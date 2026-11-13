Hotelprojekt in Salzburg pleite: 36 Millionen Euro Forderungen

Ein großes Hotelprojekt mitten in Salzburg steckt in einer Millionenpleite. Nun steht die Immobilie vor einer möglichen Zwangsversteigerung.

Die Pleite des Salzburger Hotelprojekts „Am Goldeck“ hat ein gewaltiges finanzielles Ausmaß erreicht. Bei der Prüfungstagsatzung am Landesgericht Salzburg am Donnerstag, dem 12. November, meldeten insgesamt 22 Gläubiger Forderungen von rund 36 Millionen Euro an. Davon gelten nach Angaben des Kreditschutzverbands KSV1870 bereits 35,43 Millionen Euro als anerkannt. Das geplante Hotel befindet sich in prominenter Lage direkt an der Salzburger Staatsbrücke.

Zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung im August 2026 war zunächst von 31,6 Millionen Euro Verbindlichkeiten die Rede. Dieser Betrag stammte allerdings aus der Unternehmensbilanz zum Jahresende 2024. Die inzwischen angemeldeten Forderungen liegen darüber. Die betroffenen Gebäude befinden sich am Rathausbogen in der Salzburger Altstadt, unmittelbar an der Staatsbrücke.

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Millionenforderungen und Versteigerung

Für die Gläubiger sind die Aussichten wenig erfreulich. Zwar wurden Forderungen von 35,43 Millionen Euro anerkannt, doch ob und in welchem Umfang sie tatsächlich Geld zurückbekommen, hängt von der Verwertung des vorhandenen Vermögens ab. Besonders schlecht stehen laut KSV1870 die Chancen jener Gläubiger, deren Ansprüche nicht durch Sicherheiten gedeckt sind.

Das Immobilienensemble soll nun verkauft oder gerichtlich versteigert werden. Eine Versteigerung ist für Dienstag, den 17. November 2026, beim Bezirksgericht Salzburg angesetzt. Der gerichtliche Schätzwert liegt bei 14,845 Millionen Euro, das geringste Gebot bei 7,4225 Millionen Euro. Ob die Versteigerung tatsächlich stattfindet und welcher Preis erzielt wird, ist noch offen. Laut Masseverwalter gibt es zwar Interessenten, aber bislang keinen konkreten Käufer.

Vom Kreditschutzverband KSV 1870 heißt es: „Für jene, deren Forderungen nicht abgesichert sind, ist, wenn überhaupt, nur mit einer minimalen Rückzahlung zu rechnen.“

Gestopptes Bauprojekt

Ursprünglich sollten drei denkmalgeschützte Altstadthäuser am Salzburger Rathausbogen umfassend saniert werden. Geplant waren ein Boutiquehotel mit 44 Betten in 22 Zimmern, dazu Büros, Wohnungen und Geschäftsflächen. Die Eröffnung war für Ende 2024 vorgesehen. Doch im Herbst desselben Jahres wurden die Bauarbeiten eingestellt, offenbar wegen offener Rechnungen. Seitdem steht das Projekt still. Nach den veröffentlichten Versteigerungsunterlagen befinden sich die Gebäude weiterhin im Rohbauzustand.

Die Suche nach neuen Geldgebern blieb ohne Erfolg: Der Projektmanager fand in den vergangenen zwei Jahren keine Investoren. Auch hinter der Projektgesellschaft stehen erhebliche finanzielle Schwierigkeiten. Der oberösterreichische Immobilienentwickler vonree GmbH, der 94 Prozent der Anteile an der Am Goldeck GmbH hielt, geriet bereits im Juli 2026 in die Insolvenz. Ende August wurde schließlich auch über die Hotelprojektgesellschaft ein Konkursverfahren eröffnet. Die Suche nach einem Investor, der das Bauvorhaben fortsetzen könnte, blieb bislang erfolglos.