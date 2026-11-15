Schweigeminuten und Kerzen: Kroatien trauert um Kristian Josip Periš (VIDEO)

Vier Städte schweigen für einen Mann, der Hilfe suchte. Der Tod von Kristian Josip Peris bringt Menschen in ganz Kroatien auf die Straße.

Mit Kerzen und acht Minuten Schweigen haben Menschen in mehreren kroatischen Städten an Kristian Josip Peris erinnert. Sein Tod in der Klinik Sveti Ivan wirft Fragen nach dem Umgang mit Patienten in psychiatrischen Einrichtungen auf.

Am Samstagmittag kamen die Trauernden in Split, Zagreb, Dubrovnik und Osijek zusammen. Die acht Minuten standen nach Angaben der Veranstalter für die Dauer seiner Leidenszeit. In Split versammelten sich die Menschen am Voćni trg. In Zagreb lud die Studierendeninitiative „Vrijeme za promjene“ zur Kundgebung am Cvjetni trg. In Split gedachte man des Verstorbenen mit Kerzen.

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Ante Tesija von der Initiative Zdravi Split sprach von einem Wendepunkt. „Wenn das keine Warnung ist, weiß ich nicht, was noch geschehen muss, damit wir endlich vorankommen“, sagte er. In Zagreb folgte auf die acht Minuten Schweigen am Cvjetni trg Applaus. Eine Vertreterin von „Vrijeme za promjene“ stellte klar, dass die Versammlung ausschließlich Peris gewidmet sei. „Wir sind der Ansicht, dass so etwas nicht in Einrichtungen passieren darf, zu denen Menschen kommen, um Hilfe und Unterstützung zu finden“, sagte sie.

Zagreb, 8 minuta tišine! Studenti okupljeni oko Instagram profila „Vrijeme za promjene“ organizovali su danas u 12h protest na Cvjetnom trgu u Zagrebu povodom smrti Kristiana Periša, mladića koji je ubijen u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru. https://t.co/fJ9nHeZb87 — Jeremija (@4nbgd) November 14, 2026

In Dubrovnik versammelten sich die Menschen vor der Kirche des heiligen Blasius. Die Organisatorinnen Svjetlana Pejic und Antonjeta Miletic erklärten: „Wir wollen, dass etwas in Bewegung kommt und dass so etwas nie wieder geschieht.“ In Osijek schwiegen die Teilnehmenden am Trg Ante Starčevića acht Minuten lang.

Stimmen der Teilnehmer

In Split schilderte Vitomir Pleic, er sei vor Kurzem einen Monat lang gegen seinen Willen in einer Klinik untergebracht und währenddessen fixiert worden. Das sei aus seiner Sicht nicht gerechtfertigt gewesen. Ivo Grabovac, kroatischer Kriegsveteran und Freiwilliger des Jahres 1991, forderte ein funktionierendes Gesundheits-, Bildungs- und Justizwesen.

Die Teilnehmerin Sofija Medvesek sagte: „Heute trifft es ihn, morgen uns. Wir müssen füreinander da sein und zumindest ein bisschen Mitgefühl zeigen. Es ist schrecklich und unvorstellbar, ein Kind ins Spital zu bringen und es tot zurückzubekommen. Dafür gibt es einfach keine Worte.“

Sanja Zekic, Mutter eines 33-jährigen Sohnes mit mäßigen intellektuellen Beeinträchtigungen, berichtete von Aufenthalten in Einrichtungen in Split, Zagreb und auf Rab. Sie betonte, wie wichtig die Anwesenheit der Familie sei. „Wir haben hier acht Minuten geschwiegen, in Wahrheit hätten wir alle schreien müssen. Wir müssen schreien und unsere Stimme für Kristian erheben, und für all die Kristians, die heute diese Qualen durchleiden“, sagte sie.

In Osijek hob Nera Vorkapic die Solidarität mit der Familie hervor. Man sei gekommen, um der Familie Peris Unterstützung auszudrücken und zu zeigen, dass man Teil einer Gesellschaft sei, die Veränderung wolle. Marija Nesvanulica sprach von Unrecht. Der Fall zeige brutale Gewalt in einer Einrichtung, in die Peris im vollen Vertrauen gekommen sei, um Hilfe zu suchen.

Ermittlungen und Rücktritte

Peris starb in der Klinik für Psychiatrie Sveti Ivan im Zagreber Stadtteil Jankomir. Vier Krankenpfleger sitzen wegen des Verdachts auf Mord in Untersuchungshaft. Eine Gesundheitsinspektion stellte Unregelmäßigkeiten bei der Dokumentation der Maßnahmen zur körperlichen Fixierung fest. Am 13. November 2026 war der Obduktionsbefund noch nicht vollständig abgeschlossen, und eine genaue Todesursache war laut den verfügbaren Angaben noch nicht festgestellt.

Nach dem Tod des Mannes traten die Direktorin Majda Grah, ihre Stellvertreterin und der Assistent der Direktorin für das Pflegewesen zurück. Auch vier von sieben Mitgliedern des Verwaltungsrats legten ihre Ämter nieder, darunter der Vorsitzende Mirando Mrsic.

Die Familie Peris kündigte für Samstag, den 21. November, um 18.30 Uhr eine Gedenkfeier am Ban-Jelačić-Platz beim Manduševac (Brunnen) an. Sie betonte, dass es sich dabei um die offizielle Gedenkfeier der Familie handle.