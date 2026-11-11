Österreich: Mehr Firmenpleiten, weniger neue Betriebe – eine Branche überrascht

In Österreich geraten wieder mehr Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Firmenregistrierungen deutlich. Doch während Handel, Bau und Gastronomie unter Druck stehen, erlebt eine andere Branche einen bemerkenswerten Aufschwung.

Die neuesten Wirtschaftszahlen aus Österreich zeichnen ein widersprüchliches Bild. Im dritten Quartal 2026 wurden 1.686 Unternehmensinsolvenzen registriert. Das entspricht einem Anstieg von 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig ging die Zahl neu registrierter rechtlicher Einheiten um 5,7 Prozent auf 16.550 zurück. Die am 10. November veröffentlichten Daten von Statistik Austria zeigen allerdings auch eine überraschende Entwicklung: Ausgerechnet im Bereich Information und Kommunikation steigt die Zahl der Registrierungen kräftig.

Immer mehr Unternehmen geraten in Schwierigkeiten

Von Juli bis September mussten in Österreich 1.686 Unternehmen Insolvenz anmelden. Gegenüber dem zweiten Quartal bedeutet das einen Anstieg um 1,1 Prozent. Besonders betroffen waren mehrere Branchen, die für den österreichischen Arbeitsmarkt von großer Bedeutung sind.

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Die meisten Insolvenzen entfielen mit 491 Fällen auf Finanzdienstleistungen und sonstige Dienstleistungen. Dahinter folgten der Handel mit 280 sowie die Baubranche mit 259 Fällen. Auch Beherbergung und Gastronomie verzeichneten mit 228 Insolvenzen eine erhebliche Zahl an betroffenen Betrieben.

Allerdings muss zwischen der absoluten Zahl der Insolvenzen und dem tatsächlichen Insolvenzrisiko einer Branche unterschieden werden. In Wirtschaftszweigen mit besonders vielen Unternehmen gibt es naturgemäß auch mehr Insolvenzfälle.

Eine zweite Zahl macht besonders nachdenklich

Während die Insolvenzen zuletzt wieder zunahmen, entwickelte sich ein anderer Wirtschaftsindikator in die entgegengesetzte Richtung. Im dritten Quartal wurden 16.550 rechtliche Einheiten neu registriert. Ein Jahr zuvor waren es noch rund 17.550 gewesen. Das entspricht einem Rückgang von 5,7 Prozent.

Besonders auffällig ist die Entwicklung im Handel. Hier sank die Zahl der Registrierungen um 9,2 Prozent. In der Gastronomie und Beherbergung betrug der Rückgang 5,5 Prozent. Diese Entwicklung könnte auf eine geringere Dynamik bei neuen wirtschaftlichen Aktivitäten hindeuten.

Allerdings sind Registrierungen nicht mit tatsächlichen Unternehmensgründungen gleichzusetzen. Eine Registrierung bedeutet nicht automatisch, dass ein Betrieb bereits eröffnet wurde, Umsätze erzielt oder Mitarbeiter beschäftigt. Trotzdem gelten die Zahlen als wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung.

Eine Branche wächst plötzlich um fast 45 Prozent

Inmitten dieser Entwicklung sticht ein Wirtschaftszweig besonders hervor. Im Bereich Information und Kommunikation stiegen die Registrierungen gegenüber dem Vorjahresquartal um 44,6 Prozent. Während im dritten Quartal 2025 noch 1.228 rechtliche Einheiten registriert wurden, waren es im gleichen Zeitraum 2026 bereits 1.776.

Zu diesem Wirtschaftsbereich gehören unter anderem Softwareentwicklung, IT-Dienstleistungen, Telekommunikation und weitere Informationsdienstleistungen. Der starke Anstieg ist bemerkenswert, weil viele andere Wirtschaftsbereiche gleichzeitig rückläufige Registrierungszahlen aufweisen.

Ob dahinter vor allem die Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle oder Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz stehen, lässt sich aus den vorliegenden Zahlen allerdings nicht eindeutig ableiten. Die Statistik zeigt zunächst lediglich, dass in diesem Bereich erheblich mehr rechtliche Einheiten registriert wurden.

Ist die wirtschaftliche Krise damit vorbei?

Ein Blick auf die ersten neun Monate des Jahres relativiert die jüngste Entwicklung. Von Jänner bis September 2026 registrierte Statistik Austria insgesamt 5.092 Unternehmensinsolvenzen. Das waren um 0,6 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der leichte Rückgang ist allerdings hauptsächlich auf die niedrigeren Insolvenzzahlen im ersten Halbjahr zurückzuführen. Im dritten Quartal drehte die Entwicklung wieder ins Plus.

Auch andere Auswertungen zeigen, dass die wirtschaftliche Situation vieler Betriebe angespannt bleibt. Der Kreditschutzverband KSV1870 berichtete im Oktober, dass ein erheblicher Anteil der Insolvenzverfahren mangels ausreichenden Vermögens gar nicht eröffnet werden konnte. Eine Insolvenz bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass ein Unternehmen endgültig schließen muss. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Betrieb durch ein Sanierungsverfahren fortgeführt werden.

Was Arbeitnehmer jetzt wissen sollten

Für Beschäftigte kann eine Unternehmensinsolvenz weitreichende Folgen haben. Besonders problematisch wird es, wenn Gehälter, Überstunden oder Sonderzahlungen ausbleiben. In Österreich sind Arbeitnehmer in solchen Fällen grundsätzlich durch den Insolvenz-Entgelt-Fonds abgesichert.

Dieser kann unter gesetzlichen Voraussetzungen offene Löhne, Gehälter, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie bestimmte weitere Ansprüche übernehmen. Wichtig ist dabei die Frist: Insolvenz-Entgelt muss grundsätzlich innerhalb von sechs Monaten nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt werden.

Betroffene sollten sich möglichst frühzeitig an die Arbeiterkammer wenden und nicht eigenmächtig ihr Dienstverhältnis beenden. Eine Insolvenz führt nämlich nicht automatisch zur Beendigung des Arbeitsvertrags.

Die neuen Wirtschaftszahlen zeigen damit zwei unterschiedliche Entwicklungen: Während etablierte Betriebe in mehreren traditionellen Branchen weiterhin unter Druck stehen, nimmt die Zahl der Registrierungen in der Informations- und Kommunikationsbranche deutlich zu.

Ob daraus ein nachhaltiger wirtschaftlicher Strukturwandel entsteht, wird sich erst in den kommenden Quartalen zeigen.