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Korruptionsverdacht

Gold, Marmor und ein Krokodil: Luxus-Penthouse in Kiew sorgt für Skandal (VIDEO)

Gold, Marmor und ein Krokodil: Luxus-Penthouse in Kiew sorgt für Skandal (VIDEO)
FOTO: Printscreen/X
3 Min. Lesezeit |

Ein Krokodil im Terrarium, Gold und Marmor, Ermittler vor der Tür. Um einen Unternehmer und sein Penthouse tobt ein Streit um Millionen.

Aufnahmen eines prunkvollen Penthouse samt Krokodil beschäftigen derzeit die Ukraine. Im Mittelpunkt steht der Geschäftsmann Wladyslaw Sokolow. Behörden gehen dem Verdacht nach, dass bei Schutzbauten Geld veruntreut wurde. Sokolow weist die Vorwürfe zurück, zu den Bildern und zum Haustier gibt es widersprüchliche Angaben.

Den Anstoß lieferte der ukrainische Aktivist Serhij Sternenko, der am 9. November Fotos ins Netz stellte. Sie sollen im Zuge von Hausdurchsuchungen entstanden sein. Zu sehen sind goldfarbene Verzierungen, wuchtige Marmorsäulen, ein Hallenbad und ein Terrarium, in dem ein lebendes Krokodil gehalten wird. Außerdem machten Bilder eines Rolls-Royce im Internet die Runde. Ob tatsächlich sämtliche Fotos und Videos bei den aktuellen Durchsuchungen aufgenommen wurden, steht nicht fest.

Ermittlungen zu Schutzbauten

Geprüft werden öffentliche Aufträge in der Region Kiew. Firmen aus dem Umfeld Sokolows sollen an Vorhaben beteiligt gewesen sein, die kritische Energieanlagen schützen sollten. Die Ermittler klären, ob bei der Vergabe und Abwicklung dieser Aufträge Geld veruntreut wurde. Auch Schutzräume für Schulen sind Gegenstand der Untersuchung. Russische Angriffe haben die Energieversorgung wiederholt beschädigt, deshalb kommt Schutzanlagen für die Bevölkerung große Bedeutung zu.

Sokolow weist die Anschuldigungen von sich. Die Luxuswohnung habe er nach eigenen Angaben schon 2009 erworben. Aus seiner Sicht errichteten Unternehmen aus seinem Umfeld zahlreiche Schutzanlagen, ohne dafür den vollen Betrag erhalten zu haben.

Streit ums Krokodil

Er beziffert die offenen Forderungen mit Millionenbeträgen und fühlt sich zu Unrecht beschuldigt. Das Krokodil habe er laut eigener Aussage legal für 2.500 US-Dollar im Zoo von Odessa gekauft.

Woher das Tier stammt, ist umstritten. Der Zoo von Odessa widerspricht Sokolow und gibt an, in den vergangenen 15 bis 16 Jahren keine Krokodile verkauft oder abgegeben zu haben. Offen bleibt zudem, ob sämtliche veröffentlichten Bilder wirklich von den aktuellen Durchsuchungen stammen. Dass das Penthouse mit womöglich veruntreutem Geld bezahlt wurde, ist nicht belegt.

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