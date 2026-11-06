Blackout-Gefahr: Diese einfache Maßnahme sollte jeder treffen

Kein Strom, keine Kartenzahlung, geschlossene Geschäfte: Ein Blackout kann den Alltag innerhalb weniger Stunden lahmlegen. Die Nationalbank rät deshalb zu einem Bargeldvorrat für den Ernstfall. Wie viel Geld sollte man zu Hause haben?

Anfang Jänner zeigte ein Brandanschlag auf eine Kabelbrücke in Berlin, wie schnell eine Großstadt durch einen Stromausfall an ihre Grenzen geraten kann. Rund 45.000 Haushalte und 2.200 Betriebe waren zeitweise ohne Strom. Supermärkte mussten schließen, an Tankstellen funktionierten die Zapfsäulen nicht mehr und elektronische Zahlungen waren vielerorts unmöglich.

Ein solches Szenario ist auch für Österreich ein wichtiges Warnsignal. Bei einem großflächigen Stromausfall könnten Bankomaten ausfallen, Kartenzahlungen nicht mehr funktionieren und Geschäfte ihren Betrieb einschränken. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) empfiehlt deshalb, einen Bargeldvorrat für Krisensituationen zu Hause aufzubewahren. Denn wer erst im Ernstfall Geld abheben möchte, könnte vor verschlossenen Bankomaten stehen.

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Wie viel Bargeld sollte man zu Hause haben?

Die OeNB empfiehlt als Richtwert bis zu 100 Euro pro Haushaltsmitglied. Eine vierköpfige Familie sollte demnach bis zu 400 Euro für Notfälle zurücklegen. Das Geld soll möglichst in kleinen Stückelungen aufbewahrt werden, damit auch kleinere Einkäufe problemlos bezahlt werden können.

Auch die staatlichen Informationen zur Blackout-Vorsorge verweisen auf diese Empfehlung. Als Orientierung nennt die OeNB außerdem den Gegenwert von ungefähr zwei Wocheneinkäufen des täglichen Lebens. Die tatsächliche Höhe hängt somit auch davon ab, wie viele Personen im Haushalt leben und welche Ausgaben im Ernstfall anfallen könnten.

Der Oberösterreichische Zivilschutz nennt darüber hinaus 500 Euro pro Haushalt als Richtwert. Internationale Empfehlungen fallen teilweise niedriger aus: Nach niederländischen Berechnungen benötigt eine Familie mit zwei Erwachsenen und drei Kindern beispielsweise rund 230 Euro.

Kleine Scheine und Münzen sind entscheidend

Nicht nur die Höhe des Bargeldvorrats ist wichtig, sondern auch dessen Zusammensetzung. Große Scheine können in einer Krisensituation zum Problem werden, wenn Geschäfte nicht ausreichend Wechselgeld haben. Wer einen Einkauf mit einem 100-Euro-Schein bezahlen möchte, könnte deshalb Schwierigkeiten bekommen.

Empfehlenswert sind daher vor allem 5-, 10- und 20-Euro-Scheine sowie Münzen in unterschiedlichen Werten. Auch ein kleiner Münzvorrat kann hilfreich sein, wenn nur geringe Beträge zu bezahlen sind. Entscheidend ist, dass das Geld möglichst flexibel eingesetzt werden kann.

Niemand muss dafür sofort einen großen Betrag abheben. Es reicht, über mehrere Monate hinweg regelmäßig etwas Bargeld und das Wechselgeld aus dem Alltag beiseitezulegen. So entsteht Schritt für Schritt eine Reserve, ohne dass das Haushaltsbudget auf einmal belastet wird.

Wo sollte das Geld aufbewahrt werden?

Wer Bargeld zu Hause lagert, sollte auch an die Sicherheit denken. Klassische Verstecke wie unter der Matratze, in Büchern oder in Kaffeedosen sind wenig geeignet. Einbrecher kennen solche Möglichkeiten längst. Sinnvoller ist eine verschließbare und möglichst feuer- sowie wasserbeständige Aufbewahrung an einem sicheren Ort.

Außerdem sollte man einen Blick in die Haushaltsversicherung werfen. Denn Bargeld ist bei Diebstahl oder anderen Schäden häufig nur bis zu bestimmten Höchstbeträgen versichert. Eine größere Summe einfach in der Wohnung zu verstecken, kann daher zusätzliche Risiken mit sich bringen.

Ein Bargeldvorrat ersetzt zwar keine umfassende Krisenvorsorge, kann aber im Ernstfall entscheidend sein. Die österreichischen Behörden empfehlen deshalb auch Lebensmittel und Trinkwasser für mindestens zehn bis 14 Tage sowie ein batteriebetriebenes oder kurbelbetriebenes Radio. Wer rechtzeitig vorsorgt, ist bei einem längeren Stromausfall deutlich unabhängiger.