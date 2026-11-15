Horrorunfall bei Holzarbeiten: Motorsäge trifft 36-Jährigen am Kopf

Ein klemmendes Werkzeug, ein kräftiger Ruck und plötzlich Schreie im Wald. Ein Samstag bei der Holzarbeit nimmt eine gefährliche Wendung.

Ein 36-Jähriger ist am Samstag bei Forstarbeiten mit seiner Motorsäge am Kopf verletzt worden, nachdem sich das Schwert des Geräts gelöst hatte. Nach der Erstversorgung wurde der Mann ins Klinikum Wels gebracht. Am frühen Samstagnachmittag kürzte der Mann Buchenäste auf Brennholzlänge. Ein paar Meter entfernt war ein 35-Jähriger ebenfalls mit einer Motorsäge beschäftigt und sägte größere Buchenstücke klein.

Schwert klemmt

Beim Durchtrennen eines Astes klemmte das Schwert der Säge fest. Der 36-Jährige versuchte, das Gerät durch Ziehen freizubekommen. Plötzlich gab das Schwert nach und schlug nach oben. Der Mann wurde dabei getroffen.

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Schnelle Hilfe

Die Schreie machten den 35-Jährigen aufmerksam. Er leistete unverzüglich Erste Hilfe, bis die Rettung eintraf. Die Einsatzkräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und transportierten ihn danach ins Krankenhaus.