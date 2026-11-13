Nach Tod von Ex-Sportler: Jetzt meldet sich das Krankenhaus zu Wort

Gewalt in Psychiatrie: Fünf Festnahmen – jetzt meldet sich das Krankenhaus zu Wort

Nach mutmaßlicher Gewalt gegen einen 24-jährigen Patienten in einer psychiatrischen Abteilung wurden fünf Krankenhausmitarbeiter festgenommen. Jetzt nimmt die Klinik Stellung und erklärt, selbst die Polizei eingeschaltet und wichtige Überwachungsvideos übergeben zu haben.

Im Kantonsspital Zenica in Bosnien und Herzegowina sorgt ein mutmaßlicher Übergriff auf einen Patienten für Aufsehen. Fünf Mitarbeiter der psychiatrischen Abteilung wurden am Donnerstag, dem 12. November, festgenommen. Dem Krankenhaus zufolge hatte die Leitung den Vorfall nach einer internen Überprüfung selbst den Ermittlungsbehörden gemeldet und sämtliche verfügbaren Beweise übergeben.

Gewalt gegen 24-jährigen Patienten

Der Vorfall soll sich in der vergangenen Woche auf der psychiatrischen Abteilung des Kantonsspitals Zenica ereignet haben. Betroffen ist ein 24-jähriger Patient, der nach bisherigen Informationen leichte Verletzungen erlitt. Am 10. November wurde der Fall der Polizei gemeldet. Die Ermittler gingen dem Verdacht nach, dass Mitarbeiter des Krankenhauses übermäßige Gewalt gegen den Patienten angewendet haben könnten.

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Am Donnerstag nahm die Polizei schließlich fünf Krankenhausmitarbeiter fest. Gegen sie besteht der Verdacht des gewalttätigen Verhaltens.

Fünf Mitarbeiter festgenommen

Wie Lejla Ekinović, Sprecherin des Innenministeriums des Kantons Zenica-Doboj, bestätigte, handelt es sich bei den Festgenommenen um fünf Personen aus Zenica. Die Polizei kündigte an, die fünf Verdächtigen am Freitag, dem 13. November, gemeinsam mit einem entsprechenden Ermittlungsbericht an die Staatsanwaltschaft des Kantons Zenica-Doboj zu übergeben. Dort wird über das weitere strafrechtliche Vorgehen entschieden. Ob Untersuchungshaft beantragt wird, ist bislang nicht bestätigt. Für sämtliche Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

Krankenhaus übergab Überwachungsvideos

Nach den Festnahmen meldete sich auch die Leitung des Kantonsspitals Zenica zu Wort. In einer Stellungnahme vom Freitag erklärte das Management, unmittelbar nach Bekanntwerden der verdächtigen Umstände eine interne Prüfung eingeleitet zu haben. Anschließend habe das Krankenhaus eigenständig die Polizei und die zuständigen Ermittlungsbehörden informiert. Dabei seien sämtliche verfügbaren Beweismittel übergeben worden, darunter auch Aufnahmen der Überwachungskameras.

Die Klinik betont, aus eigenem Antrieb gehandelt zu haben, um die Rechte, die Sicherheit und die Würde der Patienten zu schützen. Das Vorgehen sei im Einklang mit den gesetzlichen Verpflichtungen und im öffentlichen Interesse erfolgt.

Klinik kündigt Null-Toleranz-Linie an

In ihrer Stellungnahme verurteilt die Krankenhausleitung jegliche Form von Gewalt gegenüber Patienten. Das Kantonsspital Zenica habe „null Toleranz gegenüber jeder Form von Gewalt, unprofessionellem Verhalten oder Verstößen gegen die medizinische Ethik“, heißt es sinngemäß in der Mitteilung. Das Management betonte außerdem, dass Handlungen, die das Vertrauen der Bevölkerung in medizinische Einrichtungen gefährden, nicht akzeptiert würden. Man werde weiterhin uneingeschränkt mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten, damit der Vorfall vollständig aufgeklärt und mögliche Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden können.

Ermittlungen dauern an

Welche Rolle die fünf Festgenommenen bei dem mutmaßlichen Übergriff tatsächlich gespielt haben, müssen die Ermittlungen klären. Auch die genauen Umstände und der Ablauf des Vorfalls sind noch nicht abschließend geklärt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zenica-Doboj wird über das weitere Vorgehen entscheiden. Ob Untersuchungshaft beantragt wird oder zusätzliche Ermittlungsmaßnahmen folgen, ist derzeit offen.