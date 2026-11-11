Singles Day: Drei neue Abgaben können Rabatte schnell auffressen

Zum Singles Day am 11. November locken Onlineshops mit hohen Rabatten. Doch seit wenigen Monaten gelten in Österreich und der EU gleich drei neue Abgaben, die vermeintlich günstige Bestellungen erheblich verteuern können.

Wer heute bei Amazon, Temu, Shein oder anderen Onlinehändlern einkauft, sollte nicht nur auf den angezeigten Rabatt achten. Seit Juli 2026 haben sich die Kosten für Onlinebestellungen mehrfach verändert. Besonders betroffen sind günstige Waren aus Ländern außerhalb der Europäischen Union. Erst Anfang November kam eine weitere EU-Gebühr hinzu. Das österreichische Verbraucherschutzministerium hat deshalb am 9. November erneut auf die zusätzlichen Kosten aufmerksam gemacht.

Drei neue Abgaben innerhalb weniger Monate

Den Anfang machte am 1. Juli 2026 eine Änderung beim Zoll. Die bisherige Zollbefreiung für Sendungen mit einem Warenwert von höchstens 150 Euro wurde abgeschafft. Seither fällt bei entsprechenden Direktimporten aus Drittstaaten grundsätzlich ein Pauschalzoll von drei Euro pro Warenkategorie an.

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Am 1. Oktober folgte die österreichische Paketsteuer. Große Versandhändler müssen seitdem zwei Euro pro zugestelltem Paket bezahlen. Alternativ können sie die Abgabe pro Bestellung berechnen. Seit 1. November gilt zusätzlich eine EU-Bearbeitungsgebühr von zwei Euro pro maßgeblicher Warenposition bei entsprechenden Kleinimporten aus Drittstaaten. Damit können bei einer einzigen Bestellung gleich mehrere Abgaben zusammentreffen.

Warum drei T-Shirts günstiger sein können als zwei verschiedene Artikel

Besonders überraschend ist die Berechnung der neuen EU-Gebühren. Der Pauschalzoll von drei Euro wird nicht einfach einmal pro Paket eingehoben. Entscheidend ist, wie viele unterschiedliche Warenkategorien darin enthalten sind.

Ein Beispiel: Jemand bestellt zwei T-Shirts und drei Blusen aus Baumwolle. Werden diese Produkte zollrechtlich zwei unterschiedlichen Warenpositionen zugeordnet, fallen sechs Euro Pauschalzoll an. Seit November können weitere vier Euro EU-Bearbeitungsgebühr hinzukommen.

Allein diese beiden EU-Abgaben ergeben damit zehn Euro, unabhängig davon, wie günstig die bestellten Kleidungsstücke ursprünglich waren.

Entscheidend sind die Zolltarifpositionen, nicht bloß die Anzahl unterschiedlicher Produkte im Warenkorb.

Aus zehn Euro Gebühren können 12,40 Euro werden

Zusätzlich kann die österreichische Paketsteuer anfallen. Sie beträgt zwei Euro und wird grundsätzlich von großen Versandhändlern geschuldet, deren relevante Versandhandelsumsätze in Österreich im vorangegangenen Wirtschaftsjahr mehr als 100 Millionen Euro betragen haben. Die Händler dürfen diese Kosten jedoch an Kunden weitergeben.

Wird die Paketsteuer als gesonderter Preisbestandteil weiterverrechnet, kommen bei Waren mit dem regulären Umsatzsteuersatz von 20 Prozent insgesamt 2,40 Euro zusammen. In unserem Beispiel wären das sechs Euro Pauschalzoll, vier Euro Bearbeitungsgebühr und 2,40 Euro weiterverrechnete Paketsteuer. Insgesamt könnten somit 12,40 Euro zusätzliche Kosten entstehen. Mögliche Versandgebühren und weitere steuerliche Belastungen sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Das ist eine Beispielrechnung. Ob und wie die Abgaben tatsächlich im Endpreis erscheinen, hängt von der Bestellung und dem jeweiligen Händler ab.

Sind auch Bestellungen aus Deutschland betroffen?

Hier muss unterschieden werden. Der neue EU-Pauschalzoll und die EU-Bearbeitungsgebühr betreffen entsprechende Wareneinfuhren aus Nicht-EU-Ländern. Werden Produkte bereits aus einem Lager innerhalb der EU versandt, fallen diese Importabgaben grundsätzlich nicht erneut an.

Die österreichische Paketsteuer funktioniert anders. Sie kann auch bei Bestellungen von Waren greifen, die aus Österreich oder einem anderen EU-Staat verschickt werden. Entscheidend ist unter anderem, ob der Versandhändler beziehungsweise die betreffende Plattform die gesetzliche Umsatzschwelle überschreitet. Eine interessante Ausnahme gibt es beim sogenannten Click & Collect: Wird die Onlinebestellung direkt in einer Filiale des Händlers abgeholt, fällt keine österreichische Paketsteuer an.

Warum an der Haustür noch weitere Kosten entstehen können

Bei Direktbestellungen aus Drittstaaten spielt auch die Einfuhrumsatzsteuer eine Rolle. Sie wird grundsätzlich bereits seit Juli 2021 ab dem ersten Cent Warenwert fällig. Viele große Plattformen verrechnen diese Steuer unmittelbar beim Kauf.

Wurde sie jedoch nicht ordnungsgemäß abgeführt, können bei der Zustellung zusätzliche Forderungen entstehen. Paketdienste verlangen für die Abwicklung unter Umständen eigene Servicegebühren. Deshalb ist es wichtig, vor dem Bezahlen zu kontrollieren, ob sämtliche Steuern, Zölle und Lieferkosten bereits im angezeigten Gesamtpreis enthalten sind.

Worauf Käufer beim Singles Day achten sollten

Ein Rabatt von 50 Prozent bedeutet nicht automatisch, dass ein Produkt tatsächlich besonders günstig ist. Gerade bei kleinen Bestellungen können fixe Abgaben einen erheblichen Teil der ursprünglichen Ersparnis aufzehren. Konsumenten sollten daher den endgültigen Gesamtpreis vergleichen, auf das Versandland achten und prüfen, ob ein Händler zusätzliche Kosten erst im letzten Bestellschritt ausweist.

Der entscheidende Unterschied beim Onlineshopping 2026: Nicht mehr allein der Warenpreis bestimmt, ob ein Schnäppchen wirklich günstig ist. Auch Herkunft, Warenkategorien und Versandhändler können über die tatsächlichen Kosten entscheiden.