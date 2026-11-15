„Organisierte Verbrecherbande“: Magyar rechnet nach Millionenfund mit Fidesz ab (VIDEO)

Ein Ex-Minister, ein Wald und Millionen in bar. Was Ungarns neue Ermittler dort ausgraben, bringt die Orbán-Partei unter Druck.

Ungarns neue Antikorruptionsbehörde NVVH hat bei Ermittlungen gegen den früheren Minister Miklós Seszták Bargeld im Wert von 17,7 Millionen Euro sichergestellt. Wie die Behörde mitteilte, lagen die Scheine in Bündeln vergraben im Wald, versteckt in Lagerhallen und verwahrt in Tresoren. Der Fund steht laut NVVH im Zusammenhang mit einem Strafverfahren gegen Seszták. Bei Durchsuchungen an mehreren Orten stießen die Ermittler auf große Mengen an Euro-, Dollar- und Forint-Noten.

Das Bargeld tauchte in Budapest und Umgebung sowie im Norden und Südosten Ungarns auf. Das mutmaßlich illegal erworbene Vermögen wurde auf ein Konto der ungarischen Staatskasse eingezahlt. Die Behörde stellte ein Video online, das die Sicherstellung der Geldpakete dokumentiert. Nach Angaben der NVVH waren die verschiedenen Währungen an abgelegenen Orten verborgen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

„Nach der Entgegennahme zählten zwölf Mitarbeiter der Finanzbehörden das Geld acht Stunden lang mit fünf Zählmaschinen“, sagte Finanzminister András Kármán. Seszták war von 2014 bis 2018 Minister für nationale Entwicklung und sitzt derzeit für die Oppositionspartei FIDESZ im Parlament.

Reaktionen bei FIDESZ

Auch in den Reihen von FIDESZ sorgten die Bilder für Aufsehen. Fraktionschef János Bóka forderte Seszták auf, sein Mandat niederzulegen. Ministerpräsident a. D. Viktor Orbán schrieb zum Millionenfund: „So ist unsere politische Gemeinschaft nicht, so sind wir nicht, so ist der FIDESZ nicht.“

Vertreter der Partei bezeichneten prominente Untersuchungshäftlinge wie Seszták, den früheren Kultusminister Balázs Hankó und Áron Orbán als „Opfer“ einer politischen Willkürjustiz. Péter Magyar warfen sie vor, die Opposition auslöschen und eine Diktatur errichten zu wollen.

Seit der Wahl im April ist die Zustimmung für FIDESZ deutlich gesunken. Einer jüngsten Umfrage zufolge liegt die Partei bei 20 Prozent, zuvor waren es 39 Prozent.

Seszták soll gemeinsam mit weiteren Beschuldigten das staatliche Busunternehmen Volán bei Beschaffungen um Dutzende Millionen Euro geschädigt haben. Ende September wurde er verhaftet, die Bestechungsvorwürfe bestreitet er. Das ungarische Parlament setzte Miklós Sesztáks parlamentarische Immunität am 28. September 2026 aus. Péter Magyar, dessen TISZA-Partei die Wahl im April nach 16 Jahren an der Macht von Viktor Orbán gewann, sprach angesichts des Bargeldfunds von einem Wendepunkt: „Das markiert offiziell das Ende der Fidesz-KDNP-Mafia“, ab heute sei sie „nichts weiter als eine organisierte kriminelle Vereinigung“.

Viktor Orbán, the mafia boss, is currently hiding and staying silent about his minister, who has been burying billions in the forest. On Fidesz websites, Seszták is still listed as a political prisoner, but members of his own community are already trying to get rid of him. Panic and collapse within the mafia. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 14, 2026

Weitere Festnahmen

Nach seinem Amtsantritt hatte Magyar Ermittlungen wegen Korruption und Machtmissbrauchs unter Orbán angekündigt und die NVVH ins Leben gerufen. Seither wurden drei ehemalige Minister festgenommen, darunter der frühere Wirtschaftsminister und Ex-Zentralbankchef György Matolcsy. Untersuchungen des Staatlichen Rechnungshofes ASZ zufolge sollen während Matolcsys Amtszeit von 2013 bis 2025 hohe Summen öffentlicher Gelder über Stiftungen der Ungarischen Nationalbank MNB in Netzwerke seiner Familie und seiner Freunde geflossen sein. Der Verlust beläuft sich laut ASZ auf rund 500 bis 560 Milliarden Forint, umgerechnet 1,37 bis 1,53 Milliarden Euro.

Gegen Ádám Matolcsy laufen Untersuchungen zu Finanztransaktionen und Immobiliengeschäften mit öffentlichen Geldern. Er wird per internationalem Haftbefehl gesucht und soll sich in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhalten.

Zudem nahmen Korruptionsbekämpfer in dieser Woche Áron Orbán fest. Ihm werden Einflussmissbrauch und Anstiftung zum Menschenhandel vorgeworfen. Er soll Visa für vietnamesische Gastarbeiter unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und unter Ausnutzung politischen Einflusses erschlichen haben.