Achtung, Telefonbetrug: Ein Anruf von der „Bank“ wird zur teuren Falle

Die Anruferin klingt besorgt und professionell. Für einen 54-Jährigen wird ein vermeintlich harmloser Link zum teuren Fehler.

Am Telefon hat eine Frau, die sich als Bankmitarbeiterin ausgab, einen Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung hereingelegt. Der 54-Jährige tätigte in der Folge zwei Überweisungen im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Zunächst bat die Anruferin den 54-Jährigen, eine Überweisung zu autorisieren. Da er keine veranlasst hatte, erklärte sie, es liege ein Betrugsversuch vor, und übermittelte ihm den Link zu einer App.

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Unbefugte Überweisungen

Tags darauf wurden dem Mann von der Bank zwei Bestätigungen über Überweisungen im niedrigen fünfstelligen Bereich vorgelegt, die er nicht selbst in Auftrag gegeben hatte. Zweimal wurden Beträge zwischen 10.000 und 50.000 Euro überwiesen. Außerdem wurde eine zusätzliche Bankomatkarte beantragt, mutmaßlich von der Täterin.

Die mutmaßliche Betrügerin gab am Telefon vor, für eine Bank zu arbeiten, und begründete ihren Anruf damit, eine nicht in Auftrag gegebene Transaktion absichern zu müssen. Per Link brachte sie das Opfer dazu, eine App zu installieren.

Danach wurden zwei Überweisungen im niedrigen fünfstelligen Bereich ausgelöst, außerdem wurde eine zusätzliche Bankomatkarte beantragt. Die entsprechenden Bestätigungen bekam der Mann in seiner Bank.

Warnung der Polizei

„Täter versuchen, an die Daten ihrer Opfer zu gelangen und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das heißt, es wird versucht, auf das Mobiltelefon oder den Laptop zuzugreifen. Das kann funktionieren über sogenannte Phishing-Seiten, aber auch über WhatsApp.

Man bekommt eine Nachricht zugeschickt, wo ein Link zu aktivieren ist oder aber wie in diesem Fall, dass Opfer dazu verleitet werden, eine App zu installieren“, erklärt Polizeisprecherin Viktoria Krojer. „Wichtig sei es, skeptisch zu sein, nachzufragen und im Zweifelsfall immer die Polizei zu kontaktieren“, ergänzt Krojer.

Betroffene sollten sich im Zweifelsfall an die Polizei wenden, rät Viktoria Krojer.