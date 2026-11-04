Marathon-Drama in New York: Rachel (24) bricht zusammen und stirbt

Ihr Vater verfolgt den Marathon per Tracker, die Antworten der Tochter werden knapper. Dann steht der Punkt auf der Karte still.

Ein Zusammenbruch wenige Kilometer vor dem Ziel ist der US-Läuferin Rachel Apa beim New-York-Marathon zum Verhängnis geworden. Die 24-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und starb dort wenige Stunden später.

Nur noch knapp vier Kilometer trennten Rachel Apa vom Ziel, als sie zusammenbrach. Passanten leiteten zunächst Wiederbelebungsmaßnahmen ein, später starb sie im Krankenhaus.

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Nach rund 22,5 Kilometern war sie an ihrer Mutter Michelle Apa vorbeigelaufen. Vater Steve Apa, der das Rennen per Tracking mitverfolgte, schrieb ihr währenddessen Nachrichten. Wie er der New York Times erzählte, lautete ihre Antwort bei etwa 29 Kilometern „Aua“, bei 30,5 Kilometern „Aua, aua“.

Auf seine Nachricht „Endspurt“ nach gut 37 Kilometern folgte keine Antwort mehr, der Tracker stand still. Michelle Apa steuerte den letzten bekannten Standort bei Kilometer 38,6 an und erreichte ihn in dem Moment, als der Krankenwagen davonfuhr. Etwas mehr als sechs Stunden später wurde Rachel Apa für tot erklärt.

Sie bestritt damit ihren ersten Marathon. Am Start war sie im Parkinson’s-Champions-Team, um ihren verstorbenen Großvater zu ehren. Steve Apa zufolge sei seine Tochter „bei bester Gesundheit und in Topform“ gewesen.

Rhabdomyolyse als Todesursache

Als Todesursache nennt der Vater eine Rhabdomyolyse. Bei dieser Erkrankung baut sich überstrapaziertes Muskelgewebe ab, wobei Proteine und Elektrolyte ins Blut übertreten. Gelangen sie in größerer Menge dorthin, drohen Schäden an Organen, eine Belastung des Herz-Kreislauf-Systems und eine Überforderung der Nieren.

Auftreten kann die Erkrankung bei Ausdauerbewerben wie Marathons, aber auch beim Intervalltraining oder bei anderen fordernden körperlichen Belastungen. Als Auslöser kommen außerdem schwere Verletzungen, extreme Hitze, gewisse Medikamente oder Vorerkrankungen infrage. Zu den typischen Beschwerden zählen Muskelschmerzen, Muskelschwäche, Druckempfindlichkeit sowie Schwellungen.

Auch Übelkeit, weniger Harndrang oder dunkler Urin können ein Warnsignal sein. Bei Ausdauersportlern ist die Krankheit mitunter schwer zu erkennen, denn nach einem Lauf schmerzen die Muskeln ohnehin oft und fühlen sich müde an. Entscheidend ist bei der Vorbereitung auf lange Rennen, das Training schrittweise zu intensivieren, sich ausreichend zu erholen, genügend zu trinken und eine Überhitzung zu vermeiden.

Vorwürfe und Stellungnahme

Eine Passantin, die Rachel Apa wiederbelebt hatte, wirft dem medizinischen Personal vor, nicht schnell genug reagiert zu haben. Von den New York Road Runners kam folgende Stellungnahme: „Wir sind zutiefst betrübt über den Tod einer unserer Läuferinnen nach dem gestrigen Rennen. Unsere Gedanken und unser aufrichtiges Mitgefühl gelten der Familie der Läuferin, ihren Freunden und der gesamten Laufgemeinschaft.“ Zuletzt war vor zwei Jahren ein Teilnehmer nach einem medizinischen Zwischenfall gestorben, wie die New York Road Runners angeben.