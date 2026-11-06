Weihnachtsgeschenke aus dem Netz: Hier kann dein Paket plötzlich teurer werden

Drei kleine Geschenke für zehn Euro bestellt und plötzlich fallen 15 Euro an Abgaben an. Was zunächst unglaublich klingt, ist nach den neuen EU-Zollregeln tatsächlich möglich. Gerade vor Black Friday und Weihnachten lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf den Inhalt des Warenkorbs.

Seit 1. November 2026 gelten in Österreich und Deutschland neue Gebühren für bestimmte Onlinebestellungen aus Nicht-EU-Ländern. Die Europäische Union verlangt eine Bearbeitungsgebühr von zwei Euro je zollrechtlicher Warenposition. Dazu kommt bei kleineren Sendungen grundsätzlich ein bereits seit Juli geltender Pauschalzoll von drei Euro. Damit können insgesamt fünf Euro je Warenposition anfallen. Wie stark sich das auf den tatsächlichen Kaufpreis auswirkt, hängt allerdings vom Händler und der Art der Bestellung ab.

Zehn Euro bestellt, 15 Euro an Abgaben

Besonders überraschend ist, dass sich die neuen Abgaben nicht einfach nach dem Warenwert richten.

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Ein Beispiel der irischen Zollbehörde zeigt die Auswirkungen: Jemand bestellt einen Kugelschreiber, ein Notizbuch und einen Schlüsselanhänger für zusammen zehn Euro bei einem Händler außerhalb der EU.

Weil die drei Produkte unterschiedlichen Zollwarenpositionen zugeordnet werden, fallen rechnerisch neun Euro Pauschalzoll und sechs Euro Bearbeitungsgebühr an. Insgesamt sind das 15 Euro, obwohl die Waren selbst nur zehn Euro kosten.

Mögliche Einfuhrumsatzsteuer und Versandkosten sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Das bedeutet allerdings nicht, dass jeder Käufer automatisch 15 Euro zusätzlich bezahlen muss. Rechtlich werden die Abgaben zunächst vom zuständigen Unternehmen beziehungsweise Zollanmelder geschuldet. Händler können sie selbst übernehmen, in ihre Preise einrechnen oder an Kunden weitergeben.

Fünf T-Shirts können günstiger sein als drei verschiedene Artikel

Eine weitere Besonderheit macht die Regelung kompliziert.

Entscheidend ist nicht die Anzahl der gekauften Produkte, sondern ihre zollrechtliche Einordnung.

Wer beispielsweise fünf gleichartig eingereihte T-Shirts im Gesamtwert von 40 Euro bestellt, kann damit nur eine Warenposition auslösen. Die beiden EU-Abgaben betragen dann zusammen fünf Euro.

Anders sieht es aus, wenn ein Paket Schuhe, T-Shirts und Blusen enthält. Werden diese in drei unterschiedlichen Zollpositionen angemeldet, entstehen insgesamt 15 Euro an den beiden Abgaben.

Damit kann ein kleiner Warenkorb mit unterschiedlichen Geschenkartikeln vergleichsweise höhere Kosten verursachen als eine größere Bestellung gleichartiger Produkte.

Der Pauschalzoll von drei Euro gilt grundsätzlich für betroffene Sendungen bis 150 Euro Warenwert. Die neue Zwei-Euro-Bearbeitungsgebühr fällt dagegen auch bei höheren Warenwerten an. Dann werden statt des Pauschalzolls die jeweils geltenden regulären Zollsätze angewendet.

Auch die Post kann zusätzlich Geld verlangen

Neben den EU-Abgaben können weitere Kosten entstehen.

In Österreich nennt die Post für bestimmte Drittlandssendungen bis 150 Euro einen Importtarif von 7,20 Euro. Bei höheren Warenwerten steigen die veröffentlichten Tarife.

Wird die Einfuhrumsatzsteuer bei einer Bestellung bis 150 Euro bereits korrekt über das sogenannte IOSS-Verfahren abgewickelt, fällt der entsprechende Importtarif der Österreichischen Post grundsätzlich nicht an.

In Deutschland verlangt die Deutsche Post eine Auslagepauschale von 7,50 Euro, wenn sie Einfuhrabgaben für den Empfänger vorstreckt.

