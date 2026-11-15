Überfall in der Kabine: Maskierte verprügeln 24-Jährigen Fußballer

Ein Amateurspiel in Novakovec, ein 24-Jähriger in der Umkleide, dann stehen Vermummte mit Schlagstöcken vor ihm. Die Polizei sucht weitere Täter.

Bei einem Fußballspiel in den unteren Spielklassen in Novakovec in der Gespanschaft (kroatische Verwaltungseinheit) Varaždin ist gestern gegen 15 Uhr ein 24-Jähriger in der Kabine von mehreren Maskierten überfallen und verletzt worden.

Die Unbekannten stürmten in die Kabine des Fußballklubs und gingen mit Teleskopschlagstöcken auf den Mann los. Auch mit den Händen schlugen sie auf Kopf und Körper des Opfers ein. Der 24-Jährige erlitt oberflächliche Kopfverletzungen und wurde im Allgemeinen Krankenhaus Varaždin medizinisch versorgt.

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Polizeiliche Ermittlungen

Der Vorfall wird als versuchte schwere Körperverletzung eingestuft. Polizeibeamte nahmen zwei Personen fest. Gegen die Verdächtigen führt die Kriminalpolizei Ermittlungen, nach den übrigen Tätern wird gefahndet.

Inoffiziell war zu erfahren, dass es sich beim Opfer um einen Spieler der Heimmannschaft handelt.