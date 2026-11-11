Milliarden für neue Heizungen: Warum Ärmere kaum etwas davon sehen – Rechnungshof schlägt Alarm

Österreich hat Milliarden in den Austausch alter Heizungen investiert. Doch ein neuer Rechnungshofbericht zeigt eine überraschende Schieflage: Während teilweise Förderungen von mehr als 100 Prozent der Investitionskosten möglich waren, erreichten spezielle Hilfen viele einkommensschwache Haushalte gar nicht.

Wer in Österreich eine alte Öl- oder Gasheizung ersetzen wollte, konnte in den vergangenen Jahren mit großzügiger staatlicher Unterstützung rechnen. Zwischen 2020 und 2024 zahlte der Bund insgesamt 1,69 Milliarden Euro für den Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme aus. Mehr als 162.000 Förderfälle wurden unterstützt. Doch der am 6. November 2026 veröffentlichte Rechnungshofbericht wirft grundlegende Fragen auf: Wer profitierte tatsächlich von diesem Geld? Und warum wurden ausgerechnet viele Haushalte ausgeschlossen, die besonders unter hohen Energiekosten leiden?

Mehr Förderung als die neue Heizung kostet?

Eine der bemerkenswertesten Feststellungen betrifft die Kombination verschiedener Förderungen. In Österreich konnten Haushalte Zuschüsse vom Bund, vom jeweiligen Bundesland und teilweise zusätzlich von ihrer Gemeinde beantragen. Diese Fördermöglichkeiten waren jedoch nicht ausreichend aufeinander abgestimmt. Dadurch waren ab 2024 unter bestimmten Voraussetzungen rechnerisch sogar Förderquoten von mehr als 100 Prozent der Investitionskosten möglich.

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Ein vereinfachtes Beispiel: Kostet eine neue Heizung 20.000 Euro, könnten mehrere kombinierte Förderungen theoretisch einen höheren Betrag ergeben. Der Rechnungshof kritisiert diese Möglichkeit einer Überförderung. Das bedeutet allerdings nicht, dass sämtliche Fördernehmer tatsächlich mehr Geld erhalten haben, als ihre Heizungen kosteten. Die Prüfer bemängeln außerdem die komplizierte Abwicklung. Unterschiedliche Anträge, Zuständigkeiten und Kontrollen verursachten zusätzlichen Aufwand für Bürger und Behörden.

Nur vier Prozent entfielen auf das Sozialprogramm

Besonders kritisch beurteilt der Rechnungshof die soziale Treffsicherheit. Für Menschen mit geringem Einkommen gab es ein eigenes Förderprogramm namens „Sauber Heizen für Alle“. Dafür wurden zwischen 2020 und 2024 rund 114 Millionen Euro ausgezahlt. Doch lediglich 5.972 Förderfälle, also rund vier Prozent aller bundesweiten Förderfälle für den Heizungstausch, entfielen auf dieses spezielle Programm.

Der entscheidende Grund liegt in den Voraussetzungen: Unterstützt wurden ausschließlich Eigentümer von Eigenheimen und Reihenhäusern. Viele Menschen mit geringem Einkommen wohnen jedoch zur Miete, häufig in älteren Mehrparteienhäusern. Damit konnte ein großer Teil der eigentlich besonders unterstützungsbedürftigen Haushalte das Programm gar nicht nutzen. Die vier Prozent bedeuten übrigens nicht, dass nur vier Prozent aller Fördernehmer wenig verdienten. Sie beschreiben ausschließlich den Anteil des speziellen Sozialprogramms an sämtlichen Förderfällen.

Gerade in Wien zeigt sich das Problem

Besonders deutlich wird die Schieflage beim mehrgeschossigen Wohnbau. Von den im Rahmen des Programms „Raus aus Öl und Gas“ genehmigten Förderfällen entfielen lediglich sechs Prozent auf Mehrparteienhäuser. Der Heizungstausch ist dort allerdings wesentlich komplizierter als in einem Einfamilienhaus.

Während ein Hauseigentümer grundsätzlich selbst über seine Heizungsanlage entscheiden kann, sind in Mehrparteienhäusern häufig mehrere Eigentümer, Hausverwaltungen und rechtliche Vorgaben beteiligt. Für Mieter kommt hinzu, dass sie über den Austausch einer zentralen Heizungsanlage normalerweise nicht eigenständig entscheiden können. Der Rechnungshof fordert deshalb rechtliche Erleichterungen und eine stärkere Konzentration auf Haushalte, die besonders von Energiearmut betroffen sind.

Was sich bei den Förderungen jetzt ändert

Die Bundesregierung hat inzwischen eine neue Sanierungsoffensive für 2027 angekündigt. Insgesamt sind 500 Millionen Euro vorgesehen. Davon sollen 179 Millionen Euro für den Heizungstausch und 321 Millionen Euro für thermische Sanierungen bereitstehen.

Die Förderung wird jedoch deutlich zurückgefahren. Während früher Förderquoten von bis zu 75 Prozent möglich waren, sollen sie 2027 bei rund 20 Prozent liegen. Bereits seit 2. November 2026 ist eine neue Förderaktion für den Kesseltausch in Ein-, Zwei- und Reihenhäusern geöffnet.

Vorgesehen sind pauschale Zuschüsse von 4.000 Euro für Fernwärmeanschlüsse, 5.000 Euro für Wärmepumpen und 6.000 Euro für Holzheizungen. Die tatsächliche Förderung hängt von den Voraussetzungen und förderfähigen Kosten ab. Registrierungen sind nach den veröffentlichten Bedingungen bis spätestens 31. Dezember 2026 möglich, sofern die verfügbaren Mittel nicht vorher ausgeschöpft sind.

Was bedeutet das für Mieter und Eigentümer?

Wer ein Eigenheim besitzt und seine Heizung austauschen möchte, sollte vor einer Beauftragung die aktuellen Förderbedingungen prüfen. Besonders wichtig sind Fristen, technische Anforderungen und mögliche Landesförderungen. Für Mieter ist die Situation schwieriger. Sie können einen Heizungstausch im gesamten Gebäude meist nicht selbst veranlassen. Hier sind Vermieter beziehungsweise Eigentümergemeinschaften die entscheidenden Ansprechpartner.

Für einkommensschwache Haushalte und den mehrgeschossigen Wohnbau sind weitere Fördermaßnahmen geplant. Deren konkrete Ausgestaltung steht teilweise noch aus. Trotz aller Kritik hält der Rechnungshof auch positive Ergebnisse fest: Der verstärkte Austausch fossiler Heizungen hat wesentlich zur Senkung der Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor beigetragen.

Die eigentliche Herausforderung bleibt jedoch bestehen: Staatliche Förderungen sollen nicht nur möglichst viele alte Heizungen ersetzen, sondern auch jene Menschen erreichen, die sich den Umstieg aus eigener Kraft kaum leisten können.