

Experten warnen vor falscher Sicherheit

Einer der bekanntesten österreichischen Experten auf diesem Gebiet ist Herbert Saurugg, Präsident der Gesellschaft für Krisenvorsorge und ehemaliger Offizier des Bundesheeres. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastruktur und den Folgen großflächiger Stromausfälle. Im November 2025 warnte er in einer Analyse mit dem STANDARD vor einer zunehmenden Verwundbarkeit des europäischen Energiesystems. Die Energiewende, die stärkere Vernetzung und der steigende Strombedarf würden die Komplexität des Gesamtsystems erhöhen. Die hohe Zuverlässigkeit im Alltag sei zudem kein ausreichender Beleg dafür, dass ein Netz auch außergewöhnliche Krisensituationen problemlos übersteht.

Eine andere Perspektive liefert Michael Nentwich vom Institut für Technikfolgen-Abschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Er weist darauf hin, dass es keine klaren wissenschaftlichen Belege dafür gebe, dass das Blackout-Risiko allein aufgrund der stärkeren medialen Aufmerksamkeit tatsächlich gestiegen sei. Wesentlich sei vielmehr, die Verwundbarkeit des Systems zu untersuchen und die Bewältigung schwerer Störungen zu verbessern.

Auch die APG betont, dass ein Blackout nicht durch ein einzelnes Ereignis ausgelöst werde. Das Unternehmen trainiert seine Mitarbeiter regelmäßig an Netzsimulatoren und führt Krisenübungen mit nationalen und internationalen Partnern durch.

Wie lange würde es dauern, bis Österreich wieder Strom hat?

Eine genaue Dauer lässt sich nicht vorhersagen. Sie hängt davon ab, welche Teile des Netzes betroffen sind, wie groß der Ausfall ist und welche Kraftwerke noch zur Verfügung stehen. Die APG nennt für die schrittweise Wiederherstellung der Stromversorgung einen Zeitraum von etwa zwölf bis 48 Stunden. Dabei handelt es sich um eine Orientierung und keine Garantie für jedes denkbare Szenario.

Ein wichtiger Baustein sind sogenannte schwarzstartfähige Kraftwerke. Sie können ohne externe Stromversorgung selbstständig hochgefahren werden und anschließend schrittweise weitere Teile des Stromnetzes versorgen. Doch selbst wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, bedeutet das nicht, dass das öffentliche Leben sofort normal funktioniert. Telekommunikationsnetze, Lieferketten, Tankstellen und Zahlungssysteme benötigen ebenfalls Zeit, um wieder vollständig einsatzfähig zu sein.