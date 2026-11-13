Nach Fiaker-Unfall in Wien: Verletzte Pferde im Krankenstand (VIDEO)

Kurz nicht hingeschaut, schon rasen zwei Pferde ohne Lenker durchs Herz Wiens. Für den Besitzer hat der Moment ein Nachspiel.

Nach einem Zwischenfall in Wien-Innere Stadt schickt Besitzer Wolfgang Fasching seine beiden verletzten Fiaker-Pferde in eine Auszeit. Im Stall werden die Tiere nun betreut. Eine Woche lang sollen die zwei weißen Pferde im Stall bleiben. Zum Unfall kam es am Mittwoch gegen 17 Uhr im Zentrum Wiens. Fasching war nach seiner letzten Fahrt zum Hotel Sacher auf der Rückfahrt und hielt am Stephansplatz an.

Pferde gehen durch

Der 60-Jährige zog die Feststellbremse an und ersuchte zwei Kollegen, kurz ein Auge auf die Pferde zu haben. Während er weg war, gingen die Tiere durch. Sie galoppierten durch die Passage am oberen Ende der Rotenturmstraße, Funken sprühten, und die Kutsche kippte um.

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In der Ertlgasse, neben einem Marmorbrunnen, stürzten die Pferde. Als Fasching zurückkehrte, lagen sie dutzende Meter entfernt am Boden. Den Kollegen machte er heftige Vorwürfe: „Wofür stelle ich euch zwei Volltrotteln hin? Ich habe auch extra gesagt, dass die Pferde frisch sind (Anm.: unerfahrene Fiaker-Pferde)“.

Anzeige erstattet

Beide Pferde zogen sich Abschürfungen zu, bei einem davon wurde laut Fasching zudem eine Rippenprellung festgestellt. Die Tiere standen unter Schock, Fasching nahm ihnen umgehend die Geschirre ab. Nachdem ein Tierarzt sie untersucht hatte, kamen sie in den Stall, wo sie jetzt täglich kontrolliert werden. Bis auf weiteres befinden sie sich im Krankenstand.

Gegen Fasching wird Anzeige nach dem Tierhaltergesetz erstattet. Gegenüber der Polizei gab er sich kooperativ. Seinen Angaben zufolge sind die beiden Pferde noch relativ unerfahren. Die Kollegen, die auf sie hätten achten sollen, waren bereits verschwunden, als die Polizei eintraf.

Tierschützer üben scharfe Kritik

Der Vorfall löste heftige Kritik von Tierschutzorganisationen aus. Georg Prinz vom Verein gegen Tierfabriken (VGT) sieht darin ein grundsätzliches Problem des Fiakerbetriebs. Pferde seien sensible Fluchttiere, die bei plötzlichem Erschrecken unkontrolliert reagieren könnten. Dadurch entstehe nicht nur für die Tiere selbst, sondern auch für Passanten und andere Verkehrsteilnehmer eine erhebliche Gefahr.

🐴 FURCHTBARER FIAKERUNFALL 💔 In der Wiener Innenstadt kam es am gestern Abend zu einem schlimmen Fiaker-Unfall. 👉 Was muss noch alles passieren, bis eingesehen wird, dass die Städte keine geeigneten Orte für Pferde sind? https://t.co/ItXhzV3enw https://t.co/8ZUXLNxcqB — VGT – VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN (@vgt_at) November 12, 2026

„Nicht auszudenken, wenn die Tiere in eine Menschenmenge hineingerast wären“, warnte Prinz. Auch Johanna Stadler von der Tierschutzorganisation Pfotenhilfe kritisierte die Risiken. Bei solchen Unfällen könnten neben den Pferden auch Fahrgäste, Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer verletzt werden. Der VGT kündigte für Samstag zwischen 11 und 13 Uhr eine Mahnwache an der Unfallstelle an.

Auch aus der Wiener Politik kommen Forderungen nach Veränderungen. Jennifer Kickert, Tierschutzsprecherin der Grünen, spricht sich dafür aus, traditionelle Fiaker langfristig durch tier- und umweltfreundlichere Alternativen wie Elektrokutschen zu ersetzen.

Zwei Fiaker-Unfälle innerhalb von 40 Minuten

Besonders brisant: Der Unfall war nicht der einzige Zwischenfall mit Fiaker-Pferden an diesem Nachmittag. Bereits gegen 16.20 Uhr war an der Kreuzung Operngasse und Elisabethstraße ein Pferd aus bislang ungeklärter Ursache erschrocken und hochgesprungen. Dabei streifte die Kutsche ein Straßenschild. Nur rund 40 Minuten später ereignete sich der zweite Unfall im Bereich Rotenturmstraße und Ertlgasse. In beiden Fällen musste die Wiener Berufsfeuerwehr ausrücken.

Menschen wurden nach Angaben der Einsatzkräfte bei keinem der beiden Vorfälle verletzt. Die erneuten Zwischenfälle haben jedoch die Diskussion über die Sicherheit und Zukunft der Fiaker in Wien weiter angeheizt.