Diese Beträge sind keine zusätzlichen EU-Zollgebühren, sondern Entgelte der jeweiligen Dienstleister. Sie werden nicht bei jeder Bestellung verrechnet.

Besonders wichtig: Eine Internetadresse mit der Endung .at oder .de bedeutet nicht automatisch, dass die Ware aus Österreich oder Deutschland verschickt wird.

Geschenke aus Serbien und Bosnien: Eine wichtige Ausnahme

Für Familien mit Angehörigen außerhalb der EU gibt es eine erfreuliche Besonderheit.

Echte private Geschenksendungen bis zu einem Warenwert von 45 Euro können weiterhin abgabenfrei bleiben.

Ein Beispiel: Eine Großmutter in Bosnien und Herzegowina schickt ihrem Enkel in Wien gelegentlich ein kleines Weihnachtsgeschenk. Bleibt der Warenwert innerhalb der Grenze und sind sämtliche Voraussetzungen erfüllt, kann das Paket abgabenfrei eingeführt werden.

Dasselbe gilt grundsätzlich für entsprechende private Sendungen aus Serbien nach Deutschland.

Entscheidend ist, dass eine Privatperson einer anderen Privatperson tatsächlich unentgeltlich etwas schenkt. Für Alkohol, Tabak und bestimmte andere Waren gelten zusätzliche Beschränkungen.

Ein Geschenk aus einem Onlineshop ist dagegen keine private Geschenksendung, nur weil es für einen Angehörigen bestimmt ist.

Bei Waren aus Ländern mit Handelspräferenzen können außerdem besondere Zollregelungen gelten. Dafür müssen jedoch der begünstigte Warenursprung nachgewiesen und die weiteren Voraussetzungen erfüllt sein.

Warum die EU gerade jetzt eingreift

Hinter den neuen Regeln steckt der enorme Anstieg kleiner Warenimporte.

Nach Angaben der Europäischen Kommission wurden 2025 rund 5,9 Milliarden einzelne E-Commerce-Waren mit geringem Wert direkt in die EU eingeführt. Ein Jahr zuvor waren es rund 4,6 Milliarden.

Die EU will damit den Aufwand der Zollbehörden finanzieren, Wettbewerbsnachteile für europäische Händler verringern und die Kontrolle importierter Produkte verbessern.

Seit November müssen außerdem zusätzliche Produktkennungen in den Zollanmeldungen angegeben werden. Dadurch sollen beispielsweise unsichere Elektrogeräte oder nicht konformes Spielzeug leichter erkannt werden.

Was passiert, wenn du die Bestellung zurückschickst?

Auch bei Retouren gibt es eine Besonderheit.

Die neue Zwei-Euro-Bearbeitungsgebühr wird von den Zollbehörden grundsätzlich nicht erstattet, selbst wenn eine Ware zurückgeschickt wird oder mangelhaft ist.

Das bedeutet aber nicht automatisch, dass Verbraucher auf allen entsprechenden Kosten sitzen bleiben. Ob der Händler beim Widerruf oder bei einer Reklamation bestimmte Beträge zurückzahlen muss, richtet sich nach dem jeweiligen Vertrag und den gesetzlichen Verbraucherrechten.

Darauf solltest du vor Black Friday achten

Wer jetzt Weihnachtsgeschenke bestellt, sollte nicht allein den auffällig beworbenen Produktpreis vergleichen.

Entscheidend ist der tatsächliche Endpreis einschließlich Versand, Einfuhrabgaben und möglicher Zustellkosten.

Vor allem bei günstigen Produkten lohnt es sich zu kontrollieren, ob die Bestellung aus einem bereits verzollten EU-Lager kommt oder erst aus einem Drittstaat eingeführt wird.

Sind alle Importkosten bereits im Checkout enthalten, lassen sich unangenehme Überraschungen bei der Zustellung eher vermeiden.

Vorsicht ist auch bei SMS geboten, die angeblich eine sofortige Zollzahlung über einen Link verlangen. Die Sendung sollte immer direkt über die offizielle Website oder App des Zustelldienstes kontrolliert werden.

Die neuen Regeln machen nicht automatisch jeden Einkauf teurer. Sie können aber dafür sorgen, dass ausgerechnet vermeintliche Schnäppchen ihren Preisvorteil verlieren. Gerade bei kleinen, gemischten Bestellungen kann der Unterschied erheblich sein.